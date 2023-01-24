https://crimea.ria.ru/20230124/bolshaya-chistka-pochemu-zelenskiy-uvolnyaet-svoikh-soratnikov-1126555135.html

Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников

Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников

Громкий уход Алексея Арестовича с поста советника главы офиса президента Украины, как и ожидалось, положил начало череде перестановок в киевской верхушке. В... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T14:35

2023-01-24T14:35

2023-01-24T14:35

владимир зеленский (президент украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Громкий уход Алексея Арестовича с поста советника главы офиса президента Украины, как и ожидалось, положил начало череде перестановок в киевской верхушке. В понедельник вечером, 23 января, глава государства Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента. Офис Зеленского преподносит это как борьбу с казнокрадством. Однако эксперты видят в кадровой чистке проявления внутриукраинской клановой борьбы и соперничества западных хозяев и кураторов киевского режима.Херсонская ссылка куратора "Большой стройки"Кадровые чистки в украинской власти рядах ближайшего окружения Владимира Зеленского, а также высокопоставленных силовиков, военных и руководителей на местах украинские СМИ и Telegram-каналы анонсировали еще на прошлой неделе. Конкретные фамилии не назывались, но указывалась причина – коррупция, в том числе в сфере закупок для ВСУ. Уже в начале этой недели стало известно об уходе Кирилла Тимошенко с поста заместителя главы офиса президента. Фотографию с заявлением "по собственному желанию" он опубликовал в своем Telegram-канале. Зеленский отставку принял.О причинах этого кадрового решения официально не сообщается. Однако украинские медиа намекают на масштабное воровство денег из бюджета Незалежной."После начала войны Кирилл оказался в доме 1200 квадратных метров. Ездит на Porsche за $250 тысяч и на джипе, который предназначался для эвакуации раненых военных. И после начала атаки соросят и обвинений в коррупции Кирилл машет ручкой", – пишет, в частности, журналист и экс-ведущая закрытого Зеленским телеканала NewsOne Диана Панченко.Но простой отставкой для Тимошенко дело может не ограничиться. По сведениям некоторых украинских политиков и СМИ, в ближайшее время НАБУ вручит экс-заму главы офиса президента подозрение в коррупции и воровстве гуманитарной помощи. Возможно, поэтому в самое ближайшее время его могут отправить на подконтрольную Киеву часть Херсонской области в качестве главы местной администрации – подальше от столицы и поближе к линии фронта. Не самое лучшее место для работы, учитывая творящуюся на украинской стороне Херсонщины разруху. Но с другой стороны - и не тюремные нары…"Золотые яйца" для ВСУЕще одна скандальная отставка этих дней на Украине связана с замминистра обороны Вячеславом Шаповаловым. Этот чиновник "погорел" на яйцах, а именно – на закупках этого продукта для воинских частей. По данным журналистского расследования, замминистра подписал соглашение о закупках куриных яиц для дислоцированных в шести областях военных более чем на 13 миллиардов гривен (более 350 тысяч долларов) по ценам в два-три раза выше рыночных. То есть одно яйцо согласно этому контракту стоило 17 гривен (порядка 32 рублей)Реакция руководства минобороны была весьма симптоматичной. Министр Алексей Резников отставку своего зама оперативно одобрил. При этом ведомство в своем официальном заявлении назвали обвинения в адрес Шаповалова "необоснованными и безосновательными", а увольнение – "достойным поступком в традициях европейской и демократической политики". Как утверждают в министерстве, уличенный в коррупции чиновник якобы сам попросил об увольнении, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений".Из заграничного отпуска – в отставкуНа фоне увольнений Тимошенко и Шаповалова в информационной тени осталась еще одна отставка: свой пост покинул замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко. И здесь не обошлось без скандала. Госслужащий, вопреки президентскому запрету чиновникам, депутатам и правоохранителям выезжать за рубеж без служебной необходимости, выехал на отдых в Испанию, где провел 10 дней.Список также пополнил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря. Антикоррупционная прокуратура уличила чиновника и его сообщников во взятке в 400 тысяч долларов.Еще раньше работы лишились главы четырех областных военных администраций: Днепропетровской, Сумской, а также подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей.США надоела наглость британцевСоветник Зеленского Михаил Подоляк, комментируя принятые кадровые решения, заявил, что президент "не закрывает глаза" на коррупцию во власти и "напрямую отвечает на ключевой запрос общества о справедливости для всех".Впрочем, эксперты не склонны видеть в этом стремление главы государства побороть коррупцию в стране.По мнению политолога Андрея Суздальцева, состоявшиеся и возможные отставки во властных структурах Украины – результат борьбы конкурирующих между собой клановых групп.Политолог Сергей Марков в свою очередь предполагает, что кадровая чистка в украинских верхах проводится "по требованию США против людей Британии в администрации Зеленского"."Говорят, американцам надоела наглость британских кураторов и их агентов. Британия ресурсов вкладывает в Украину мало, а командовать хочет много. И воруют же британские агенты не британские деньги, а американские. Вот их и укоротили. Заодно и Зеленскому толстый намек, что он должен слушать главного Большого Брата больше, чем наглого младшего брата в лице Британии", – написал он в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20230124/on-slomalsya-ekspert-predrek-zamenu-zelenskogo-1126537069.html

https://crimea.ria.ru/20230123/ukrainskie-oligarkhi-ne-veryat-v-pobedu-zelenskogo---chto-budet-dalshe-1126527677.html

https://crimea.ria.ru/20230119/oruzhie-ne-pomozhet-aksenov-otvetil-zelenskomu-na-ugrozu-vernut-krym-1126477067.html

https://crimea.ria.ru/20221222/politolog-nazval-skrytyy-smysl-vizita-zelenskogo-v-ssha--1126083974.html

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владимир зеленский (президент украины), украина, политика, в мире, новости