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Ракетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТО

Ракетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТО - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Ракетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТО

Дискуссия о передаче Украине американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по Крыму свидетельствует о моральной и технической готовности НАТО вступить в... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T16:09

2023-01-24T16:09

2023-01-24T16:44

сша

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оружие

американское оружие против крыма

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безопасность

радио "спутник в крыму"

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Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров audio/mpeg

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Дискуссия о передаче Украине американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по Крыму свидетельствует о моральной и технической готовности НАТО вступить в прямой военный конфликт с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.В НАТО осознали бесперспективность Украины"Можно подумать, что это один из элементов психологической войны и наш противник на это не пойдет, а просто таким образом пытается накалить обстановку. Но все, что происходит в последние месяцы, говорит о том, что мы действительно на пороге реальной войны со странами НАТО", – считает эксперт.По словам Шатрова, нынешние боестолкновения на Украине оцениваются как прокси-война, в которой Североатлантический альянс воюет с Россией чужими руками без реального использования своих вооруженных сил. Но в дальнейшем регулярные вооруженные силы стран блока могут открыто вступить в украинский конфликт.Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров >>По его мнению, первым шагом к этому может стать участие в конфликте американских летчиков на самолетах F-16, поскольку у европейских союзников практически закончились советские военные самолеты, а подготовить украинских пилотов для этих истребителей будет сложно и долго."Им (НАТО – ред.) стало понятно: чужими руками жар загребать не получается. Конечно, Украину будут использовать "до последнего украинца, но они уже видели бесперспективность ее вовлечения. А задача уничтожения России как была, так и стоит. Я не предполагаю, что прямо завтра орды немецких танков Leopard двинутся по украинским полям. Но к этому они уже готовы – морально, технически и физически", – подытожил Шатров.Ответ на угрозуНа прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. Как утверждает издание, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что заявления о возможности поставок Украине ракет ATACMS являются элементом психологической войны против России. По его словам, в любом случае вся поставляемая Киеву военная техника будет уничтожена.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику СШАОружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" КрымДолетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия

https://crimea.ria.ru/20230119/pochemu-ssha-tselyat-v-krym-podolyaka-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1126480974.html

https://crimea.ria.ru/20230123/chem-otvetit-rossiya-na-postavku-kievu-raket-dlya-udarov-po-krymu-1126534179.html

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сша, россия, нато, оружие, американское оружие против крыма, мнения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность