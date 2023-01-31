США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley
Транспортное командование США: первая партия Bradley отправлена на Украину
© AP Photo Baderkhan AhmadБоевая машина Bradley
© AP Photo Baderkhan Ahmad
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов. Об этом сообщается на официальном сайте американского транспортного командования.
БМП для Киева
По данным ведомства, более 60 автомобилей Bradley на прошлой неделе отправились на Украину с порта Северного Чарльстона (Южная Каролина). Вооружение необходимо для "дополнительных наступательных и оборонительных возможностей", заявили в командовании.
"Наша поддержка Украине была бы невозможна без прочных отношений с союзниками и партнерами, которые обеспечили доступ, базирование и пролет для облегчения доставки помощи", — цитирует пресс-служба генерала ВВС Жаклин Ван Овост.
Американская "помощь"
Президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину боевых машин пехоты Bradley 4 января. Позднее Пентагон сообщал, что в новый пакет военной помощи Киеву объемом 2,85 млрд долларов кроме БМП Bradley также войдут ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц, десятков тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Пакет во многом состоит из артиллерийского вооружения. Среди них 18 самоходных 155-мм гаубиц Paladin.
Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. 26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.
БМП Bradley -продукт компании BAE Systems. Бронемашина оснащена 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW, и, по сути, является легким танком.
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