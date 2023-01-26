https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html

С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard

С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard - РИА Новости Крым, 26.01.2023

С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard

Украина получит в качестве военной помощи танки от целого ряда западных стран. Накануне решение о передаче боевой техники озвучили Германия и США, вслед за ними РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T12:35

2023-01-26T12:35

2023-01-26T13:29

украина

оружие

германия

великобритания

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канада

сша

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. Украина получит в качестве военной помощи танки от целого ряда западных стран. Накануне решение о передаче боевой техники озвучили Германия и США, вслед за ними заявились и другие "помощники". РИА Новости Крым посчитали, сколько всего Abrams и Leopard получит киевский режим, и от кого.Германия, Польша, ФинляндияВ среду правительство ФРГ приняло решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Первым шагом будет предоставление роты в составе 14 единиц Leopard 2 из запасов Бундесвера. Кроме того, немецкое правительство одобрило реэкспорт танков из стран-партнеров по НАТО. В частности, о готовности передать технику заявили Польша и Финляндия. Пока руководство этих стран не называет точное число машин, но немецкий кабмин озвучил целью поставку на Украину двух танковых батальонов. В этом случае речь идет о 62 боевых машинах.Тренировка украинских экипажей в Германии начнется в ближайшее время. Помимо обучения, помощь ФРГ включает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и технического обслуживания.Abrams из-за океанаВслед за Германией в среду Соединенные Штаты заявили о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams с 120-миллиметровыми снарядами и другими боеприпасами. Американской администрацией анонсирован немедленный старт программы подготовки украинцев к управлению и обслуживанию Abrams, "поскольку эти танки - сложная система". При этом заявлено, что на поставку самих машин уйдет несколько месяцев.Дополнительно к ним Киеву передадут восемь ремонтно-эвакуационных машин М88, транспорт поддержки и снаряжения, а также обеспечат финансирование на обучение, содержание и обслуживание. Общий объем нового пакета составит 400 миллионов долларов. В администрации США рассчитывают, что поставки помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Норвегия, Канада, Португалия, Швеция, СловакияО намерении передать Украине танки Leopard заявили и в Норвегии. Соответствующее заявление министра обороны страны Бьорна Арильда Грама передала одна из норвежских телекомпаний. Точного числа боевых машин министр не обозначил, однако норвежские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что страна готова поставить восемь танков и участвовать в обучении украинских танкистов.Канада планирует поставить Украине до пяти танков Leopard 2 и может объявить о предоставлении машин в четверг, сообщила вечером 25 января газета Globe and Mail со ссылкой на информированные источники из числа канадских чиновников. Один из источников сообщил телеканалу, что, скорее всего, речь идет о танках версии A4 - самой старой из имеющихся на вооружении у страны.После того, как решение направить Украине "Леопарды" принял Берлин, готовиться к передаче танков стал и Лиссабон. По данным португальских СМИ, речь может идти о 4 танках Leopard 2. Министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью заявил, что поставляемые Киеву танки могут быть введены в эксплуатацию на украинской территории через два-три месяца.Кроме того, Швеция не исключает поставку Украине танков Stridsvagn 122 (модификация немецкого Leopard 2А5), сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на главу минобороны страны Пола Йонсона. Также присоединиться к европейскому плану по поставке танков Leopard решили власти Испании, об этом сообщило издание El País. Еще одно заявление прозвучало со стороны Братиславы: пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова обозначила готовность передать Киеву танки Т-72, но только после их "адекватной замены". Пока до таких переговоров не дошло.ВеликобританияВ середине января офис британского премьера Риши Сунака сообщал, что Лондон намерен поставить Киеву обещанные танки Challenger 2 уже в ближайшие недели в рамках намеченного правительством ускорения военной помощи. Из пресс-релиза следовало, что Украине передадут 14 танков и 30 самоходных орудий AS-90.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. Читайте также на РИА Новости Крым:"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз КиеваУкраинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахСнова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard

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https://crimea.ria.ru/20230125/zapros-na-submariny-medvede-zhestko-otsenil-novye-khotelki-kieva-1126590871.html

https://crimea.ria.ru/20230116/goryat-i-budut-goret-peskov-o-postavkakh-kievu-zapadnykh-tankov-1126413250.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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