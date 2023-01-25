https://crimea.ria.ru/20230125/snova-plan-barbarossa-v-krymu-otsenili-peredachu-ukraine-tankov-leopard-1126578008.html
Снова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard
Снова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Снова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сравнил решение Берлина передать Украине танки Leopard 2 с планом "Барбаросса" – стратегическим планом нападения нацисткой... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T15:17
2023-01-25T15:17
2023-01-25T15:18
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сравнил решение Берлина передать Украине танки Leopard 2 с планом "Барбаросса" – стратегическим планом нападения нацисткой Германии на СССР. По мнению руководителя региона, эти танки ожидает та же судьба, что и немецкие машины в годы Великой Отечественной войны.Свой пост глава республики сопроводил схемой танка Leopard 2, выразив уверенность, что командование обеспечит российских бойцов всем необходимым для уничтожения "потомков фашистских "Тигров" и "Пантер"."На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю свое личное мнение", - добавил Аксенов.В среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин передаст Украине 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Он также заверил, что Германия предоставит разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеЗастрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине
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сергей аксенов, крым, мнения, политика, сво, украина, поставки западного оружия украине, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
Снова план "Барбаросса": в Крыму оценили передачу Украине танков Leopard
Глава Крыма Аксенов о поставках Киеву танков Leopard: знакомый сценарий и известный финал
15:17 25.01.2023 (обновлено: 15:18 25.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сравнил решение Берлина передать Украине танки Leopard 2 с планом "Барбаросса" – стратегическим планом нападения нацисткой Германии на СССР. По мнению руководителя региона, эти танки ожидает та же судьба, что и немецкие машины в годы Великой Отечественной войны.
"Снова "Дранг нах Остен" ("поход на Восток" – ред.), снова план "Барбаросса", снова "вундерваффе" ("чудо-оружие" – ред.). Сценарий знаком, финал известен", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Свой пост глава республики сопроводил схемой танка Leopard 2, выразив уверенность, что командование обеспечит российских бойцов всем необходимым для уничтожения "потомков фашистских "Тигров" и "Пантер".
"На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю свое личное мнение", - добавил Аксенов.
В среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин передаст Украине 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Он также заверил, что Германия предоставит разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.
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