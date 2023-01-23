https://crimea.ria.ru/20230123/chem-otvetit-rossiya-na-postavku-kievu-raket-dlya-udarov-po-krymu-1126534179.html

Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму

Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму

Заявления о возможности поставок Украине ракет ATACMS для ударов по Крыму являются элементом психологической войны против России. В любом случае вся... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T15:24

2023-01-23T15:24

2023-01-23T15:24

американское оружие против крыма

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

своим ходом в крым

сво

сергей рябков

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121992453_0:165:2950:1824_1920x0_80_0_0_324cd0b0462d45f512b5808f76c5ccb0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Заявления о возможности поставок Украине ракет ATACMS для ударов по Крыму являются элементом психологической войны против России. В любом случае вся поставляемая Киеву военная техника будет уничтожена. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Это элемент психологической войны. В свою очередь психологическая война - это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", – приводит его словам РИА Новости.Дипломат отметил, что эскалация – это "опаснейший путь, и последствия могут быть непредсказуемыми". Российская сторона постоянно говорит об этом, но эти сигналы не воспринимаются Западом, констатировал замминистра.Угроза безопасностиРанее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.На прошлой неделе американское издание сообщило о рассмотрении Белым домом возможности передать Киеву оружие для ударов по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. В публикации отмечается, что категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться". Позже Госдеп США заявил, что решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно – Вашингтон не указывает целей для ВСУ.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на статью в The New York Times констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаОружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" КрымДолетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия

https://crimea.ria.ru/20230119/esli-amerikanskoe-oruzhie-natselitsya-na-krym-chem-mozhet-otvetit-rossiya-1126483633.html

https://crimea.ria.ru/20230119/pochemu-ssha-tselyat-v-krym-podolyaka-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1126480974.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

американское оружие против крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, своим ходом в крым, сво, сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина