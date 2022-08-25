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Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного
Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного
Публикации в ряде СМИ о возможной замене Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на посту президента Украины не имеют под собой... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T17:17
2022-08-25T17:17
политика
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Публикации в ряде СМИ о возможной замене Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на посту президента Украины не имеют под собой объективных оснований и относятся к области конспирологии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.По мнению Суздальцева, не заинтересована в свержении Зеленского и украинская элита, для которой действующий президент является своего рода "золотой антилопой", поскольку под него Запад выделяет огромные деньги.Суздальцев также считает, что авторы подобных публикаций преувеличивают значение существующие противоречия между Зеленским и Залужным. Аналитик подчеркнул, что в странах, участвовавших в тех или иных военных действиях, конфликты между политическим и военным руководством возникали всегда."Вспомните, какие постоянные проблемы были между Генштабом и Ставкой Верховного Главнокомандования во главе с Иосифом Сталиным, какие противоречия были между Комитетом начальников штабов (вооруженных сил США) и (президентом Франклином) Рузвельтом, какие колоссальные были проблемы у командующих британской армией, включая адмиралтейство, и (премьер-министром Уинстоном) Черчиллем… Это традиционные вещи, естественные. Поэтому делать из этого основание для какого-то переворота или мятежа – глупо и непрофессионально", – напомнил политолог.О вероятной замене Зеленского на Залужного ранее писало немецкое издание Bild.Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что Запад рассматривает несколько кандидатур в качестве преемника Зеленского: главком Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.
https://crimea.ria.ru/20220825/pyat-stsenariev-razvitiya-situatsii-na-ukraine-ot-the-guardian-1124286300.html
https://crimea.ria.ru/20220825/medvedev-ob-ukrainskom-konflikte-est-tolko-poltora-stsenariya--1124290354.html
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политика, владимир зеленский (президент украины)
Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного

Политолог Суздальцев: для замены Зеленского на Залужного нет никаких оснований

17:17 25.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Публикации в ряде СМИ о возможной замене Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на посту президента Украины не имеют под собой объективных оснований и относятся к области конспирологии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Это чистой воды конспирология, причем ничем необоснованная. Никаких желаний сменить руководство Украины никто не проявляет. Сместить Зеленского не могут ни Западная Европа, ни даже НАТО, а только США. А зачем им менять Зеленского, если под него подвязаны все поставки, он подписывает все контракты на поставку вооружений и на кредиты?", – пояснил политолог.
По мнению Суздальцева, не заинтересована в свержении Зеленского и украинская элита, для которой действующий президент является своего рода "золотой антилопой", поскольку под него Запад выделяет огромные деньги.
"Зеленский находится в контакте со всем западным миром, ему оказывают поддержку, дают помощь. Никто из нынешних украинских деятелей не может этим похвастаться. Более того, все, кто придет Зеленскому на смену – это будут путчисты, не избранные законным путем, и с ними могут быть проблемы и у НАТО, и у Вашингтона", – отметил эксперт.
Суздальцев также считает, что авторы подобных публикаций преувеличивают значение существующие противоречия между Зеленским и Залужным. Аналитик подчеркнул, что в странах, участвовавших в тех или иных военных действиях, конфликты между политическим и военным руководством возникали всегда.
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"Вспомните, какие постоянные проблемы были между Генштабом и Ставкой Верховного Главнокомандования во главе с Иосифом Сталиным, какие противоречия были между Комитетом начальников штабов (вооруженных сил США) и (президентом Франклином) Рузвельтом, какие колоссальные были проблемы у командующих британской армией, включая адмиралтейство, и (премьер-министром Уинстоном) Черчиллем… Это традиционные вещи, естественные. Поэтому делать из этого основание для какого-то переворота или мятежа – глупо и непрофессионально", – напомнил политолог.
О вероятной замене Зеленского на Залужного ранее писало немецкое издание Bild.
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что Запад рассматривает несколько кандидатур в качестве преемника Зеленского: главком Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.
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