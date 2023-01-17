https://crimea.ria.ru/20230117/printsipialnaya-oshibka-arestovich-podal-v-otstavku-1126429200.html

Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку

Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T12:49

2023-01-17T12:49

2023-01-17T12:49

украина

политика

алексей арестович

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети."Пример цивилизованного поведения"Он сопроводил пост фотоснимком поданного заявления, в котором значится формулировка "по собственному желанию".Поводом для отставки послужила жесткая критика в адрес Арестовича из-за его комментария по поводу падения ракеты на жилой дом в Днепре (Днепропетровск).Трагедия в Днепре и "хейт" националистов14 января стало известно об обрушении подъезда многоквартирного дома в Днепре в результате падения на него ракеты. По последним данным украинских властей, погибли 36 человек, более 70 пострадали.Арестович в одном из интервью заявил, что ракета была российской, а на дом она упала и взорвалась в результате того, что ее сбили украинская система ПВО. После этих слов советник главы офиса Зеленского повергся резкой критике со стороны националистически настроенных украинских политиков, чиновников и экспертов. Так, мэр Днепра Борис Филатов назвал его "самовлюбленным скотом" и "помойным ртом" и призвал СБУ и контрразведку "отреагировать". Некоторые деятели даже обвинили Арестовича в "работе на Россию".В результате Арестович официально принес извинения за свои слова перед пострадавшими, их родственниками и жителями Днепра, назвав свою версию о падении ракеты "преждевременной и ошибочной".По его словам, "запредельный уровень хейта, который на него обрушился, несопоставим с последствиями ошибки. Украина не понесла репутационных и юридических последствий".У Зеленского появился конкурентПолитолог Марат Баширов полагает, что отставка Арестовича знаменует начало его самостоятельной политической карьеры на Украине, что очень небезопасно для него самого.*террористические организации, запрещенные в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220811/arestovich-khochet-stat-prezidentom-ukrainy--smi-1124132049.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, политика, алексей арестович, владимир зеленский (президент украины)