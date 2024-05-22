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Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
В Министерстве обороны РФ опубликовали видео уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота. Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T18:36
2024-05-22T18:36
2024-05-22T18:47
министерство обороны рф
видео
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
безэкипажные катера
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ опубликовали видео уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота. Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены многофункциональными истребителями Су-30СМ морской авиации, уточняют в Telegram-канале ведомства.Экипажи получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров противника в одном из морских районов. В результате боевой работы все безэкипажные катера были уничтожены, рассказали в Минобороны.Целью украинских безэкипажных катеров Sea Baby, оснащенных реактивными системами залпового огня, могут стать объекты гражданской инфраструктуры в приморских городах Крыма, с другой стороны, установки РСЗО сделают эти морские дроны более заметными для российских военных. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымыселЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемНебензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, видео, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, безэкипажные катера, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
В Минобороны показали кадры уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота
18:36 22.05.2024 (обновлено: 18:47 22.05.2024)