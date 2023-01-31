https://crimea.ria.ru/20230131/nashi-boytsy-zhazhdut-poznakomitsya-s-zapadnymi-tankami--ekspert-1126673511.html

Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт

Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт

Находящиеся на передовой в зоне спецоперации бойцы Вооруженных сил России уже активно изучают сильные и слабые стороны танков M1 Abrams и Leopard, которые будут РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T08:02

2023-01-31T08:02

2023-01-31T07:36

радио "спутник в крыму"

сво

мнения

германия

сша

танки leopard

танки abrams

поставки западного оружия украине

оружие

американское оружие против крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Находящиеся на передовой в зоне спецоперации бойцы Вооруженных сил России уже активно изучают сильные и слабые стороны танков M1 Abrams и Leopard, которые будут поставлены на Украину, и желают "познакомиться" с этим машинами в бою. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Будут гореть как миленькие"У наших военнослужащих на линии фронта уже возникло страстное желание посмотреть, что из себя эти танки представляют. Поголовно на всех участках идет массовое изучение особенностей этих танков и их слабых мест. С большим желанием люди готовы встретиться и "поговорить". Памятуя, как эти танки здорово горели в Ираке, Сирии и других странах, можно говорить о том, что и у нас они будут гореть как миленькие", - сказал эксперт.Он отметил, что под эти западные танки у Вооруженных сил России подготовлены новые бронетанковые части. По мнению Петрова, именно на боях c машинами Leopard 2 пройдет боевое крещение группа танков Т-90М "Прорыв".При этом с танками M1 Abrams, судя по всему, придется подождать, поскольку производство этих машин специально для Украины фактически еще не начато, а цеха заводов, которые производят танки этого типа, заняты выполнениями заказов для Тайваня и Польши.Германия не даст Украине самолетыКомментируя ситуацию с поставками Киеву западных танков, политолог отметил, что президент США Джо Байден "гениально провел" немецкого канцлера Олафа Шольца, фактически вынудив его первым поставить Украине танки, а сам при этом остался в тени, поскольку M1 Abrams придут не раньше, чем через полгода, а то и к концу года.В дискуссии с поставками Киеву истребителей Берлин будет вести себя умнее, считает Петров.Белый дом 25 января сообщил о планах отправить Киеву 31 танк M1 Abrams. На доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон планирует направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных установок М88 для обслуживания военной техники. В этот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ 14 танков Leopard 2. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Польша, Финляндия, Испания и другие страны.Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков УкраинеПочему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – экспертЗападные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор

https://crimea.ria.ru/20230130/rossiya-i-nato--v-kremle-otsenili-veroyatnost-dialoga-1126667937.html

https://crimea.ria.ru/20230130/o-ssha-kieve-i-ukrainskikh-kuklovodakh-glavnye-zayavleniya-ryabkova-1126660497.html

германия

сша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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