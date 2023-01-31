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Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230131/nashi-boytsy-zhazhdut-poznakomitsya-s-zapadnymi-tankami--ekspert-1126673511.html
Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт
Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт
Находящиеся на передовой в зоне спецоперации бойцы Вооруженных сил России уже активно изучают сильные и слабые стороны танков M1 Abrams и Leopard, которые будут РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T08:02
2023-01-31T07:36
радио "спутник в крыму"
сво
мнения
германия
сша
танки leopard
танки abrams
поставки западного оружия украине
оружие
американское оружие против крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Находящиеся на передовой в зоне спецоперации бойцы Вооруженных сил России уже активно изучают сильные и слабые стороны танков M1 Abrams и Leopard, которые будут поставлены на Украину, и желают "познакомиться" с этим машинами в бою. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Будут гореть как миленькие"У наших военнослужащих на линии фронта уже возникло страстное желание посмотреть, что из себя эти танки представляют. Поголовно на всех участках идет массовое изучение особенностей этих танков и их слабых мест. С большим желанием люди готовы встретиться и "поговорить". Памятуя, как эти танки здорово горели в Ираке, Сирии и других странах, можно говорить о том, что и у нас они будут гореть как миленькие", - сказал эксперт.Он отметил, что под эти западные танки у Вооруженных сил России подготовлены новые бронетанковые части. По мнению Петрова, именно на боях c машинами Leopard 2 пройдет боевое крещение группа танков Т-90М "Прорыв".При этом с танками M1 Abrams, судя по всему, придется подождать, поскольку производство этих машин специально для Украины фактически еще не начато, а цеха заводов, которые производят танки этого типа, заняты выполнениями заказов для Тайваня и Польши.Германия не даст Украине самолетыКомментируя ситуацию с поставками Киеву западных танков, политолог отметил, что президент США Джо Байден "гениально провел" немецкого канцлера Олафа Шольца, фактически вынудив его первым поставить Украине танки, а сам при этом остался в тени, поскольку M1 Abrams придут не раньше, чем через полгода, а то и к концу года.В дискуссии с поставками Киеву истребителей Берлин будет вести себя умнее, считает Петров.Белый дом 25 января сообщил о планах отправить Киеву 31 танк M1 Abrams. На доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон планирует направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных установок М88 для обслуживания военной техники. В этот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ 14 танков Leopard 2. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Польша, Финляндия, Испания и другие страны.Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков УкраинеПочему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – экспертЗападные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор
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сво, мнения, германия, сша, танки leopard, танки abrams, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, новости, вадим петров
Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт

Эксперт Петров: наши бойцы уже активно готовятся к встрече с танками Abrams и Leopard

08:02 31.01.2023
 
Политолог Вадим Петров
Политолог Вадим Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Находящиеся на передовой в зоне спецоперации бойцы Вооруженных сил России уже активно изучают сильные и слабые стороны танков M1 Abrams и Leopard, которые будут поставлены на Украину, и желают "познакомиться" с этим машинами в бою. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.

Будут гореть как миленькие

"У наших военнослужащих на линии фронта уже возникло страстное желание посмотреть, что из себя эти танки представляют. Поголовно на всех участках идет массовое изучение особенностей этих танков и их слабых мест. С большим желанием люди готовы встретиться и "поговорить". Памятуя, как эти танки здорово горели в Ираке, Сирии и других странах, можно говорить о том, что и у нас они будут гореть как миленькие", - сказал эксперт.
Он отметил, что под эти западные танки у Вооруженных сил России подготовлены новые бронетанковые части. По мнению Петрова, именно на боях c машинами Leopard 2 пройдет боевое крещение группа танков Т-90М "Прорыв".
При этом с танками M1 Abrams, судя по всему, придется подождать, поскольку производство этих машин специально для Украины фактически еще не начато, а цеха заводов, которые производят танки этого типа, заняты выполнениями заказов для Тайваня и Польши.
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Германия не даст Украине самолеты

Комментируя ситуацию с поставками Киеву западных танков, политолог отметил, что президент США Джо Байден "гениально провел" немецкого канцлера Олафа Шольца, фактически вынудив его первым поставить Украине танки, а сам при этом остался в тени, поскольку M1 Abrams придут не раньше, чем через полгода, а то и к концу года.
В дискуссии с поставками Киеву истребителей Берлин будет вести себя умнее, считает Петров.
"У Шольца этих самолетов последних типов F-16 не так много, чтобы ими разбрасываться. Тем более он уже "получил" от собственного бундестага, потому что при фактически разоруженном бундесвере разбрасываться последними техническими средствами – это гибельно для государства. Думаю, он не будет лезть вперед и в этот раз попытается выставить вперед (президента Франции Эммануэля) Макрона или еще кого-нибудь", - прогнозирует специалист.
Белый дом 25 января сообщил о планах отправить Киеву 31 танк M1 Abrams. На доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон планирует направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных установок М88 для обслуживания военной техники. В этот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ 14 танков Leopard 2. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Польша, Финляндия, Испания и другие страны.
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