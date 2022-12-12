https://crimea.ria.ru/20221212/oligarkhi-protiv-zelenskogo-vozmozhen-li-na-ukraine-dvortsovyy-perevorot-1125807436.html

Олигархи против Зеленского: возможен ли на Украине дворцовый переворот

Олигархи против Зеленского: возможен ли на Украине дворцовый переворот - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Олигархи против Зеленского: возможен ли на Украине дворцовый переворот

Свержение нынешнего киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским, против которого ополчились основные украинские олигархи, возможно. Но это... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T03:34

2022-12-12T03:34

2022-12-12T03:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Свержение нынешнего киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским, против которого ополчились основные украинские олигархи, возможно. Но это будет зависеть от ряда факторов и вряд ли в конечном итоге повлияет на позицию Киева в вопросе урегулирования конфликта. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические эксперты.Президенту все припомнятОдин из влиятельнейших украинских бизнесменов Ринат Ахметов дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором олигарх назвал действия Зеленского против бизнеса "захватом власти в стране". Он напомнил, что "ни в США, ни в ЕС нет закона об "олигархах", который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке". Является ли это заявление Ахметова свидетельством того, что украинские олигархи взбунтовались против режима и могут готовить замену Зеленскому?Доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров считает, что высказывания Ахметова являются запоздалой реакцией на запущенную Киевом волну национализации ряда крупных предприятий.С одной стороны, Зеленский может себе это позволить в условиях военных действий, констатирует Никифоров. С другой стороны, президент Украины должен проводить подобные громкие пиар-акции просто для того, чтобы держаться на плаву.Впрочем, говорить о том, что "олигархические крысы побежали с украинского корабля", пока преждевременно, полагает аналитик. По его мнению, решающим здесь будет не конфликт крупного бизнеса с нынешним режимом, а положение дел на фронтах.Радикальных изменений не будетДиректор Таврического информационно-аналитического центра Регионального института средиземноморских исследований Александр Бедрицкий считает, что даже если на Украине и произойдет "дворцовый переворот", политика Киева в целом не изменится, в том числе в вопросе урегулирования конфликта."Любые смены режимов или персоналий на Украине не приведут к какому-то радикальному изменению ситуации в этой стране. Русофобия остается, Россия как "главный враг Украины" останется при любом режиме. Вопрос заключается в том только, какая из группировок получит преференции и власть на Украине, и как она будет использовать ее в своих интересах. Но общий тон, общий фон никуда не денется и не изменится, даже если завтра Зеленского не будет в силу каких-то причин, а на его место придет кто-то другой", – убежден политолог.При этом Бедрицкий исключил вероятность того, что Зеленского могут сместить ради скорейшего окончания военного конфликта. По словам эксперта, перспектива его завершения дипломатическим путем в ходе переговоров "пока совершенно не просматривается".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление в Киеве в начале декабря замгоссекретаря США Виктории Нуланд в нынешних условиях неслучайно и, возможно, связано с подготовкой "дворцового переворота" или кадровых перестановок на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворотСменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мненияПолитолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, мнения, владимир зеленский (президент украины), общество