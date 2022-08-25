https://crimea.ria.ru/20220825/politolog-otsenil-veroyatnost-zameny-zelenskogo-na-glavkoma-zaluzhnogo-1124289660.html

Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного

Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного

Публикации в ряде СМИ о возможной замене Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на посту президента Украины не имеют под собой... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T17:17

2022-08-25T17:17

2022-08-25T17:17

политика

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Публикации в ряде СМИ о возможной замене Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на посту президента Украины не имеют под собой объективных оснований и относятся к области конспирологии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.По мнению Суздальцева, не заинтересована в свержении Зеленского и украинская элита, для которой действующий президент является своего рода "золотой антилопой", поскольку под него Запад выделяет огромные деньги.Суздальцев также считает, что авторы подобных публикаций преувеличивают значение существующие противоречия между Зеленским и Залужным. Аналитик подчеркнул, что в странах, участвовавших в тех или иных военных действиях, конфликты между политическим и военным руководством возникали всегда."Вспомните, какие постоянные проблемы были между Генштабом и Ставкой Верховного Главнокомандования во главе с Иосифом Сталиным, какие противоречия были между Комитетом начальников штабов (вооруженных сил США) и (президентом Франклином) Рузвельтом, какие колоссальные были проблемы у командующих британской армией, включая адмиралтейство, и (премьер-министром Уинстоном) Черчиллем… Это традиционные вещи, естественные. Поэтому делать из этого основание для какого-то переворота или мятежа – глупо и непрофессионально", – напомнил политолог.О вероятной замене Зеленского на Залужного ранее писало немецкое издание Bild.Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что Запад рассматривает несколько кандидатур в качестве преемника Зеленского: главком Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

https://crimea.ria.ru/20220825/pyat-stsenariev-razvitiya-situatsii-na-ukraine-ot-the-guardian-1124286300.html

https://crimea.ria.ru/20220825/medvedev-ob-ukrainskom-konflikte-est-tolko-poltora-stsenariya--1124290354.html

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политика, владимир зеленский (президент украины)