"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТО
Ситуация в отношениях России и НАТО предсказуемо и преднамеренно ухудшается – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, однако отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом "предсказуемо и преднамеренно" ухудшаются. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Грушко.
"Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
При этом ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, констатировал замглавы внешнеполитического ведомства.
"НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - указал Грушко.
Он напомнил, что в апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ РФ от Баренцева до Черного моря. По его словам, в выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия. Он подчеркнул, что руководство организации проводит крупнейшие в Европе военные маневры у границ России для ее "сдерживания".
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил уверенность, что прямого столкновения между Россией и странами НАТО не будет, потому что лидеры стран Североатлантического альянса очень опасаются серьезных последствий такого сценария развития событий.
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