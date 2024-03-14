https://crimea.ria.ru/20240314/v-krymu-prokommentirovali-ataki-na-chf-raketami-nato-1135663645.html
В Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО
В Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО
Все красные линии антироссийская западная коалиция прошла, Запад ведет с Россией фактически прямую войну. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T18:10
2024-03-14T18:10
2024-03-14T18:12
георгий мурадов
мнения
новости крыма
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Все красные линии антироссийская западная коалиция прошла, Запад ведет с Россией фактически прямую войну. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым заявил зампредседатель Совмина Крыма – постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов, комментируя удары по Черноморскому флоту ракетами НАТО.Ранее 14 марта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе ежегодного доклада о безопасности НАТО признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами, которые поставил Североатлантический альянс: Scalp и Storm Shadow. Он подчеркнул, это "подтверждает важность увеличения поставок ракет" Украине.По словам Мурадова, это лишний раз доказывает, что Запад ведет с Россией не прокси-войну, а прямую войну.Как пример того, как могла бы развиваться ситуация, если бы Россия вела себя так, как поступает сейчас США и НАТО на украинском театре, он привел эскалацию обстановки в Красном море."Однозначно такой выдержки, как есть у нашего главнокомандующего, у военного руководства Минобороны, у западников нет", – отметил он.Но если президент России раньше всегда говорил выдержанно, в надежде, что они что-то понимают, то сегодня и он уже в своих выступлениях признает, что на Западе, видимо, никакого осознания остроты всей ситуации, эскалации, которая нарастает, нет, подчеркнул Мурадов."Поэтому, если проводить политические сравнения, я могу сказать, что все красные черты они перешли", – заявил Мурадов.Он добавил, что, по его мнению, президента России уже начинают слышать.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину – СМИ "Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение
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георгий мурадов, мнения, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), нато, йенс столтенберг
В Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО
Все красные линии антироссийская западная коалиция прошла – Мурадов
18:10 14.03.2024 (обновлено: 18:12 14.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым.
Все красные линии антироссийская западная коалиция прошла, Запад ведет с Россией фактически прямую войну. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым
заявил зампредседатель Совмина Крыма – постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов, комментируя удары по Черноморскому флоту ракетами НАТО.
Ранее 14 марта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
в ходе ежегодного доклада о безопасности НАТО признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами, которые поставил Североатлантический альянс: Scalp и Storm Shadow. Он подчеркнул, это "подтверждает важность увеличения поставок ракет" Украине.
По словам Мурадова, это лишний раз доказывает, что Запад ведет с Россией не прокси-войну, а прямую войну.
"Это никакая не прокси-война Запада с Россией – это прямая война. Там не только западное оружие используется, но и западные военные – американские, британские управляют этими вооружениями", – сказала Мурадов.
Как пример того, как могла бы развиваться ситуация, если бы Россия вела себя так, как поступает сейчас США и НАТО на украинском театре, он привел эскалацию обстановки в Красном море.
"Это все равно что сейчас йеменским хуситам, которые блокируют Красное море, не просто оружие какое-то передать, а еще и направить наших людей, специалистов военных, которые будут им управлять и потопят там все американские и английские авианосцы и другие корабли, которые имеются. Я бы посмотрел на это, как бы отреагировали западные страны, и прежде всего США, Великобритания, чьи корабли там плавают еще пока. Они бы уже не знаю какие акции устраивали, если бы там руководили и топили их корабли наши военные. Но мы же этого не делаем", – сказал Мурадов.
"Однозначно такой выдержки, как есть у нашего главнокомандующего, у военного руководства Минобороны, у западников нет", – отметил он.
Но если президент России раньше всегда говорил выдержанно, в надежде, что они что-то понимают, то сегодня и он уже в своих выступлениях признает, что на Западе, видимо, никакого осознания остроты всей ситуации, эскалации, которая нарастает, нет, подчеркнул Мурадов.
"Поэтому, если проводить политические сравнения, я могу сказать, что все красные черты они перешли", – заявил Мурадов.
Он добавил, что, по его мнению, президента России уже начинают слышать.
"И президент, и другие наши представители, руководители, кстати и крымчане, крымские руководители, говорят о том, что наши враги ходят по лезвию бритвы", – заключил он.
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