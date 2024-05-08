https://crimea.ria.ru/20240508/deklaratsiya-nato-ob-otkaze-vvodit-voyska-na-ukrainu-pravda-ili-vymysel-1137128606.html

Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел

Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел

Страны НАТО не будут закреплять официальным документом свой отказ участвовать в конфликте на Украине, в том числе направлять туда свои войска. Таким мнением... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T18:29

2024-05-08T18:29

2024-05-08T18:29

юрий светов

радио "спутник в крыму"

мнения

нато

в мире

политика

украина

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Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Страны НАТО не будут закреплять официальным документом свой отказ участвовать в конфликте на Украине, в том числе направлять туда свои войска. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму".На саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, страны Альянса могут принять декларацию, которая закрепит отказ членов блока от прямого участия в конфликте на Украине, то есть готовности направлять свои войска в зону украинского конфликта. Об этом 8 мая сообщила итальянская газета Corriere della Sera. По мнению Светова, такая перспектива далека от реалий и не характерна для Альянса.Политолог подчеркнул, что от представителей антироссийской западной коалиции регулярно звучат противоречивые заявления. Один из последних примеров – взаимоисключающие сообщения об отправке западных военных на Украину из администрации президента США, Пентагона, Конгресса и ряда европейских стран, заметил Светов.Это доказывает, что тему украинского конфликта не просто обсуждают, взвешивая все плюсы и минусы, – ею тестируют весь мир."То есть это вбросы какие-то, проверки идут. Тестируются намерения других государств", – сказал он.Таким образом тему декларации о неучастии стран блока в конфликте на Украине можно считать одной из таких тем.При этом Светов считает, что, хотя июльский саммит НАТО тщательно готовится, значимость его снизилась из-за решения посвятить мероприятие, по сути, Украине, а не Альянсу.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину

https://crimea.ria.ru/20240504/nato-vserez-gotovitsya-voevat-s-rossiey---mid-1137045284.html

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юрий светов, мнения, нато, в мире, политика, украина