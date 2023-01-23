https://crimea.ria.ru/20230123/ukrainskie-oligarkhi-ne-veryat-v-pobedu-zelenskogo---chto-budet-dalshe-1126527677.html

Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше

Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше

Украинские олигархи не верят в Зеленского, победу Киева, и даже в сохранение самой Украины, поэтому ищут контакты с силовиками, Москвой и Западом. Такое мнение... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T10:53

2023-01-23T10:53

2023-01-23T11:59

украина

владимир зеленский (президент украины)

политика

мнения

марат баширов

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сво

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Украинские олигархи не верят в Зеленского, победу Киева, и даже в сохранение самой Украины, поэтому ищут контакты с силовиками, Москвой и Западом. Такое мнение выразил политолог Марат Баширов.Каждый за себя"Элита Украины перестала верить в скорую победу, в уход России на границы на начало 92 года и, самое главное, в восстановление экономики хотя бы в до СВОшном виде", - написал эксперт в своем Telegram-канале.Страна с "разрушенной инфраструктурой, огромными людскими потерями, усеянная неразорвавшимися снарядами", по оценке эксперта, не сможет быть комфортным местом для ведения бизнеса в ближайшие несколько десятилетий, "поэтому, сейчас там каждый за себя".Украины больше нетПо мнению политолога, не только Донбасс, но и остальные территории фактически уже не подчиняются Киеву, а сам Киев не подчиняется недоговороспособному Зеленскому, который не только выдвигает безумные требования, но и рассорился со всеми местными олигархами."Дворцовый переворот"Политические эксперты уже заявляли о возможном "дворцовом перевороте" на Украине. Свержение нынешнего киевского режима во главе с президентом Зеленским, против которого ополчились основные украинские олигархи, возможно, однако это будет зависеть от ряда факторов и вряд ли в конечном итоге повлияет на позицию Киева в вопросе урегулирования конфликта, считают эксперты. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление в Киеве в начале декабря замгоссекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или кадровых перестановок на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Сменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мненияПолитолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома ЗалужногоЗеленский в США не достиг главной цели - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), политика, мнения, марат баширов, россия, сво, в мире