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"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине
"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине - РИА Новости Крым, 05.04.2024
"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине
Создание миссии НАТО на Украине связано с поиском ряда западных стран вариантов "легального захода" на украинскую территорию в случае обрушения фронта и... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T13:57
2024-04-05T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Создание миссии НАТО на Украине связано с поиском ряда западных стран вариантов "легального захода" на украинскую территорию в случае обрушения фронта и стратегического поражения ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов."Де-факто западная коалиция по Украине давно существует. Мы знаем, как комплексно страны НАТО работают с Киевом в диапазоне от проведения идеологических и психологических операций до поставок вооружения и участия наемников. Но сейчас, в условиях наметившегося поражения ВСУ, на Западе ищут варианты относительно "легального" захода на территории Украины под каким-то благовидным предлогом и ищут тех смельчаков, которые будут готовы это осуществить", - сказал эксперт.Несмотря на то, что некоторые западные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, "хорохорятся и бряцают оружием", страны Североатлантического альянса пока воздерживаются от такого сценария. Москва сразу заявила, что иностранные контингенты на Украине будут восприниматься как оккупационные войска со всеми вытекающими отсюда последствиями, напомнил Шатилов.По его мнению, на Западе сейчас взвешивают риски, поскольку если отправка контингентов на Украину не принесет успеха, это сильно ударит по позициям нынешних западных элит внутри их стран и чревато внутриполитическими потрясениями. Более того, единства в вопросе захода на украинскую территорию нет не только в НАТО в целом, но и среди лидеров блока – англосаксов.О создании совместной миссии на Украине странами НАТО заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад разрушает основы безопасности – Герасимов"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТОБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
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мнения, александр шатилов, новости сво, нато, украина, политика, в мире, контингент нато
"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине

Миссия НАТО связана с поиском Западом вариантов отправки войск на Украину – политолог

13:57 05.04.2024
 
© DANIEL MIHAILESCUСолдаты НАТО. Фото AFP
Солдаты НАТО. Фото AFP
© DANIEL MIHAILESCU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Создание миссии НАТО на Украине связано с поиском ряда западных стран вариантов "легального захода" на украинскую территорию в случае обрушения фронта и стратегического поражения ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
"Де-факто западная коалиция по Украине давно существует. Мы знаем, как комплексно страны НАТО работают с Киевом в диапазоне от проведения идеологических и психологических операций до поставок вооружения и участия наемников. Но сейчас, в условиях наметившегося поражения ВСУ, на Западе ищут варианты относительно "легального" захода на территории Украины под каким-то благовидным предлогом и ищут тех смельчаков, которые будут готовы это осуществить", - сказал эксперт.
Несмотря на то, что некоторые западные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, "хорохорятся и бряцают оружием", страны Североатлантического альянса пока воздерживаются от такого сценария. Москва сразу заявила, что иностранные контингенты на Украине будут восприниматься как оккупационные войска со всеми вытекающими отсюда последствиями, напомнил Шатилов.
"Поэтому в настоящий момент в НАТО пытаются формировать какие-то коалиции, друг друга науськивать и подталкивать в плане более-менее открытого захода на Украину. Рассматриваются разные сценарии: с заходом через Румынию и Молдавию и захватом Приднестровья, с размещением французских войск в Одессе и на границе Белоруссии и прочее. Но пока это только варианты", - считает аналитик.
По его мнению, на Западе сейчас взвешивают риски, поскольку если отправка контингентов на Украину не принесет успеха, это сильно ударит по позициям нынешних западных элит внутри их стран и чревато внутриполитическими потрясениями. Более того, единства в вопросе захода на украинскую территорию нет не только в НАТО в целом, но и среди лидеров блока – англосаксов.
"Многие инициативы такого рода остаются гипотетическими, и западники пока не рискуют. Но если действительно посыплется украинский фронт, я не исключаю, что возможен заход натовских войск, но в "национальном формате", то есть отправка войск на Украину может быть представлена частной инициативой тех же Франции, Польши или стран Балтии", - заключил Шатилов.
О создании совместной миссии на Украине странами НАТО заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.
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