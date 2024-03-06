https://crimea.ria.ru/20240306/samolety-i-tanki-ssha-budut-goret-peskov-sdelal-preduprezhdenie-ssha-1135458371.html

"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение

"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение - РИА Новости Крым, 06.03.2024

"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение

Если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки в зоне спецоперации. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T14:57

2024-03-06T14:57

2024-03-06T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки в зоне спецоперации. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости."Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо", – констатировал Песков.При этом он напомнил о том, что американские танки в зоне спецоперации "ездят до какого-то момента, а потом горят", и ВС РФ продолжат их уничтожение. То же, по словам Пескова, ожидает америкаснкие самолеты, если они полетят над территорией России.Агрессор не Россия, а США, во главе с которыми развязан конфликт на территории Украины с угрозами РФ, поэтому Россия отражает агрессию, а не нападает, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также на РИА Новости Крым:Хорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за суткиПолучит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнениеСША отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, мнения, россия, сша, танки abrams, самолеты f-16