https://crimea.ria.ru/20240508/zakharova-predupredila-frantsiyu-o-posledstviyakh-otpravki-voysk-na-ukrainu-1137121236.html

Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину

Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину

Французские войска в случае их появления в зоне конфликта на Украине станут целью Вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T11:38

2024-05-08T11:38

2024-05-08T11:38

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

франция

украина

эммануэль макрон

политика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_72277ac5bedbc2d2dca9b6c08f8caa75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Французские войска в случае их появления в зоне конфликта на Украине станут целью Вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Париж может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Франции об отправке такого контингента.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода воинского контингента на Украину являются не более чем элементом психологического давления на Россию. Аналитик полагает, что реальных намерений ввести на Украину свои войска у Парижа нет.Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Итальянская газета Corriere della Sera ранее сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Литва готова к отправке солдат на УкраинуПосла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений МакронаВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину

россия

франция

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, франция, украина, эммануэль макрон, политика, безопасность