https://crimea.ria.ru/20230131/ssha-otpravili-na-ukrainu-shestdesyat-boevykh-mashin-pekhoty-bradley-1126681846.html

США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley

США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley - РИА Новости Крым, 31.01.2023

США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley

США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T12:31

2023-01-31T12:31

2023-01-31T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов. Об этом сообщается на официальном сайте американского транспортного командования. БМП для КиеваПо данным ведомства, более 60 автомобилей Bradley на прошлой неделе отправились на Украину с порта Северного Чарльстона (Южная Каролина). Вооружение необходимо для "дополнительных наступательных и оборонительных возможностей", заявили в командовании.Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика >>Американская "помощь"Президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину боевых машин пехоты Bradley 4 января. Позднее Пентагон сообщал, что в новый пакет военной помощи Киеву объемом 2,85 млрд долларов кроме БМП Bradley также войдут ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц, десятков тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Пакет во многом состоит из артиллерийского вооружения. Среди них 18 самоходных 155-мм гаубиц Paladin. Украина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – Нуланд >>Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. 26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны. БМП Bradley -продукт компании BAE Systems. Бронемашина оснащена 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW, и, по сути, является легким танком.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден отказался поставлять Украине истребители F-16Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертПолучит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение

https://crimea.ria.ru/20230127/pochemu-ukraine-budet-slozhno-ispolzovat-zapadnye-tanki-v-boyakh--ekspert-1126629058.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, поставки западного оружия украине, оружие, в мире, новости