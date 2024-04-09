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Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал
Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал
Попытки Великобритании и Франции создать так называемую "новую Антанту" против России без активного участия США обречены на провал в силу существенных... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T11:02
2024-04-09T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Попытки Великобритании и Франции создать так называемую "новую Антанту" против России без активного участия США обречены на провал в силу существенных противоречий между Лондоном и Парижем. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По его словам, главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону, лоббирующему новый англо-французский военный союз, не удается уговорить республиканцев в США согласовать выделение новых траншей Украине. Лондон и Париж жалуются на рост изоляционизма в США и предлагают европейцам совместно готовиться к возвращению Дональда Трампа на пост американского президента и постепенному уходу США из Европы."Но попытки создать англо-французскую Антанту без США сразу натыкаются на множество проблем. Отношения Лондона и Парижа очень проблемные. Французы продолжают отправлять десятки тысяч нелегалов к берегам Британии, где они усугубляют острый миграционный кризис. Лондон спускает остатки своих арсеналов на Украине. Париж нынче мечется, то обещая отправить войска, то сдавая назад", - написал эксперт в своем Telegram-канале.Кроме того, отметил политолог, в обеих европейских странах к власти активно рвутся изоляционистские политические силы, выступающие против поддержки Украины. Во Франции это "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен, в Британии – правоконсервативная Партия реформ Науджела Фараджа.При этом рейтинг партии французского лидера Эммануэля Макрона обвалился до 18%, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон "досиживает последние месяцы во главе Форин-офис", констатирует Дудаков.В понедельник в британской газете The Teledraph была опубликована статья министров иностранных дел Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, посвященная 120-летию "Сердечного соглашения" между Лондоном и Парижем. В ней авторы объявляют Россию противником "новой Антанты" и заявляют, что "Украина должна победить в этой войне". Победа России, по словам глав МИД двух стран, будет поражением всего западного мира. Кэмерон и Сежурне заявили, что Запад "должен делать еще больше для того, чтобы нанести поражение РФ".Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие также могут принять Польша и страны Северной Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на УкраинеЗапад разрушает основы безопасности – ГерасимовБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
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РИА Новости Крым
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великобритания, франция, россия, украина, политика, в мире, мнения, малек дудаков, сша, дональд трамп
Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал

Потуги Британии и Франции создать "новую Антанту" без США обречены на провал – политолог

11:02 09.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаг на машине главы МИД Британии
Флаг на машине главы МИД Британии
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Попытки Великобритании и Франции создать так называемую "новую Антанту" против России без активного участия США обречены на провал в силу существенных противоречий между Лондоном и Парижем. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону, лоббирующему новый англо-французский военный союз, не удается уговорить республиканцев в США согласовать выделение новых траншей Украине. Лондон и Париж жалуются на рост изоляционизма в США и предлагают европейцам совместно готовиться к возвращению Дональда Трампа на пост американского президента и постепенному уходу США из Европы.
"Но попытки создать англо-французскую Антанту без США сразу натыкаются на множество проблем. Отношения Лондона и Парижа очень проблемные. Французы продолжают отправлять десятки тысяч нелегалов к берегам Британии, где они усугубляют острый миграционный кризис. Лондон спускает остатки своих арсеналов на Украине. Париж нынче мечется, то обещая отправить войска, то сдавая назад", - написал эксперт в своем Telegram-канале.
Кроме того, отметил политолог, в обеих европейских странах к власти активно рвутся изоляционистские политические силы, выступающие против поддержки Украины. Во Франции это "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен, в Британии – правоконсервативная Партия реформ Науджела Фараджа.
При этом рейтинг партии французского лидера Эммануэля Макрона обвалился до 18%, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон "досиживает последние месяцы во главе Форин-офис", констатирует Дудаков.
"Вот и получается у сбитых летчиков какая-то плохая пародия на Антанту", - заключил аналитик.
В понедельник в британской газете The Teledraph была опубликована статья министров иностранных дел Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, посвященная 120-летию "Сердечного соглашения" между Лондоном и Парижем. В ней авторы объявляют Россию противником "новой Антанты" и заявляют, что "Украина должна победить в этой войне". Победа России, по словам глав МИД двух стран, будет поражением всего западного мира. Кэмерон и Сежурне заявили, что Запад "должен делать еще больше для того, чтобы нанести поражение РФ".
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие также могут принять Польша и страны Северной Европы.
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ВеликобританияФранцияРоссияУкраинаПолитикаВ миреМненияМалек ДудаковСШАДональд Трамп
 
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