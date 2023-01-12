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Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года
Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года
Несмотря на поражения в Донецкой Народной Республике, украинское командование будет пытаться атаковать российские позиции на направлениях Мелитополя, Бердянска... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T03:33
2023-01-12T03:33
2023-01-12T03:33
мнения
всу (вооруженные силы украины)
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украина
юрий кнутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Несмотря на поражения в Донецкой Народной Республике, украинское командование будет пытаться атаковать российские позиции на направлениях Мелитополя, Бердянска и Луганска зимой и весной. Именно на эти цели направлен последний пакет американской военной помощи Киеву. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.Максимум оружия для Киева"Два основных направления вероятных ударов – Запорожское и Луганское. Первое – это Мелитополь и Бердянск, цель – перерезать коммуникацию, по которой осуществляется снабжение Крыма. Если говорить о втором направлении, они (ВСУ – ред.) будут пытаться пройти к Луганску, чтобы отсечь республики от России, окружить Донецк и двигаться дальше на юг. Планы достаточно серьезные", – сказал аналитик.По мнению Кнутова, на эти цели направлен новый пакет американской помощи Киеву, включающий в себя 50 бронетранспортеров Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 55 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP), армейские грузовые фургоны HMMWV, ракеты для РСЗО HIMARS и другие боеприпасы."Арсеналы НАТО практически иссякли, это признал и генсек Йенс Столтенберг. Поэтому 2023 год будет решающим. Запад постарается собрать все, что у них есть, максимальное количество оружия, и передать его Украине для того, чтобы она весной начала операции по захвату уже российских территорий для выхода на границы 1991 года", – считает аналитик.Больше внимания оборонеПо словам Кнутова, угроза таких наступательных операций ВСУ существует, но если российские войска грамотно к этому подготовятся, ничего страшного не произойдет."От того, как мы поведем себя, будет зависеть очень многое. Поэтому считаю, что мы должны уделять больше внимание не наступательным, а оборонительным операциям, чтобы измотать врага, обескровить его и затем уже переходить в контрнаступление", – убежден специалист.Он отметил, что российская армия уже научена херсонскими событиями и понимает, что противник работает по ближним тылам, чтобы нарушить наши коммуникации и поставки оружия на передовую линию обороны.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. По его словам, об этом свидетельствует резкое обмеление реки, вызванное тем, что Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях Днепра.Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин убежден в неизбежном провале такой операции ВСУ. По его мнению, все украинские подразделения в этом случае будут уничтожены.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мнения, всу (вооруженные силы украины), сво, политика, россия, украина, юрий кнутов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Несмотря на поражения в Донецкой Народной Республике, украинское командование будет пытаться атаковать российские позиции на направлениях Мелитополя, Бердянска и Луганска зимой и весной. Именно на эти цели направлен последний пакет американской военной помощи Киеву. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.
Максимум оружия для Киева
"Два основных направления вероятных ударов – Запорожское и Луганское. Первое – это Мелитополь и Бердянск, цель – перерезать коммуникацию, по которой осуществляется снабжение Крыма. Если говорить о втором направлении, они (ВСУ – ред.) будут пытаться пройти к Луганску, чтобы отсечь республики от России, окружить Донецк и двигаться дальше на юг. Планы достаточно серьезные", – сказал аналитик.
По мнению Кнутова, на эти цели направлен новый пакет американской помощи Киеву, включающий в себя 50 бронетранспортеров Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 55 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP), армейские грузовые фургоны HMMWV, ракеты для РСЗО HIMARS и другие боеприпасы.
"Арсеналы НАТО практически иссякли, это признал и генсек Йенс Столтенберг. Поэтому 2023 год будет решающим. Запад постарается собрать все, что у них есть, максимальное количество оружия, и передать его Украине для того, чтобы она весной начала операции по захвату уже российских территорий для выхода на границы 1991 года", – считает аналитик.
Больше внимания обороне
По словам Кнутова, угроза таких наступательных операций ВСУ существует, но если российские войска грамотно к этому подготовятся, ничего страшного не произойдет.
"От того, как мы поведем себя, будет зависеть очень многое. Поэтому считаю, что мы должны уделять больше внимание не наступательным, а оборонительным операциям, чтобы измотать врага, обескровить его и затем уже переходить в контрнаступление", – убежден специалист.
Он отметил, что российская армия уже научена херсонскими событиями и понимает, что противник работает по ближним тылам, чтобы нарушить наши коммуникации и поставки оружия на передовую линию обороны.
"Мы это понимаем, видим, как противник это делает, знаем его тактику и пытаемся ее пресечь и сохранить личный состав, чтобы перейти в контрнаступление в последующем", - подытожил военный эксперт.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. По его словам, об этом свидетельствует резкое обмеление реки, вызванное тем, что Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях Днепра.
Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин убежден в неизбежном провале такой операции ВСУ
. По его мнению, все украинские подразделения в этом случае будут уничтожены.