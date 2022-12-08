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Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот
Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот
Появление в Киеве заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T13:41
2022-12-08T13:41
украина
сша
в мире
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский (президент украины)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Появление в Киеве заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или кадровых перестановок на Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению дипломата, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его режиму, который "не раз испытывал терпение Вашингтона", есть о чем задуматься.Захарова добавила, что инспекторские поездки "американского куратора" Нуланд на Украину уже никого не удивляют."Это нормально. Это как бы приехать проверить, как там – теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек. Ну, еще, конечно, видимо, тянет на место преступления", - сказала официальный представитель МИД РФ.Она напомнила решающую роль Нуланд в государственном перевороте на Украине в 2014 годы, назвав американскую чиновницу "буревестником трагических потрясений, к которым привел срежиссированный Вашингтоном кровавый нацистский путч".Захарова также отметила, что кто бы сейчас ни стоял у власти в Киеве, для Вашингтона это не имеет никакого значения.Визит Нуланд в КиевЗамгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев 2-3 декабря, встретившись с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. В ходе встречи она назвала неприемлемыми атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Ермак в свою очередь сообщил, что выразил Вашингтону благодарность за поддержку. Он заявил представителям США, что "победа Украины будет общей победой" и рассказал Нуланд о "формуле мира", предложенной президентом Зеленским в рамках G20. На встрече также обсуждалось усиление санкций против России.Не печенье, а сэндвичиВиктория Нуланд давно принимает активное участие в политической жизни Украины. В 2014 году она занимала пост госсекретаря США и запомнилась тем, что в разгар так называемого "евромайдана" раздавала протестующим продукты питания. Устоялось мнение, что это было печенье, но сама Нуланд утверждает, что это были сэндвичи.Также по теме:Сменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мненияПолитолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного
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украина, сша, в мире, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский (президент украины), мнения
Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот

Захарова: визит Нуланд в Киев может быть связан с подготовкой дворцового переворота

13:41 08.12.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Появление в Киеве заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или кадровых перестановок на Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ее (Нуланд – ред.) появление в Киеве в нынешних условиях, когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия из-за распределения западной помощи, конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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По мнению дипломата, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его режиму, который "не раз испытывал терпение Вашингтона", есть о чем задуматься.
Захарова добавила, что инспекторские поездки "американского куратора" Нуланд на Украину уже никого не удивляют.
"Это нормально. Это как бы приехать проверить, как там – теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек. Ну, еще, конечно, видимо, тянет на место преступления", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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Она напомнила решающую роль Нуланд в государственном перевороте на Украине в 2014 годы, назвав американскую чиновницу "буревестником трагических потрясений, к которым привел срежиссированный Вашингтоном кровавый нацистский путч".
Захарова также отметила, что кто бы сейчас ни стоял у власти в Киеве, для Вашингтона это не имеет никакого значения.
"Так было всегда, так будет и сейчас. США контролируют Украину, рассматривают ее в качестве инструмента реализации собственных геополитических интересов в противоборстве с Россией и, конечно, для своих финансовых махинаций", – подчеркнула дипломат.
Визит Нуланд в Киев
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев 2-3 декабря, встретившись с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. В ходе встречи она назвала неприемлемыми атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Ермак в свою очередь сообщил, что выразил Вашингтону благодарность за поддержку. Он заявил представителям США, что "победа Украины будет общей победой" и рассказал Нуланд о "формуле мира", предложенной президентом Зеленским в рамках G20. На встрече также обсуждалось усиление санкций против России.
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Не печенье, а сэндвичи
Виктория Нуланд давно принимает активное участие в политической жизни Украины. В 2014 году она занимала пост госсекретаря США и запомнилась тем, что в разгар так называемого "евромайдана" раздавала протестующим продукты питания. Устоялось мнение, что это было печенье, но сама Нуланд утверждает, что это были сэндвичи.
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