https://crimea.ria.ru/20240404/do-kriticheskogo-urovnya-v-mid-otsenili-veroyatnost-konflikta-s-nato-1136275055.html

"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТО

"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2024

"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТО

Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, однако отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом "предсказуемо и... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T10:16

2024-04-04T10:16

2024-04-04T10:16

нато

александр грушко

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

безопасность

расширение нато

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, однако отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом "предсказуемо и преднамеренно" ухудшаются. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Грушко.При этом ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, констатировал замглавы внешнеполитического ведомства."НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - указал Грушко.Он напомнил, что в апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ РФ от Баренцева до Черного моря. По его словам, в выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия. Он подчеркнул, что руководство организации проводит крупнейшие в Европе военные маневры у границ России для ее "сдерживания".Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил уверенность, что прямого столкновения между Россией и странами НАТО не будет, потому что лидеры стран Североатлантического альянса очень опасаются серьезных последствий такого сценария развития событий.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – ПутинНАТО не обсуждает ввод контингента на Украину – СтолтенбергВ Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, александр грушко, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), безопасность, расширение нато, новости