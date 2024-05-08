Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину
Французские войска в зоне конфликта на Украине станут целями для армии России – МИД
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Французские войска в случае их появления в зоне конфликта на Украине станут целью Вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Париж может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Франции об отправке такого контингента.
"Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода воинского контингента на Украину являются не более чем элементом психологического давления на Россию. Аналитик полагает, что реальных намерений ввести на Украину свои войска у Парижа нет.
Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.
Итальянская газета Corriere della Sera ранее сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
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