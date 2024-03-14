https://crimea.ria.ru/20240314/v-krymu-prokommentirovali-ataki-na-chf-raketami-nato-1135663645.html

В Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО

В Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО

Все красные линии антироссийская западная коалиция прошла, Запад ведет с Россией фактически прямую войну. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T18:10

2024-03-14T18:10

2024-03-14T18:12

георгий мурадов

мнения

новости крыма

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

нато

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Все красные линии антироссийская западная коалиция прошла, Запад ведет с Россией фактически прямую войну. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым заявил зампредседатель Совмина Крыма – постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов, комментируя удары по Черноморскому флоту ракетами НАТО.Ранее 14 марта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе ежегодного доклада о безопасности НАТО признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами, которые поставил Североатлантический альянс: Scalp и Storm Shadow. Он подчеркнул, это "подтверждает важность увеличения поставок ракет" Украине.По словам Мурадова, это лишний раз доказывает, что Запад ведет с Россией не прокси-войну, а прямую войну.Как пример того, как могла бы развиваться ситуация, если бы Россия вела себя так, как поступает сейчас США и НАТО на украинском театре, он привел эскалацию обстановки в Красном море."Однозначно такой выдержки, как есть у нашего главнокомандующего, у военного руководства Минобороны, у западников нет", – отметил он.Но если президент России раньше всегда говорил выдержанно, в надежде, что они что-то понимают, то сегодня и он уже в своих выступлениях признает, что на Западе, видимо, никакого осознания остроты всей ситуации, эскалации, которая нарастает, нет, подчеркнул Мурадов."Поэтому, если проводить политические сравнения, я могу сказать, что все красные черты они перешли", – заявил Мурадов.Он добавил, что, по его мнению, президента России уже начинают слышать.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину – СМИ "Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение

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георгий мурадов, мнения, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), нато, йенс столтенберг