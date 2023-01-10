https://crimea.ria.ru/20230110/voennyy-ekspert-otsenil-shansy-vsu-forsirovat-dnepr-1126312847.html

Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать Днепр

Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать Днепр

У Вооруженных сил Украины нет никаких шансов на успех операции по форсированию Днепра, в случае попытки провести такую операцию все украинские подразделения... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T03:32

2023-01-10T03:32

2023-01-10T03:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У Вооруженных сил Украины нет никаких шансов на успех операции по форсированию Днепра, в случае попытки провести такую операцию все украинские подразделения будут уничтожены. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. По его словам, об этом свидетельствует резкое обмеление реки, вызванное тем, что Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях Днепра.По мнению эксперта, при форсировании Днепра украинские подразделения будут уничтожены не столько за счет выстроенных в этом районе эшелонированной обороны, сколько из-за того, что любая концентрация военнослужащих и техники открывает хорошую возможность для их уничтожения путем нанесения по ним ударов высокоточным оружием.Ранее власти Запорожской области сообщили о завершении строительства оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. По словам Рогова, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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