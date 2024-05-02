https://crimea.ria.ru/20240502/vvedet-li-frantsiya-svoi-voyska-na-ukrainu--mnenie-1136998080.html

Введет ли Франция свои войска на Украину – мнение

Введет ли Франция свои войска на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Введет ли Франция свои войска на Украину – мнение

Периодические заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода воинского контингента на Украину являются не более чем элементом... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T19:51

2024-05-02T19:51

2024-05-02T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Периодические заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода воинского контингента на Украину являются не более чем элементом психологического давления на Россию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.По мнению Анпилогова, отправка на Украину какой-либо из европейских стран своего воинского контингента или ввод войск НАТО – это маловероятный сценарий, поскольку, как показывает практика, западные страны и их военные альянсы стараются максимально ограничить свое участие в конфликте и не выступать с позиций его прямых участников.В частности, аналитик напомнил о реакции властей Польши и других стран НАТО на инциденты, связанные с падением украинской ракеты ПВО на польскую территорию в ноябре 2022 года и якобы заходом российской ракеты в воздушное пространство Польши в декабре 2023 года."Все это приводило к крайне болезненной и негативной для НАТО реакции, когда различные политики сразу же выступали с заявлениями о том, эти инциденты не являются признаком прямой эскалации или выхода на прямой конфликт с Россией. Они утверждали, что поддерживают Украину только вооружением и разведывательными данными, но не своими воинскими контингентами", - уточнил военный эксперт.В этой связи, полагает Анпилогов, заявления Макрона следует воспринимать именно как элемент психологического давления на Москву. Однако, по словам политолога, шантаж, не подкрепленный реальными действиями, заканчивается плачевно для шантажирующей стороны, поскольку адресат (в данном случае – Россия) просто перестает замечать подобные высказывания и рассматривает их как некий "белый шум"."Конечно, мы понимаем, что на Украине действуют и французский спецназ, и французская разведка, и военные специалисты, но не какие-то оккупационные контингенты значительного размера, которые могут оказать влияние на ход конфликта", - подытожил специалист.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Союзники Франции по НАТО, включая Германию, подвергли слова Макрона критике. Генсек альянса Йенс Столтенберг также заявил, что Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами НАТО, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.В самой Франции лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля заявил, что полностью поддерживает инициативу Макрона по вводу войск.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что отправка французского военного контингента на Украину создаст проблемы для Парижа.Читайте также на РИА Новости Крым:Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – ОрбанПлохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провалКризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ

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