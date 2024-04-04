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Члены НАТО создали совместную миссию на Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Члены НАТО создали совместную миссию на Украине
Члены НАТО создали совместную миссию на Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Члены НАТО создали совместную миссию на Украине
Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T18:29
2024-04-04T18:29
нато
польша
радослав сикорский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.По словам польского дипломата, это не означает, что Североатлантический альянс вступает в украинский конфликт.Он добавил, что создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что специальная военная операция России на Украине со временем приняла форму войны против коллективного Запада, во главе которых стоят США. По словам представителя Кремля, это может приводить к тому, что специальная военная операция будет идти несколько дольше, но все поставленные цели будут достигнуты.Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что США и их союзники по НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, поставляя киевскому режиму оружие и осуществляя подготовку украинских военных на своей территории.Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что необдуманные действия даже одной страны Североатлантического альянса могут привести к тому, что украинский конфликт может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад разрушает основы безопасности – Герасимов"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТОБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
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нато, польша, радослав сикорский, новости, украина
Члены НАТО создали совместную миссию на Украине

О создании странами НАТО совместной миссии на Украине заявили в МИД Польши

18:29 04.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.
По словам польского дипломата, это не означает, что Североатлантический альянс вступает в украинский конфликт.

"Но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", – пояснил Сикорский.

Он добавил, что создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что специальная военная операция России на Украине со временем приняла форму войны против коллективного Запада, во главе которых стоят США. По словам представителя Кремля, это может приводить к тому, что специальная военная операция будет идти несколько дольше, но все поставленные цели будут достигнуты.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что США и их союзники по НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, поставляя киевскому режиму оружие и осуществляя подготовку украинских военных на своей территории.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что необдуманные действия даже одной страны Североатлантического альянса могут привести к тому, что украинский конфликт может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб.
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