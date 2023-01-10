https://crimea.ria.ru/20230110/voennyy-ekspert-otsenil-shansy-vsu-forsirovat-dnepr-1126312847.html
Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать Днепр
Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать Днепр
У Вооруженных сил Украины нет никаких шансов на успех операции по форсированию Днепра, в случае попытки провести такую операцию все украинские подразделения... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T03:32
2023-01-10T03:32
2023-01-10T03:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У Вооруженных сил Украины нет никаких шансов на успех операции по форсированию Днепра, в случае попытки провести такую операцию все украинские подразделения будут уничтожены. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. По его словам, об этом свидетельствует резкое обмеление реки, вызванное тем, что Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях Днепра.По мнению эксперта, при форсировании Днепра украинские подразделения будут уничтожены не столько за счет выстроенных в этом районе эшелонированной обороны, сколько из-за того, что любая концентрация военнослужащих и техники открывает хорошую возможность для их уничтожения путем нанесения по ним ударов высокоточным оружием.Ранее власти Запорожской области сообщили о завершении строительства оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. По словам Рогова, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами.
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2023
Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
новости, новости крыма, политика, риа новости крым, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот
Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать Днепр
Военный эксперт Подберезкин: у ВСУ нет никаких шансов на успех при форсировании Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У Вооруженных сил Украины нет никаких шансов на успех операции по форсированию Днепра, в случае попытки провести такую операцию все украинские подразделения будут уничтожены. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. По его словам, об этом свидетельствует резкое обмеление реки, вызванное тем, что Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях Днепра.
"В реальности они (ВСУ – ред.) могут собрать и сконцентрировать какие-то силы, максимум до двух-трех бригад, и попытаться это сделать. Но в итоге они получат полное уничтожение. Я не ожидаю, что ВСУ смогут сконцентрировать на этом направлении какие-то серьезные силы. Хотя они говорили о том, что могут собрать пять-семь бригад… Но чем больше они соберут, тем больше будут их потери", - сказал Подберезкин.
По мнению эксперта, при форсировании Днепра украинские подразделения будут уничтожены не столько за счет выстроенных в этом районе эшелонированной обороны, сколько из-за того, что любая концентрация военнослужащих и техники открывает хорошую возможность для их уничтожения путем нанесения по ним ударов высокоточным оружием.
Ранее власти Запорожской области сообщили о завершении строительства оборонительных сооружений
вдоль линии боевого соприкосновения. По словам Рогова, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами.