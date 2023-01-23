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В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму
В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 23.01.2023
В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму
Киев должен получить американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. Такое заявление сделал председатель комитета по... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T09:20
2023-01-23T09:25
россия
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крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
политика
майкл маккол
американское оружие против крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Киев должен получить американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол, передает ТАСС.Бить ракетами по КрымуПо его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.Воинственная риторика ЗападаНа прошлой неделе американское издание сообщило о рассмотрении Белым домом возможности передать Киеву оружие для ударов по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. В публикации отмечается, что категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться". Позже Госдеп США заявил, что решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно – Вашингтон не указывает целей для ВСУ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на статью в The New York Times констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности".Мнения военных экспертовВсерьез рассматривать передачу Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по Крыму Вашингтон вынуждают российские успехи в Донбассе, считает военный эксперт и блогер Юрий Подоляка. США не заинтересованы в том, чтобы одна из сторон одержала быструю победу в конфликте, полагает он. В случае, если такое оружие Киеву все же предоставят, Вооруженным силам России нужно будет увеличивать количество своих систем противовоздушной обороны, защищающих полуостров.С тем, что укреплять оборону необходимо, согласен и военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что Украина уже сейчас получает от Запада вооружение, способное наносить удары по тылам российских войск, в том числе в Крыму. Однако российские системы противовоздушной обороны способны эффективно противостоять этим угрозам, уверен специалист.После ударов по объектам инфраструктуры Украины Киев призвал США "отказаться от сдержанности" и запросил новые виды оружия, в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS, а также боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16. Представители американской администрации ранее заявляли, что не намерены предоставлять Украине ракеты ATACMS, чтобы не провоцировать Россию.ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля с дальностью применения до 300 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 годаДолетит до США: сенатор напомнил о возможностях российского оружия
https://crimea.ria.ru/20230120/oruzhie-ne-pomozhet--podpolkovnik-armii-ssha-soobschil-ukraine-plokhie-novosti-1126490259.html
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россия, украина, сша, сво, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, политика, майкл маккол, американское оружие против крыма
В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Сенатор Маккол: США должны передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму

09:20 23.01.2023 (обновлено: 09:25 23.01.2023)
 
© AFP 2023 / US ARMYРеактивная система залпового огня (РСЗО), стреляющая управляемой ракетой Block 1 армейской тактической ракетной системы большой дальности (ATACMS)
Реактивная система залпового огня (РСЗО), стреляющая управляемой ракетой Block 1 армейской тактической ракетной системы большой дальности (ATACMS) - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / US ARMY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Киев должен получить американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол, передает ТАСС.

Бить ракетами по Крыму

"Им также нужны ATACMS с большой дальностью поражения для ударов по Крыму, где находятся иранские беспилотники", - цитирует издание политика.
По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.

Воинственная риторика Запада

На прошлой неделе американское издание сообщило о рассмотрении Белым домом возможности передать Киеву оружие для ударов по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. В публикации отмечается, что категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться". Позже Госдеп США заявил, что решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно – Вашингтон не указывает целей для ВСУ.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на статью в The New York Times констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности".

Мнения военных экспертов

Всерьез рассматривать передачу Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по Крыму Вашингтон вынуждают российские успехи в Донбассе, считает военный эксперт и блогер Юрий Подоляка. США не заинтересованы в том, чтобы одна из сторон одержала быструю победу в конфликте, полагает он. В случае, если такое оружие Киеву все же предоставят, Вооруженным силам России нужно будет увеличивать количество своих систем противовоздушной обороны, защищающих полуостров.
С тем, что укреплять оборону необходимо, согласен и военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что Украина уже сейчас получает от Запада вооружение, способное наносить удары по тылам российских войск, в том числе в Крыму. Однако российские системы противовоздушной обороны способны эффективно противостоять этим угрозам, уверен специалист.
Боевой танк Leopard 2/A4
20 января, 11:11
Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости
После ударов по объектам инфраструктуры Украины Киев призвал США "отказаться от сдержанности" и запросил новые виды оружия, в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS, а также боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16. Представители американской администрации ранее заявляли, что не намерены предоставлять Украине ракеты ATACMS, чтобы не провоцировать Россию.
ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля с дальностью применения до 300 км.
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