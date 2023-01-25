https://crimea.ria.ru/20230125/snova-plan-barbarossa-v-krymu-otsenili-peredachu-ukraine-tankov-leopard-1126578008.html

Снова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard

Снова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Снова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сравнил решение Берлина передать Украине танки Leopard 2 с планом "Барбаросса" – стратегическим планом нападения нацисткой... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T15:17

2023-01-25T15:17

2023-01-25T15:18

сергей аксенов

крым

мнения

политика

сво

украина

поставки западного оружия украине

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126373265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8fbac841c5eddbd5ce0e306d50660c49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сравнил решение Берлина передать Украине танки Leopard 2 с планом "Барбаросса" – стратегическим планом нападения нацисткой Германии на СССР. По мнению руководителя региона, эти танки ожидает та же судьба, что и немецкие машины в годы Великой Отечественной войны.Свой пост глава республики сопроводил схемой танка Leopard 2, выразив уверенность, что командование обеспечит российских бойцов всем необходимым для уничтожения "потомков фашистских "Тигров" и "Пантер"."На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю свое личное мнение", - добавил Аксенов.В среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин передаст Украине 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Он также заверил, что Германия предоставит разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеЗастрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, мнения, политика, сво, украина, поставки западного оружия украине, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя