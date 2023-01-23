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Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму
Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму
Заявления о возможности поставок Украине ракет ATACMS для ударов по Крыму являются элементом психологической войны против России. В любом случае вся... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T15:24
2023-01-23T15:24
американское оружие против крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
своим ходом в крым
сво
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Заявления о возможности поставок Украине ракет ATACMS для ударов по Крыму являются элементом психологической войны против России. В любом случае вся поставляемая Киеву военная техника будет уничтожена. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Это элемент психологической войны. В свою очередь психологическая война - это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", – приводит его словам РИА Новости.Дипломат отметил, что эскалация – это "опаснейший путь, и последствия могут быть непредсказуемыми". Российская сторона постоянно говорит об этом, но эти сигналы не воспринимаются Западом, констатировал замминистра.Угроза безопасностиРанее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.На прошлой неделе американское издание сообщило о рассмотрении Белым домом возможности передать Киеву оружие для ударов по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. В публикации отмечается, что категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться". Позже Госдеп США заявил, что решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно – Вашингтон не указывает целей для ВСУ.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на статью в The New York Times констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаОружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" КрымДолетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия
https://crimea.ria.ru/20230119/esli-amerikanskoe-oruzhie-natselitsya-na-krym-chem-mozhet-otvetit-rossiya-1126483633.html
https://crimea.ria.ru/20230119/pochemu-ssha-tselyat-v-krym-podolyaka-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1126480974.html
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американское оружие против крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, своим ходом в крым, сво, сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму

Замглавы МИД России Рябков: все поставляемое Украине вооружение будет перемолото

15:24 23.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Заявления о возможности поставок Украине ракет ATACMS для ударов по Крыму являются элементом психологической войны против России. В любом случае вся поставляемая Киеву военная техника будет уничтожена. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Это элемент психологической войны. В свою очередь психологическая война - это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", – приводит его словам РИА Новости.
Дипломат отметил, что эскалация – это "опаснейший путь, и последствия могут быть непредсказуемыми". Российская сторона постоянно говорит об этом, но эти сигналы не воспринимаются Западом, констатировал замминистра.
"Противники России продолжают повышать ставки, но цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая из разных источников, будет буквально перемолота", – заверил Рябков.
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 18:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия

Угроза безопасности

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.
На прошлой неделе американское издание сообщило о рассмотрении Белым домом возможности передать Киеву оружие для ударов по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. В публикации отмечается, что категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться". Позже Госдеп США заявил, что решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно – Вашингтон не указывает целей для ВСУ.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на статью в The New York Times констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
19 января, 16:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине
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Американское оружие против КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьСвоим ходом в КрымСВОСергей РябковМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Украина
 
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