https://crimea.ria.ru/20221225/v-zaporozhskoy-oblasti-vozveli-ukreplennuyu-liniyu-oborony-1126119008.html

В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны

В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны - РИА Новости Крым, 25.12.2022

В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны

В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье сообщил член главного... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T10:25

2022-12-25T10:25

2022-12-25T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.С ноября на севере области военные возводят специальные укрепрайоны на случай атаки украинских боевиков на регион. В начале декабря местные власти сообщили, что вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны.Фортификационные укрепления осенью начали строить и в Крыму. По словам главы региона Сергея Аксенова, предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, но фортификационные работы нужны для гарантированной безопасности крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуВ центре Мелитополя взорвался автомобильНа замглавы Мелитополя совершено покушение

https://crimea.ria.ru/20221223/balitskiy-otsenil-gotovnost-vsu-nastupat-v-zaporozhskoy-oblasti-1126098233.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, сво, безопасность, владимир рогов, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, новости, россия, вооруженные силы россии