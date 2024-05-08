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Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
Страны НАТО не будут закреплять официальным документом свой отказ участвовать в конфликте на Украине, в том числе направлять туда свои войска. Таким мнением... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T18:29
2024-05-08T18:29
2024-05-08T18:29
юрий светов
радио "спутник в крыму"
мнения
нато
в мире
политика
украина
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Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт
Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Страны НАТО не будут закреплять официальным документом свой отказ участвовать в конфликте на Украине, в том числе направлять туда свои войска. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму".На саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, страны Альянса могут принять декларацию, которая закрепит отказ членов блока от прямого участия в конфликте на Украине, то есть готовности направлять свои войска в зону украинского конфликта. Об этом 8 мая сообщила итальянская газета Corriere della Sera. По мнению Светова, такая перспектива далека от реалий и не характерна для Альянса.Политолог подчеркнул, что от представителей антироссийской западной коалиции регулярно звучат противоречивые заявления. Один из последних примеров – взаимоисключающие сообщения об отправке западных военных на Украину из администрации президента США, Пентагона, Конгресса и ряда европейских стран, заметил Светов.Это доказывает, что тему украинского конфликта не просто обсуждают, взвешивая все плюсы и минусы, – ею тестируют весь мир."То есть это вбросы какие-то, проверки идут. Тестируются намерения других государств", – сказал он.Таким образом тему декларации о неучастии стран блока в конфликте на Украине можно считать одной из таких тем.При этом Светов считает, что, хотя июльский саммит НАТО тщательно готовится, значимость его снизилась из-за решения посвятить мероприятие, по сути, Украине, а не Альянсу.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину
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юрий светов, мнения, нато, в мире, политика, украина
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым.
Страны НАТО не будут закреплять официальным документом свой отказ участвовать в конфликте на Украине, в том числе направлять туда свои войска. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
На саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, страны Альянса могут принять декларацию, которая закрепит отказ членов блока от прямого участия в конфликте на Украине, то есть готовности направлять свои войска в зону украинского конфликта. Об этом 8 мая сообщила
итальянская газета Corriere della Sera.
По мнению Светова, такая перспектива далека от реалий и не характерна для Альянса.
"Я не верю, что публично примут какую-то декларацию. Думаю, что это из области фантазий. Никогда НАТО такого не сделает. Если даже они примут такое решение, они об этом не объявят – оно будет секретное", – сказал Светов.
Политолог подчеркнул, что от представителей антироссийской западной коалиции регулярно звучат противоречивые заявления. Один из последних примеров – взаимоисключающие сообщения об отправке западных военных на Украину из администрации президента США, Пентагона, Конгресса и ряда европейских стран, заметил Светов.
Это доказывает, что тему украинского конфликта не просто обсуждают, взвешивая все плюсы и минусы, – ею тестируют весь мир.
"То есть это вбросы какие-то, проверки идут. Тестируются намерения других государств", – сказал он.
Таким образом тему декларации о неучастии стран блока в конфликте на Украине можно считать одной из таких тем.
При этом Светов считает, что, хотя июльский саммит НАТО тщательно готовится, значимость его снизилась из-за решения посвятить мероприятие, по сути, Украине, а не Альянсу.
"75 лет НАТО, этому должен был быть посвящен саммит. Раньше речь шла о том, что примут каких-то новых членов и новую, может, доктрину утвердят. Сейчас же есть попытка свести весь саммит только к теме Украины. А это несколько снижает его значимость", – заключил эксперт.
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