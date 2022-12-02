https://crimea.ria.ru/20221202/ukraina-naraschivaet-sily-v-zaporozhskoy-oblasti--vlasti-1125648721.html

Украина наращивает силы в Запорожской области — власти

Украина наращивает силы в Запорожской области — власти - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Украина наращивает силы в Запорожской области — власти

Вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны. Об этом заявил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T12:26

2022-12-02T12:26

2022-12-02T12:47

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Командование ВСУ наращивает группировку войск в Днепропетровской и подконтрольной ему части Запорожской области и пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию обороны и наши позиции. Но наша армия готова к любым провокациям противника. Фортификационные сооружения возводятся полным ходом", - цитирует Рогова РИА Новости.По его словам, украинские войска готовятся к наступлению и уже перебросили на запорожскую линию фронта артиллерию с управляемыми снарядами."В Никополе Днепропетровский области практически закончено формирование большой тактической группы украинских боевиков "Сич". Ее хотят использовать для наступления на наши позиции, когда установится ровная сухая погода", - заявил член главного совета администрации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь.

https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html

https://crimea.ria.ru/20221201/zapad-naraschivaet-postavki-morskogo-vooruzheniya-kievu-chego-mozhno-zhdat-1125640129.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине