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Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан

Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан

Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину. Это утянет ее на дно. Такое мнение озвучил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T18:17

2024-04-19T18:17

2024-04-19T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину. Это утянет ее на дно. Такое мнение озвучил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, сообщает РИА Новости.По словам Орбана, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине. Они называют его "своей войной". Европа потратила на Украину около 100 млрд евро.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.В начале апреля военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие также могут принять Польша и страны Северной Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на УкраинеБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине

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виктор орбан, венгрия, европа, нато, контингент нато, в мире, безопасность, новости сво, новости, мнения, политика