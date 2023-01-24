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"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского
"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского - РИА Новости Крым, 24.01.2023
"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского
Запад готовится заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины, который на сегодняшний день практически исчерпал свои внутренние ресурсы. Такое... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T03:23
2023-01-24T03:23
радио "спутник в крыму"
украина
мнения
андрей никифоров
политика
сша
сво
оружие
владимир зеленский (президент украины)
в мире
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Политолог Андрей Никифоров: Запад готовится заменить Зеленского на посту президента Украины
Политолог Андрей Никифоров: Запад готовится заменить Зеленского на посту президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Запад готовится заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины, который на сегодняшний день практически исчерпал свои внутренние ресурсы. Такое предположение высказал политолог Андрей Никифоров.Зеленского надолго не хватитПо словам эксперта, в последнее время из уст главы украинского государства и его окружения "вырываются слова правды". Так, экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что причиной падения ракеты на жилой дом в Днепре стала работа украинской ПВО, что спровоцировало серьезный скандал и отставку самого Арестовича. Зеленский, в свою очередь, по сути публично озвучил скрытые мотивы поведения Запада в вопросе передачи Киеву тяжелой бронетехники. В частности, он заявил, что передача союзниками десятков танков не окажет влияния на ход конфликта, но будет "мотивировать" украинских военных."То, что сейчас происходит в верхних слоях киевского режима, говорит о том, что, может быть, к чему-то такому (замене Зеленского – ред.) и готовятся. Зеленский явно работает, что называется, на износ, и износ этот заметен. Достаточно посмотреть на его внешний вид – и становится совершенно понятно, что надолго в таком режиме его не хватит. Поэтому фраза "этот Зеленский сломался, несите нового" становится все более актуальной. Как раз эта "поломка" и дает такие сбои, через которые прорывается эта правда", - сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Танковые дебаты – спектакль для КиеваЭксперт убежден, что расхождения между западными странами, в частности, США, Германией и Польшей, в вопросе поставки Украине тяжелых танков специально были вынесены в публичную плоскость.По мнению Никифорова, США и Запад в данном случае "разыгрывают спектакль", и главными "зрителями" этой постановки являются президент Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный."Им дают сигнал: "ребята, мы как бы с вами, и хотя сейчас эти танки еще не приедут, но все равно вы видите, какие идут дебаты, и потому давайте (воюйте) дальше. То есть это явное желание поднять этот самый дух сопротивления и при этом по минимуму снабдить (Киев) вооружениями", – пояснил политолог.По словам эксперта, Запад стремится перевести конфликт в затяжную фазу, то есть "давать Украине ровно столько, чтобы она просто не рухнула, но при этом никак не больше, чтобы не было никакой эскалации"."Они (страны Запада – ред.) балансируют на очень тонкой грани, которую явно боятся переступить. Это даже не нами нарисованная "красная линия", это линия, которую они сами себе нарисовали", - подытожил Никифоров.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальшеПолитолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома ЗалужногоСменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мнения
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украина, мнения, андрей никифоров, политика, сша, сво, оружие, владимир зеленский (президент украины), в мире
"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского

Политолог Никифоров: Запад готовится заменить Зеленского на посту президента Украины

03:23 24.01.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Запад готовится заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины, который на сегодняшний день практически исчерпал свои внутренние ресурсы. Такое предположение высказал политолог Андрей Никифоров.

Зеленского надолго не хватит

По словам эксперта, в последнее время из уст главы украинского государства и его окружения "вырываются слова правды". Так, экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что причиной падения ракеты на жилой дом в Днепре стала работа украинской ПВО, что спровоцировало серьезный скандал и отставку самого Арестовича. Зеленский, в свою очередь, по сути публично озвучил скрытые мотивы поведения Запада в вопросе передачи Киеву тяжелой бронетехники. В частности, он заявил, что передача союзниками десятков танков не окажет влияния на ход конфликта, но будет "мотивировать" украинских военных.
"То, что сейчас происходит в верхних слоях киевского режима, говорит о том, что, может быть, к чему-то такому (замене Зеленского – ред.) и готовятся. Зеленский явно работает, что называется, на износ, и износ этот заметен. Достаточно посмотреть на его внешний вид – и становится совершенно понятно, что надолго в таком режиме его не хватит. Поэтому фраза "этот Зеленский сломался, несите нового" становится все более актуальной. Как раз эта "поломка" и дает такие сбои, через которые прорывается эта правда", - сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политолог Андрей Никифоров: Запад готовится заменить Зеленского на посту президента Украины
03:23

Танковые дебаты – спектакль для Киева

Эксперт убежден, что расхождения между западными странами, в частности, США, Германией и Польшей, в вопросе поставки Украине тяжелых танков специально были вынесены в публичную плоскость.
"Неужели кто-то считает, что в Вашингтоне такие недальновидные товарищи держат в своих руках все эти европейские ниточки, что они не могли выстроить общую линию для руководителей Польши, Германии, ряда других стран, чтобы они вот так не сталкивались лбами? Мне кажется, это столкновение в какой-то степени запрограммировано. Предотвратить эти публичные разногласия возможность была, это не так уж и сложно. Но нужно было подать эти разногласия именно в мировой общественности", – отмечает аналитик.
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По мнению Никифорова, США и Запад в данном случае "разыгрывают спектакль", и главными "зрителями" этой постановки являются президент Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный.
"Им дают сигнал: "ребята, мы как бы с вами, и хотя сейчас эти танки еще не приедут, но все равно вы видите, какие идут дебаты, и потому давайте (воюйте) дальше. То есть это явное желание поднять этот самый дух сопротивления и при этом по минимуму снабдить (Киев) вооружениями", – пояснил политолог.
По словам эксперта, Запад стремится перевести конфликт в затяжную фазу, то есть "давать Украине ровно столько, чтобы она просто не рухнула, но при этом никак не больше, чтобы не было никакой эскалации".
"Они (страны Запада – ред.) балансируют на очень тонкой грани, которую явно боятся переступить. Это даже не нами нарисованная "красная линия", это линия, которую они сами себе нарисовали", - подытожил Никифоров.
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