https://crimea.ria.ru/20221208/zakharova-ne-isklyuchila-chto-v-kieve-gotovitsya-dvortsovyy-perevorot-1125751476.html

Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот

Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот

Появление в Киеве заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T13:41

2022-12-08T13:41

2022-12-08T13:41

украина

сша

в мире

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский (президент украины)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Появление в Киеве заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или кадровых перестановок на Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению дипломата, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его режиму, который "не раз испытывал терпение Вашингтона", есть о чем задуматься.Захарова добавила, что инспекторские поездки "американского куратора" Нуланд на Украину уже никого не удивляют."Это нормально. Это как бы приехать проверить, как там – теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек. Ну, еще, конечно, видимо, тянет на место преступления", - сказала официальный представитель МИД РФ.Она напомнила решающую роль Нуланд в государственном перевороте на Украине в 2014 годы, назвав американскую чиновницу "буревестником трагических потрясений, к которым привел срежиссированный Вашингтоном кровавый нацистский путч".Захарова также отметила, что кто бы сейчас ни стоял у власти в Киеве, для Вашингтона это не имеет никакого значения.Визит Нуланд в КиевЗамгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев 2-3 декабря, встретившись с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. В ходе встречи она назвала неприемлемыми атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Ермак в свою очередь сообщил, что выразил Вашингтону благодарность за поддержку. Он заявил представителям США, что "победа Украины будет общей победой" и рассказал Нуланд о "формуле мира", предложенной президентом Зеленским в рамках G20. На встрече также обсуждалось усиление санкций против России.Не печенье, а сэндвичиВиктория Нуланд давно принимает активное участие в политической жизни Украины. В 2014 году она занимала пост госсекретаря США и запомнилась тем, что в разгар так называемого "евромайдана" раздавала протестующим продукты питания. Устоялось мнение, что это было печенье, но сама Нуланд утверждает, что это были сэндвичи.Также по теме:Сменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мненияПолитолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного

https://crimea.ria.ru/20221207/klounada-kieva-i-riski-pentagona-ekspert-ob-udarakh-vsu-po-aerodromam-rf-1125726558.html

https://crimea.ria.ru/20221207/kiev-igraet-zhiznyami-ukraintsev-i-evropeytsev-zayavili-v-mid-1125726021.html

https://crimea.ria.ru/20221206/blinken-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-vozvraschenii-kryma-ukraine-1125700815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, в мире, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский (президент украины), мнения