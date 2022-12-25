В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны
В Запорожской области заканчивается строительство глубоко эшелонированной линии обороны
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаСтроительство оборонительных сооружений вдоль Запорожской линии боевого соприкосновения
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Строительство оборонительных сооружений вдоль Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) подходит к завершению. Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
С ноября на севере области военные возводят специальные укрепрайоны на случай атаки украинских боевиков на регион. В начале декабря местные власти сообщили, что вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны.
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Фортификационные укрепления осенью начали строить и в Крыму. По словам главы региона Сергея Аксенова, предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, но фортификационные работы нужны для гарантированной безопасности крымчан.
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