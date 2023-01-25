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Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине
Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине
Страны Запада поставят Украине хотя бы по одной роте тяжелых танков, однако и немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-25T03:42
2023-01-24T22:25
радио "спутник в крыму"
украина
оружие
германия
мнения
сво
игорь шатров
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Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Страны Запада поставят Украине хотя бы по одной роте тяжелых танков, однако и немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По мнению аналитика, в результате пострадает экспортный потенциал основных производителей и экспортеров тяжелой бронетехники на Западе."Мы видели, как "Абрамсы" на горку не могут забраться, а представляете, что будет, когда они пойдут по чернозему? А чем ближе к весне, тем это становится все большей угрозой. Они пытаются каким-то образом обойти эту историю, но не хотят представить свою технику в неудобном виде", - добавил Шатров.В то же время все западные страны так или иначе выделят Киеву как минимум по одной роте тяжелых танков, чтобы протестировать их в боевых условиях на Украине, полагает эксперт.Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.В свою очередь новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины сказал, что Берлин пока не готов поставлять Киеву танки Leopard, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся передать Украине танки Abrams – СМИ"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоВ Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву
https://crimea.ria.ru/20230120/peskov-postavki-tankov-iz-stran-nato-tolko-dobavyat-ukraine-problem-1126495312.html
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украина, оружие, германия, мнения, сво, игорь шатров
Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине

Эксперт Шатров: танки "Леопард" и "Абрамс" застрянут в вязких украинских черноземах

03:42 25.01.2023
 
© ATTILA KISBENEDEK / AFPБоевой танк Leopard 2/A4
Боевой танк Leopard 2/A4
© ATTILA KISBENEDEK / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Страны Запада поставят Украине хотя бы по одной роте тяжелых танков, однако и немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
03:42
"Они (западные страны – ред.) боятся, что не выдержит их техника условий, не только климатических, а и географических. Не выдержат украинского чернозема ни "Леопарды", ни тем более "Абрамсы". Так сложилось, что здесь самые лучшие черноземы мира, а это такая вязкая и жирная земля, что в ней застревают любые танки", - сказал эксперт.
По мнению аналитика, в результате пострадает экспортный потенциал основных производителей и экспортеров тяжелой бронетехники на Западе.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 13:32
Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем
"Мы видели, как "Абрамсы" на горку не могут забраться, а представляете, что будет, когда они пойдут по чернозему? А чем ближе к весне, тем это становится все большей угрозой. Они пытаются каким-то образом обойти эту историю, но не хотят представить свою технику в неудобном виде", - добавил Шатров.
В то же время все западные страны так или иначе выделят Киеву как минимум по одной роте тяжелых танков, чтобы протестировать их в боевых условиях на Украине, полагает эксперт.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.
Боевой танк Leopard 2/A4
20 января, 11:11
Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости
В свою очередь новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины сказал, что Берлин пока не готов поставлять Киеву танки Leopard, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
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Радио "Спутник в Крыму"УкраинаОружиеГерманияМненияСВОИгорь Шатров
 
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