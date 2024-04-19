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Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан
Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан
Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину. Это утянет ее на дно. Такое мнение озвучил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T18:17
2024-04-19T18:17
виктор орбан
венгрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину. Это утянет ее на дно. Такое мнение озвучил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, сообщает РИА Новости.По словам Орбана, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине. Они называют его "своей войной". Европа потратила на Украину около 100 млрд евро.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.В начале апреля военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие также могут принять Польша и страны Северной Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на УкраинеБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
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РИА Новости Крым
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виктор орбан, венгрия, европа, нато, контингент нато, в мире, безопасность, новости сво, новости, мнения, политика
Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан

Европа уйдет на дно после отправки своих военных на Украину – Орбан

18:17 19.04.2024
 
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину. Это утянет ее на дно. Такое мнение озвучил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, сообщает РИА Новости.
"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", - говорится в заявлении.
По словам Орбана, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине. Они называют его "своей войной". Европа потратила на Украину около 100 млрд евро.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
В начале апреля военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие также могут принять Польша и страны Северной Европы.
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Виктор ОрбанВенгрияЕвропаНАТОКонтингент НАТОВ миреБезопасностьНовости СВОНовостиМненияПолитика
 
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