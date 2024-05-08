Рейтинг@Mail.ru
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240508/deklaratsiya-nato-ob-otkaze-vvodit-voyska-na-ukrainu-pravda-ili-vymysel-1137128606.html
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
Страны НАТО не будут закреплять официальным документом свой отказ участвовать в конфликте на Украине, в том числе направлять туда свои войска. Таким мнением... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T18:29
2024-05-08T18:29
юрий светов
радио "спутник в крыму"
мнения
нато
в мире
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137134580_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_d48b08b987e1d39316b3cc5b0cbf04da.jpg
Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт
Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Страны НАТО не будут закреплять официальным документом свой отказ участвовать в конфликте на Украине, в том числе направлять туда свои войска. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму".На саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, страны Альянса могут принять декларацию, которая закрепит отказ членов блока от прямого участия в конфликте на Украине, то есть готовности направлять свои войска в зону украинского конфликта. Об этом 8 мая сообщила итальянская газета Corriere della Sera. По мнению Светова, такая перспектива далека от реалий и не характерна для Альянса.Политолог подчеркнул, что от представителей антироссийской западной коалиции регулярно звучат противоречивые заявления. Один из последних примеров – взаимоисключающие сообщения об отправке западных военных на Украину из администрации президента США, Пентагона, Конгресса и ряда европейских стран, заметил Светов.Это доказывает, что тему украинского конфликта не просто обсуждают, взвешивая все плюсы и минусы, – ею тестируют весь мир."То есть это вбросы какие-то, проверки идут. Тестируются намерения других государств", – сказал он.Таким образом тему декларации о неучастии стран блока в конфликте на Украине можно считать одной из таких тем.При этом Светов считает, что, хотя июльский саммит НАТО тщательно готовится, значимость его снизилась из-за решения посвятить мероприятие, по сути, Украине, а не Альянсу.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину
https://crimea.ria.ru/20240504/nato-vserez-gotovitsya-voevat-s-rossiey---mid-1137045284.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137134580_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_70def2e5f356e1f044d3b6d25ffdc4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий светов, мнения, нато, в мире, политика, украина
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел

Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт

18:29 08.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Страны НАТО не будут закреплять официальным документом свой отказ участвовать в конфликте на Украине, в том числе направлять туда свои войска. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Страны НАТО не подпишут декларацию об отказе посылать свои войска на Украину – эксперт
18:29
На саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, страны Альянса могут принять декларацию, которая закрепит отказ членов блока от прямого участия в конфликте на Украине, то есть готовности направлять свои войска в зону украинского конфликта. Об этом 8 мая сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
По мнению Светова, такая перспектива далека от реалий и не характерна для Альянса.
"Я не верю, что публично примут какую-то декларацию. Думаю, что это из области фантазий. Никогда НАТО такого не сделает. Если даже они примут такое решение, они об этом не объявят – оно будет секретное", – сказал Светов.
Политолог подчеркнул, что от представителей антироссийской западной коалиции регулярно звучат противоречивые заявления. Один из последних примеров – взаимоисключающие сообщения об отправке западных военных на Украину из администрации президента США, Пентагона, Конгресса и ряда европейских стран, заметил Светов.
Это доказывает, что тему украинского конфликта не просто обсуждают, взвешивая все плюсы и минусы, – ею тестируют весь мир.
"То есть это вбросы какие-то, проверки идут. Тестируются намерения других государств", – сказал он.
Таким образом тему декларации о неучастии стран блока в конфликте на Украине можно считать одной из таких тем.
При этом Светов считает, что, хотя июльский саммит НАТО тщательно готовится, значимость его снизилась из-за решения посвятить мероприятие, по сути, Украине, а не Альянсу.
"75 лет НАТО, этому должен был быть посвящен саммит. Раньше речь шла о том, что примут каких-то новых членов и новую, может, доктрину утвердят. Сейчас же есть попытка свести весь саммит только к теме Украины. А это несколько снижает его значимость", – заключил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине
Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину
Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину
Учения НАТО в Черном море
4 мая, 12:39
НАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД
 
Радио "Спутник в Крыму"Юрий СветовМненияНАТОВ миреПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь Евросоюза
19:28Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
19:11Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" в Севастополе
18:52Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов
18:29Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
18:01Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS
17:38Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин
17:29Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая
17:01В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"
16:53Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников
16:31Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
16:12Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
15:59Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения
15:50Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард
15:45Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель
15:21"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕС
15:11В Симферополе открылась выставка картин ветерана
14:34Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"
14:28Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков
14:18Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое
Лента новостейМолния