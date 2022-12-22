https://crimea.ria.ru/20221222/zelenskiy-v-ssha-ne-dostig-glavnoy-tseli---ekspert-1126078953.html

Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт

Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из США с новым пакетом военной помощи, но достичь главной цели – сохранить трещащий по швам консенсус по... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T15:14

2022-12-22T15:14

2022-12-22T15:14

владимир зеленский (президент украины)

украина

сша

политика

мнения

малек дудаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126078789_0:69:1024:645_1920x0_80_0_0_ee76c9cbb7e9f40e054dec50b8a9eb96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из США с новым пакетом военной помощи, но достичь главной цели – сохранить трещащий по швам консенсус по Украине в Конгрессе – ему не удалось. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.В среду в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с Зеленским. По ее итогам американский лидер объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который в том числе входит поставка одной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.Политолог отметил, что некоторые республиканцы бойкотировали выступление Зеленского в Конгрессе, а многие представители партии встретили его речь "очень прохладно". В частности, законодатели сравнили Украину с тем, кто не работает и постоянно живет на социальном пособии, и потребовали провести полный аудит затраченных на Украину средств, прежде чем предоставлять Киеву новые транши."Зеленский пытался апеллировать к республиканцам тем, что, мол, если Украина проиграет, то затем под угрозой окажется безопасность границ США. Но этим он лишь подлил масла в огонь. Ведь у границ США уже давно разворачивается миграционный кризис. И этому Белый дом не уделяет никакого внимания, пока тратит десятки миллиардов долларов на Украину", - констатировал американист.Исходя из этого, Дудаков прогнозирует, что уже в следующем году украинский вопрос может "окончательно стать камнем преткновения в межпартийной борьбе в Вашингтоне".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в СШАОлигархи против Зеленского: возможен ли на Украине дворцовый переворотСменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мнения

https://crimea.ria.ru/20221210/parallelnye-miry-zachem-time-nazval-zelenskogo-chelovekom-goda-1125787778.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, сша, политика, мнения, малек дудаков