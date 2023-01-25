https://crimea.ria.ru/20230125/udary-po-moskve-i-tanki-na-krym-senator-raskryl-smysl-ugroz-kieva-1126588889.html
"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз Киева
"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз Киева - РИА Новости Крым, 25.01.2023
"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз Киева
Заявления ряда представителей киевского режима об ударах по Москве и другим крупным российским городам, а также о наступлении на Крым западными танками... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T19:20
2023-01-25T19:20
2023-01-25T19:20
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крым
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владимир зеленский (президент украины)
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявления ряда представителей киевского режима об ударах по Москве и другим крупным российским городам, а также о наступлении на Крым западными танками объясняются желанием украинского руководства поднять свой собственный авторитет на фоне неудач на фронте и внутренних дрязг в окружении Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Совфеда Сергей Колбин.Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в одном из интервью заявил, что эскалация украинского конфликта неизбежна, и "удары будут наноситься по разным целям", в том числе по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.В свою очередь генерал ВСУ Николай Маломуж пообещал, что Украина пойдет в наступление на Крым спустя два месяца после поставок танков от Запада.Это все от безнадежностиПо мнению сенатора Колбина, подобные заявления "вполне могут рождаться в безумных головах, подпитанных всевозможными стимуляторами энергетического воздействия". А усилить этот кризис помогают веские причины. Их как минимум две, отмечает он.Одна, безусловно, связана с неудачами ВСУ на фронте, которые Киеву необходимо оправдывать, чтобы продолжить получать поддержку от Запада. Другая – с внутренним конфликтом в украинской элите, прежде всего, в офисе Зеленского.Главной задачей таких заявлений является отвлечение внимания от неудач Киева и в то же время "создание определенные паникерские настроения у россиян", считает сенатор. "Нам сейчас подпадать под это влияние абсолютно не стоит", – заметил политик.Что будет с западными танками ВСУЧто касается "танковых кулаков", способных обеспечить наступление ВСУ, посеять панику и открыть Киеву дорогу на Крым, далеко эта техника не продвинется, убежден Колбин.Другие мнения о заявлениях КиеваПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова об ударах по Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам РФ, отметил, что подобные заявления подтверждают "правильность избранного пути" и намерений Российской Федерации.В МИД России, оценивая итоги встречи союзников Украины на базе Рамштайн ВВС США в Германии, предупредили о возможности "опасной эскалации" конфликта в связи с поставками Западом Киеву дополнительного вооружения.Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил решение Берлина передать Украине танки Leopard 2 с планом "Барбаросса" нацистской Германии и предрек их судьбу.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратниковРакетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТО
https://crimea.ria.ru/20230123/rakety-dlya-udarov-po-krymu-politolog-obyasnil-taktiku-ssha--1126535789.html
https://crimea.ria.ru/20230116/goryat-i-budut-goret-peskov-o-postavkakh-kievu-zapadnykh-tankov-1126413250.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, совет федерации, политика, крым, украина, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины)
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявления ряда представителей киевского режима об ударах по Москве и другим крупным российским городам, а также о наступлении на Крым западными танками объясняются желанием украинского руководства поднять свой собственный авторитет на фоне неудач на фронте и внутренних дрязг в окружении Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Совфеда Сергей Колбин.
Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в одном из интервью заявил, что эскалация украинского конфликта неизбежна, и "удары будут наноситься по разным целям", в том числе по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.
В свою очередь генерал ВСУ Николай Маломуж пообещал, что Украина пойдет в наступление на Крым
спустя два месяца после поставок танков от Запада.
Это все от безнадежности
По мнению сенатора Колбина, подобные заявления "вполне могут рождаться в безумных головах, подпитанных всевозможными стимуляторами энергетического воздействия". А усилить этот кризис помогают веские причины. Их как минимум две, отмечает он.
Одна, безусловно, связана с неудачами ВСУ на фронте, которые Киеву необходимо оправдывать, чтобы продолжить получать поддержку от Запада. Другая – с внутренним конфликтом в украинской элите, прежде всего, в офисе Зеленского.
"На сегодняшний день мы видим в администрации президента Зеленского некую панику. Идет определенная смена руководящего состава. И каждый хочет хоть какой-то глупостью, но прославиться, поднять свой имидж, авторитет. Это у них от безнадежности – больше противопоставить нечего. Крыса, загнанная в угол, начинает очень сильно кидаться и кусаться", – прокомментировал Колбин.
Главной задачей таких заявлений является отвлечение внимания от неудач Киева и в то же время "создание определенные паникерские настроения у россиян", считает сенатор. "Нам сейчас подпадать под это влияние абсолютно не стоит", – заметил политик.
Что будет с западными танками ВСУ
Что касается "танковых кулаков", способных обеспечить наступление ВСУ, посеять панику и открыть Киеву дорогу на Крым, далеко эта техника не продвинется, убежден Колбин.
"Для этого Воздушно-космические силы Российской Федерации отработали уже и продолжают этим заниматься во взаимодействии со стратегической авиацией: чтобы смести эти танки на подходе", – заключил сенатор.
Другие мнения о заявлениях Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова об ударах по Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам РФ, отметил, что подобные заявления подтверждают "правильность избранного пути" и намерений Российской Федерации.
В МИД России, оценивая итоги встречи союзников Украины на базе Рамштайн ВВС США в Германии, предупредили о возможности "опасной эскалации" конфликта в связи с поставками Западом Киеву дополнительного вооружения.
Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил решение Берлина
передать Украине танки Leopard 2 с планом "Барбаросса" нацистской Германии и предрек их судьбу.
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