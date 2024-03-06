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"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение
"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение - РИА Новости Крым, 06.03.2024
"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение
Если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки в зоне спецоперации. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T14:57
2024-03-06T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки в зоне спецоперации. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости."Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо", – констатировал Песков.При этом он напомнил о том, что американские танки в зоне спецоперации "ездят до какого-то момента, а потом горят", и ВС РФ продолжат их уничтожение. То же, по словам Пескова, ожидает америкаснкие самолеты, если они полетят над территорией России.Агрессор не Россия, а США, во главе с которыми развязан конфликт на территории Украины с угрозами РФ, поэтому Россия отражает агрессию, а не нападает, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также на РИА Новости Крым:Хорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за суткиПолучит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнениеСША отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley
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дмитрий песков, новости, мнения, россия, сша, танки abrams, самолеты f-16
"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение

Самолеты США будут гореть в случае их появления над территорией России – Песков

14:57 06.03.2024 (обновлено: 15:16 06.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки в зоне спецоперации. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо", – констатировал Песков.
При этом он напомнил о том, что американские танки в зоне спецоперации "ездят до какого-то момента, а потом горят", и ВС РФ продолжат их уничтожение. То же, по словам Пескова, ожидает америкаснкие самолеты, если они полетят над территорией России.
"И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", – сказал Песков.
Агрессор не Россия, а США, во главе с которыми развязан конфликт на территории Украины с угрозами РФ, поэтому Россия отражает агрессию, а не нападает, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Дмитрий ПесковНовостиМненияРоссияСШАТанки AbramsСамолеты F-16
 
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