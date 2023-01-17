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Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку
Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T12:49
2023-01-17T12:49
украина
политика
алексей арестович
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети."Пример цивилизованного поведения"Он сопроводил пост фотоснимком поданного заявления, в котором значится формулировка "по собственному желанию".Поводом для отставки послужила жесткая критика в адрес Арестовича из-за его комментария по поводу падения ракеты на жилой дом в Днепре (Днепропетровск).Трагедия в Днепре и "хейт" националистов14 января стало известно об обрушении подъезда многоквартирного дома в Днепре в результате падения на него ракеты. По последним данным украинских властей, погибли 36 человек, более 70 пострадали.Арестович в одном из интервью заявил, что ракета была российской, а на дом она упала и взорвалась в результате того, что ее сбили украинская система ПВО. После этих слов советник главы офиса Зеленского повергся резкой критике со стороны националистически настроенных украинских политиков, чиновников и экспертов. Так, мэр Днепра Борис Филатов назвал его "самовлюбленным скотом" и "помойным ртом" и призвал СБУ и контрразведку "отреагировать". Некоторые деятели даже обвинили Арестовича в "работе на Россию".В результате Арестович официально принес извинения за свои слова перед пострадавшими, их родственниками и жителями Днепра, назвав свою версию о падении ракеты "преждевременной и ошибочной".По его словам, "запредельный уровень хейта, который на него обрушился, несопоставим с последствиями ошибки. Украина не понесла репутационных и юридических последствий".У Зеленского появился конкурентПолитолог Марат Баширов полагает, что отставка Арестовича знаменует начало его самостоятельной политической карьеры на Украине, что очень небезопасно для него самого.*террористические организации, запрещенные в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220811/arestovich-khochet-stat-prezidentom-ukrainy--smi-1124132049.html
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украина, политика, алексей арестович, владимир зеленский (президент украины)
Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку

Советник главы офиса президента Украины Арестович написал заявление об отставке

12:49 17.01.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Пример цивилизованного поведения"

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", – написал Арестович.
Он сопроводил пост фотоснимком поданного заявления, в котором значится формулировка "по собственному желанию".
Поводом для отставки послужила жесткая критика в адрес Арестовича из-за его комментария по поводу падения ракеты на жилой дом в Днепре (Днепропетровск).

Трагедия в Днепре и "хейт" националистов

14 января стало известно об обрушении подъезда многоквартирного дома в Днепре в результате падения на него ракеты. По последним данным украинских властей, погибли 36 человек, более 70 пострадали.
Арестович в одном из интервью заявил, что ракета была российской, а на дом она упала и взорвалась в результате того, что ее сбили украинская система ПВО. После этих слов советник главы офиса Зеленского повергся резкой критике со стороны националистически настроенных украинских политиков, чиновников и экспертов. Так, мэр Днепра Борис Филатов назвал его "самовлюбленным скотом" и "помойным ртом" и призвал СБУ и контрразведку "отреагировать". Некоторые деятели даже обвинили Арестовича в "работе на Россию".
В результате Арестович официально принес извинения за свои слова перед пострадавшими, их родственниками и жителями Днепра, назвав свою версию о падении ракеты "преждевременной и ошибочной".
По его словам, "запредельный уровень хейта, который на него обрушился, несопоставим с последствиями ошибки. Украина не понесла репутационных и юридических последствий".

У Зеленского появился конкурент

Политолог Марат Баширов полагает, что отставка Арестовича знаменует начало его самостоятельной политической карьеры на Украине, что очень небезопасно для него самого.
"Теперь будет весело. Его прикрывают из Лондона МI5 (британская контрразведка – ред.) и (президенту Владимиру) Зеленскому сложновато будет его заставить молчать. Зато можно убить. Какой-нибудь активист "Правого сектора"* или "Азова"* решит "отомстить", - написал эксперт в своем Telegram-канале.
*террористические организации, запрещенные в Российской Федерации
Флаг Украины
11 августа 2022, 10:26
Арестович хочет стать президентом Украины — СМИ
УкраинаПолитикаАлексей АрестовичВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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