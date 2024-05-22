Рейтинг@Mail.ru
Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240522/istrebiteli-chf-unichtozhili-bezekipazhnye-katera-vsu-v-chernom-more-1137502205.html
Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
В Министерстве обороны РФ опубликовали видео уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота. Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T18:36
2024-05-22T18:47
министерство обороны рф
видео
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
безэкипажные катера
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137502630_370:0:2190:1024_1920x0_80_0_0_9a64494fe1b32e7d0b585165087bbaad.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ опубликовали видео уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота. Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены многофункциональными истребителями Су-30СМ морской авиации, уточняют в Telegram-канале ведомства.Экипажи получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров противника в одном из морских районов. В результате боевой работы все безэкипажные катера были уничтожены, рассказали в Минобороны.Целью украинских безэкипажных катеров Sea Baby, оснащенных реактивными системами залпового огня, могут стать объекты гражданской инфраструктуры в приморских городах Крыма, с другой стороны, установки РСЗО сделают эти морские дроны более заметными для российских военных. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымыселЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемНебензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137502630_598:0:1963:1024_1920x0_80_0_0_2b56217cb9af6c56bf7a919daddb1dd1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, видео, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, безэкипажные катера, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

В Минобороны показали кадры уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота

18:36 22.05.2024 (обновлено: 18:47 22.05.2024)
 
© Министерство обороны РФВ Минобороны показали кадры уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота
В Минобороны показали кадры уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ опубликовали видео уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота. Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены многофункциональными истребителями Су-30СМ морской авиации, уточняют в Telegram-канале ведомства.
Экипажи получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров противника в одном из морских районов. В результате боевой работы все безэкипажные катера были уничтожены, рассказали в Минобороны.

"Уничтожение БЭК – это сложная задача, так как цель достаточно маленькая и на фоне моря его очень сложно обнаружить. Сложность задачи заключается и в том, что на прицеливание во время пикирования на цель у тебя доли секунды", – рассказал один из летчиков.

Целью украинских безэкипажных катеров Sea Baby, оснащенных реактивными системами залпового огня, могут стать объекты гражданской инфраструктуры в приморских городах Крыма, с другой стороны, установки РСЗО сделают эти морские дроны более заметными для российских военных. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
 
Министерство обороны РФВидеоЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиБезэкипажные катераАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:53Шесть поколений в белых халатах: династия врачей Йовбак из Крыма
19:40В Севастополе военные проводят учения
19:33Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации
19:01Жители освобожденной части Харьковской области получат документы РФ
18:40Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных
18:36Истребители ЧФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
18:31Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей
18:10В Симферополе появится новый микрорайон
17:50Как школьникам Крыма помогают выбрать профессию и поступить в вуз
17:35Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионах
17:11Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ
16:52МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело
16:32ВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит Крыму
16:03Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
15:52Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС
15:3820 новых детских садов в этом году заработают в Крыму
15:22В Севастополе приостановлено движение парома
15:04Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена
14:46Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне
14:45С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые
Лента новостейМолния