https://crimea.ria.ru/20221203/smenyal-li-zelenskogo-na-postu-prezidenta-i-k-chemu-eto-privedet--mneniya-1125658332.html
Сменял ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мнения
Сменял ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мнения - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Сменял ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мнения
Даже если президентские выборы на Украине в 2024 году состоятся, имя нового главы государства все равно будут определять США, а не украинский народ. В то же... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T03:26
2022-12-03T03:26
2022-12-03T03:26
украина
политика
владимир зеленский (президент украины)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Даже если президентские выборы на Украине в 2024 году состоятся, имя нового главы государства все равно будут определять США, а не украинский народ. В то же время возможная смена действующего президента Владимира Зеленского другой фигурой во многом будет зависеть от хода специальной военной операции. Такое мнение высказали политические эксперты: политконсультант Денис Батурин и руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева."Из существующего политического меню, в выборах, если они состоятся, будут участвовать как минимум Зеленский, скорее всего, (экс-президент Украины Петр) Порошенко и раскручиваемый британцами (главком ВСУ Валерий) Залужный. Кто будет кандидатом на выборах и кого западные патроны Украины выберут на роль президента, будет зависеть в том числе от ситуации на фронтах", - сказал Батурин.При этом, по словам эксперта, неизбежно встанет вопрос о легитимности этих выборов, поскольку на данный момент неизвестна численность оставшегося на Украине населения, а на сам ход выборов и их результаты напрямую будут влиять вооруженные боевики из нацбатальонов.Наталья Киселева в свою очередь полагает, что если президентские выборы на Украине и состоятся, на них будет та же ситуация, какая была там всегда во время проведения этих кампаний."Несмотря на то, что украинское общество сейчас более консолидировано вокруг нацистской идеологии, чем восемь лет назад, и на то, что часть населения уехала, в том числе в Россию, все равно даже оставшееся население, как всегда, разделится и, как всегда, его сознанием будут манипулировать. Украина как государство началась с обмана, она живет во лжи, и это будет продолжаться, ничего не изменится. Какую марионетку ни поставят во главе, все равно она будет выполнять то, что ей предписывают США", – убеждена эксперт.Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины весной 2019 года, следующие выборы в стране намечены на 31 марта 2024 года. Однако согласно президентскому указу, в стране введено военное положение, в период действия которого запрещено проводить выборы главы государства и переизбирать Верховную раду.Ранее в западных СМИ появлялись публикации о том, что Зеленского на посту президента может сменить главком ВСУ Валерий Залужный. Одним из главных конкурентов действующего президента в борьбе за власть в стране также называют мэра Киева Виталия Кличко.
https://crimea.ria.ru/20220519/zelenskogo-navernyaka-likvidiruyut--mnenie-politologa-1123281082.html
https://crimea.ria.ru/20220330/chetyre-oshibki-ukrainy-1122804929.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, политика, владимир зеленский (президент украины), мнения
Сменял ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мнения
Политологи оценили вероятность смены Зеленского на посту президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Даже если президентские выборы на Украине в 2024 году состоятся, имя нового главы государства все равно будут определять США, а не украинский народ. В то же время возможная смена действующего президента Владимира Зеленского другой фигурой во многом будет зависеть от хода специальной военной операции. Такое мнение высказали политические эксперты: политконсультант Денис Батурин и руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.
"Из существующего политического меню, в выборах, если они состоятся, будут участвовать как минимум Зеленский, скорее всего, (экс-президент Украины Петр) Порошенко и раскручиваемый британцами (главком ВСУ Валерий) Залужный. Кто будет кандидатом на выборах и кого западные патроны Украины выберут на роль президента, будет зависеть в том числе от ситуации на фронтах", - сказал Батурин.
При этом, по словам эксперта, неизбежно встанет вопрос о легитимности этих выборов, поскольку на данный момент неизвестна численность оставшегося на Украине населения, а на сам ход выборов и их результаты напрямую будут влиять вооруженные боевики из нацбатальонов.
Наталья Киселева в свою очередь полагает, что если президентские выборы на Украине и состоятся, на них будет та же ситуация, какая была там всегда во время проведения этих кампаний.
"Несмотря на то, что украинское общество сейчас более консолидировано вокруг нацистской идеологии, чем восемь лет назад, и на то, что часть населения уехала, в том числе в Россию, все равно даже оставшееся население, как всегда, разделится и, как всегда, его сознанием будут манипулировать. Украина как государство началась с обмана, она живет во лжи, и это будет продолжаться, ничего не изменится. Какую марионетку ни поставят во главе, все равно она будет выполнять то, что ей предписывают США", – убеждена эксперт.
Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины весной 2019 года, следующие выборы в стране намечены на 31 марта 2024 года. Однако согласно президентскому указу, в стране введено военное положение, в период действия которого запрещено проводить выборы главы государства и переизбирать Верховную раду.
Ранее в западных СМИ появлялись публикации о том, что Зеленского на посту президента может сменить главком ВСУ Валерий Залужный. Одним из главных конкурентов действующего президента в борьбе за власть в стране также называют мэра Киева Виталия Кличко.