https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html
С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard
С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard - РИА Новости Крым, 26.01.2023
С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard
Украина получит в качестве военной помощи танки от целого ряда западных стран. Накануне решение о передаче боевой техники озвучили Германия и США, вслед за ними РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T12:35
2023-01-26T12:35
2023-01-26T13:29
украина
оружие
германия
великобритания
швеция
испания
канада
сша
нато
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1a/1126598282_0:67:1025:643_1920x0_80_0_0_40ffbd7a3312ff742def1cc2d4d1153e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. Украина получит в качестве военной помощи танки от целого ряда западных стран. Накануне решение о передаче боевой техники озвучили Германия и США, вслед за ними заявились и другие "помощники". РИА Новости Крым посчитали, сколько всего Abrams и Leopard получит киевский режим, и от кого.Германия, Польша, ФинляндияВ среду правительство ФРГ приняло решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Первым шагом будет предоставление роты в составе 14 единиц Leopard 2 из запасов Бундесвера. Кроме того, немецкое правительство одобрило реэкспорт танков из стран-партнеров по НАТО. В частности, о готовности передать технику заявили Польша и Финляндия. Пока руководство этих стран не называет точное число машин, но немецкий кабмин озвучил целью поставку на Украину двух танковых батальонов. В этом случае речь идет о 62 боевых машинах.Тренировка украинских экипажей в Германии начнется в ближайшее время. Помимо обучения, помощь ФРГ включает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и технического обслуживания.Abrams из-за океанаВслед за Германией в среду Соединенные Штаты заявили о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams с 120-миллиметровыми снарядами и другими боеприпасами. Американской администрацией анонсирован немедленный старт программы подготовки украинцев к управлению и обслуживанию Abrams, "поскольку эти танки - сложная система". При этом заявлено, что на поставку самих машин уйдет несколько месяцев.Дополнительно к ним Киеву передадут восемь ремонтно-эвакуационных машин М88, транспорт поддержки и снаряжения, а также обеспечат финансирование на обучение, содержание и обслуживание. Общий объем нового пакета составит 400 миллионов долларов. В администрации США рассчитывают, что поставки помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Норвегия, Канада, Португалия, Швеция, СловакияО намерении передать Украине танки Leopard заявили и в Норвегии. Соответствующее заявление министра обороны страны Бьорна Арильда Грама передала одна из норвежских телекомпаний. Точного числа боевых машин министр не обозначил, однако норвежские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что страна готова поставить восемь танков и участвовать в обучении украинских танкистов.Канада планирует поставить Украине до пяти танков Leopard 2 и может объявить о предоставлении машин в четверг, сообщила вечером 25 января газета Globe and Mail со ссылкой на информированные источники из числа канадских чиновников. Один из источников сообщил телеканалу, что, скорее всего, речь идет о танках версии A4 - самой старой из имеющихся на вооружении у страны.После того, как решение направить Украине "Леопарды" принял Берлин, готовиться к передаче танков стал и Лиссабон. По данным португальских СМИ, речь может идти о 4 танках Leopard 2. Министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью заявил, что поставляемые Киеву танки могут быть введены в эксплуатацию на украинской территории через два-три месяца.Кроме того, Швеция не исключает поставку Украине танков Stridsvagn 122 (модификация немецкого Leopard 2А5), сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на главу минобороны страны Пола Йонсона. Также присоединиться к европейскому плану по поставке танков Leopard решили власти Испании, об этом сообщило издание El País. Еще одно заявление прозвучало со стороны Братиславы: пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова обозначила готовность передать Киеву танки Т-72, но только после их "адекватной замены". Пока до таких переговоров не дошло.ВеликобританияВ середине января офис британского премьера Риши Сунака сообщал, что Лондон намерен поставить Киеву обещанные танки Challenger 2 уже в ближайшие недели в рамках намеченного правительством ускорения военной помощи. Из пресс-релиза следовало, что Украине передадут 14 танков и 30 самоходных орудий AS-90.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. Читайте также на РИА Новости Крым:"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз КиеваУкраинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахСнова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard
https://crimea.ria.ru/20230125/belyy-dom-natselil-abrams-na-krym---zayavlenie-administratsii-ssha-1126592448.html
https://crimea.ria.ru/20230125/zapros-na-submariny-medvede-zhestko-otsenil-novye-khotelki-kieva-1126590871.html
https://crimea.ria.ru/20230116/goryat-i-budut-goret-peskov-o-postavkakh-kievu-zapadnykh-tankov-1126413250.html
украина
германия
великобритания
швеция
испания
канада
сша
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1a/1126598282_0:0:913:685_1920x0_80_0_0_7a9ed7cc862b411e2255e3dd049bce9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оружие, германия, великобритания, швеция, испания, канада, сша, нато, киев, сво, в мире, танки leopard, танки abrams, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым.
Украина получит в качестве военной помощи танки от целого ряда западных стран. Накануне решение о передаче боевой техники озвучили Германия и США, вслед за ними заявились и другие "помощники". РИА Новости Крым
посчитали, сколько всего Abrams и Leopard получит киевский режим, и от кого.
Германия, Польша, Финляндия
В среду правительство ФРГ приняло решение
о передаче Киеву танков Leopard 2. Первым шагом будет предоставление роты в составе 14 единиц Leopard 2
из запасов Бундесвера. Кроме того, немецкое правительство одобрило реэкспорт танков из стран-партнеров по НАТО. В частности, о готовности передать технику заявили Польша
и Финляндия.
Пока руководство этих стран не называет точное число машин, но немецкий кабмин озвучил целью поставку на Украину двух танковых батальонов. В этом случае речь идет о 62 боевых машинах
.
Тренировка украинских экипажей в Германии начнется в ближайшее время. Помимо обучения, помощь ФРГ включает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и технического обслуживания.
Abrams из-за океана
Вслед за Германией в среду Соединенные Штаты заявили о решении поставить
Украине 31 танк M1 Abrams
с 120-миллиметровыми снарядами и другими боеприпасами. Американской администрацией анонсирован немедленный старт программы подготовки украинцев к управлению и обслуживанию Abrams, "поскольку эти танки - сложная система". При этом заявлено, что на поставку самих машин уйдет несколько месяцев.
Дополнительно к ним Киеву передадут восемь ремонтно-эвакуационных машин М88, транспорт поддержки и снаряжения, а также обеспечат финансирование на обучение, содержание и обслуживание. Общий объем нового пакета составит 400 миллионов долларов. В администрации США рассчитывают, что поставки помогут киевскому режиму "вернуть" Крым
и другие утраченные территории.
Норвегия, Канада, Португалия, Швеция, Словакия
О намерении передать Украине танки Leopard заявили и в Норвегии. Соответствующее заявление министра обороны страны Бьорна Арильда Грама передала одна из норвежских телекомпаний. Точного числа боевых машин министр не обозначил, однако норвежские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что страна готова поставить восемь танков и участвовать в обучении украинских танкистов.
Канада планирует поставить Украине до пяти танков Leopard 2 и может объявить о предоставлении машин в четверг, сообщила вечером 25 января газета Globe and Mail со ссылкой на информированные источники из числа канадских чиновников. Один из источников сообщил телеканалу, что, скорее всего, речь идет о танках версии A4 - самой старой из имеющихся на вооружении у страны.
После того, как решение направить Украине "Леопарды" принял Берлин, готовиться к передаче танков стал и Лиссабон. По данным португальских СМИ, речь может идти о 4 танках Leopard 2. Министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью заявил, что поставляемые Киеву танки могут быть введены в эксплуатацию на украинской территории через два-три месяца.
Кроме того, Швеция не исключает поставку Украине танков Stridsvagn 122 (модификация немецкого Leopard 2А5), сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на главу минобороны страны Пола Йонсона. Также присоединиться к европейскому плану по поставке танков Leopard решили власти Испании, об этом сообщило издание El País. Еще одно заявление прозвучало со стороны Братиславы: пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова обозначила готовность передать Киеву танки Т-72, но только после их "адекватной замены". Пока до таких переговоров не дошло.
Великобритания
В середине января офис британского премьера Риши Сунака сообщал, что Лондон намерен поставить Киеву обещанные танки Challenger 2 уже в ближайшие недели в рамках намеченного правительством ускорения военной помощи. Из пресс-релиза следовало, что Украине передадут 14 танков и 30 самоходных орудий AS-90.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил
, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание
вязкими украинскими черноземами.
Читайте также на РИА Новости Крым: