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Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше
Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше
Украинские олигархи не верят в Зеленского, победу Киева, и даже в сохранение самой Украины, поэтому ищут контакты с силовиками, Москвой и Западом. Такое мнение... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T10:53
2023-01-23T10:53
2023-01-23T11:59
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
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марат баширов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Украинские олигархи не верят в Зеленского, победу Киева, и даже в сохранение самой Украины, поэтому ищут контакты с силовиками, Москвой и Западом. Такое мнение выразил политолог Марат Баширов.Каждый за себя"Элита Украины перестала верить в скорую победу, в уход России на границы на начало 92 года и, самое главное, в восстановление экономики хотя бы в до СВОшном виде", - написал эксперт в своем Telegram-канале.Страна с "разрушенной инфраструктурой, огромными людскими потерями, усеянная неразорвавшимися снарядами", по оценке эксперта, не сможет быть комфортным местом для ведения бизнеса в ближайшие несколько десятилетий, "поэтому, сейчас там каждый за себя".Украины больше нетПо мнению политолога, не только Донбасс, но и остальные территории фактически уже не подчиняются Киеву, а сам Киев не подчиняется недоговороспособному Зеленскому, который не только выдвигает безумные требования, но и рассорился со всеми местными олигархами."Дворцовый переворот"Политические эксперты уже заявляли о возможном "дворцовом перевороте" на Украине. Свержение нынешнего киевского режима во главе с президентом Зеленским, против которого ополчились основные украинские олигархи, возможно, однако это будет зависеть от ряда факторов и вряд ли в конечном итоге повлияет на позицию Киева в вопросе урегулирования конфликта, считают эксперты. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление в Киеве в начале декабря замгоссекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или кадровых перестановок на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Сменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мненияПолитолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома ЗалужногоЗеленский в США не достиг главной цели - эксперт
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украина, владимир зеленский (президент украины), политика, мнения, марат баширов, россия, сво, в мире
Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше
Политолог Баширов: украинские олигархи не верят в Зеленского и сохранение Украины
10:53 23.01.2023 (обновлено: 11:59 23.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Украинские олигархи не верят в Зеленского, победу Киева, и даже в сохранение самой Украины, поэтому ищут контакты с силовиками, Москвой и Западом. Такое мнение выразил политолог Марат Баширов.
Каждый за себя
"Элита Украины перестала верить в скорую победу, в уход России на границы на начало 92 года и, самое главное, в восстановление экономики хотя бы в до СВОшном виде", - написал эксперт в своем Telegram-канале.
Страна с "разрушенной инфраструктурой, огромными людскими потерями, усеянная неразорвавшимися снарядами", по оценке эксперта, не сможет быть комфортным местом для ведения бизнеса в ближайшие несколько десятилетий, "поэтому, сейчас там каждый за себя".
Украины больше нет
По мнению политолога, не только Донбасс, но и остальные территории фактически уже не подчиняются Киеву, а сам Киев не подчиняется недоговороспособному Зеленскому, который не только выдвигает безумные требования, но и рассорился со всеми местными олигархами.
"Они-то прекрасно знают, что единой страны больше нет… А во что верит элита Украины? В договорняк. С силовиками страны, с Москвой через Медведчука, со Штатами и Британией, если туда выведены деньги", - считает Баширов.
"Дворцовый переворот"
Политические эксперты уже заявляли о возможном "дворцовом перевороте" на Украине. Свержение нынешнего киевского режима во главе с президентом Зеленским, против которого ополчились основные украинские олигархи
, возможно, однако это будет зависеть от ряда факторов и вряд ли в конечном итоге повлияет на позицию Киева в вопросе урегулирования конфликта, считают эксперты.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила
, что появление в Киеве в начале декабря замгоссекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или кадровых перестановок на Украине.
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