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Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт
Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из США с новым пакетом военной помощи, но достичь главной цели – сохранить трещащий по швам консенсус по... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T15:14
2022-12-22T15:14
владимир зеленский (президент украины)
украина
сша
политика
мнения
малек дудаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из США с новым пакетом военной помощи, но достичь главной цели – сохранить трещащий по швам консенсус по Украине в Конгрессе – ему не удалось. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.В среду в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с Зеленским. По ее итогам американский лидер объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который в том числе входит поставка одной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.Политолог отметил, что некоторые республиканцы бойкотировали выступление Зеленского в Конгрессе, а многие представители партии встретили его речь "очень прохладно". В частности, законодатели сравнили Украину с тем, кто не работает и постоянно живет на социальном пособии, и потребовали провести полный аудит затраченных на Украину средств, прежде чем предоставлять Киеву новые транши."Зеленский пытался апеллировать к республиканцам тем, что, мол, если Украина проиграет, то затем под угрозой окажется безопасность границ США. Но этим он лишь подлил масла в огонь. Ведь у границ США уже давно разворачивается миграционный кризис. И этому Белый дом не уделяет никакого внимания, пока тратит десятки миллиардов долларов на Украину", - констатировал американист.Исходя из этого, Дудаков прогнозирует, что уже в следующем году украинский вопрос может "окончательно стать камнем преткновения в межпартийной борьбе в Вашингтоне".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в СШАОлигархи против Зеленского: возможен ли на Украине дворцовый переворотСменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мнения
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владимир зеленский (президент украины), украина, сша, политика, мнения, малек дудаков
Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт

Политолог Дудаков: Зеленский в США не смог сохранить консенсус по Украине в Конгрессе

15:14 22.12.2022
 
© BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден идет с президентом Украины Владимиром Зеленским . Фото AFP
Президент США Джо Байден идет с президентом Украины Владимиром Зеленским . Фото AFP
© BRENDAN SMIALOWSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из США с новым пакетом военной помощи, но достичь главной цели – сохранить трещащий по швам консенсус по Украине в Конгрессе – ему не удалось. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
В среду в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с Зеленским. По ее итогам американский лидер объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который в том числе входит поставка одной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.
"Зеленский, очевидно, возвращается из Вашингтона не с пустыми руками - Украина получит новый транш военной помощи. Однако главного, к чему он стремился, добиться так и не удалось – а именно сохранения консенсуса по Украине, который давно трещит по швам", - написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Политолог отметил, что некоторые республиканцы бойкотировали выступление Зеленского в Конгрессе, а многие представители партии встретили его речь "очень прохладно". В частности, законодатели сравнили Украину с тем, кто не работает и постоянно живет на социальном пособии, и потребовали провести полный аудит затраченных на Украину средств, прежде чем предоставлять Киеву новые транши.
"Зеленский пытался апеллировать к республиканцам тем, что, мол, если Украина проиграет, то затем под угрозой окажется безопасность границ США. Но этим он лишь подлил масла в огонь. Ведь у границ США уже давно разворачивается миграционный кризис. И этому Белый дом не уделяет никакого внимания, пока тратит десятки миллиардов долларов на Украину", - констатировал американист.
Исходя из этого, Дудаков прогнозирует, что уже в следующем году украинский вопрос может "окончательно стать камнем преткновения в межпартийной борьбе в Вашингтоне".
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Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаСШАПолитикаМненияМалек Дудаков
 
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