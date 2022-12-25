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В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны
В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны - РИА Новости Крым, 25.12.2022
В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны
В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье сообщил член главного... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T10:25
2022-12-25T10:25
запорожская область
сво
безопасность
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.С ноября на севере области военные возводят специальные укрепрайоны на случай атаки украинских боевиков на регион. В начале декабря местные власти сообщили, что вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны.Фортификационные укрепления осенью начали строить и в Крыму. По словам главы региона Сергея Аксенова, предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, но фортификационные работы нужны для гарантированной безопасности крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуВ центре Мелитополя взорвался автомобильНа замглавы Мелитополя совершено покушение
https://crimea.ria.ru/20221223/balitskiy-otsenil-gotovnost-vsu-nastupat-v-zaporozhskoy-oblasti-1126098233.html
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запорожская область, сво, безопасность, владимир рогов, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, новости, россия, вооруженные силы россии
В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны

В Запорожской области заканчивается строительство глубоко эшелонированной линии обороны

10:25 25.12.2022
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаСтроительство оборонительных сооружений вдоль Запорожской линии боевого соприкосновения
Строительство оборонительных сооружений вдоль Запорожской линии боевого соприкосновения
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Строительство оборонительных сооружений вдоль Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) подходит к завершению. Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
С ноября на севере области военные возводят специальные укрепрайоны на случай атаки украинских боевиков на регион. В начале декабря местные власти сообщили, что вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны.
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Фортификационные укрепления осенью начали строить и в Крыму. По словам главы региона Сергея Аксенова, предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, но фортификационные работы нужны для гарантированной безопасности крымчан.
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Запорожская областьСВОБезопасностьВладимир РоговНовые регионы РоссииВоенное положение в новых регионах РоссииНовостиРоссияВооруженные силы России
 
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