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Украина наращивает силы в Запорожской области — власти - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Украина наращивает силы в Запорожской области — власти
Украина наращивает силы в Запорожской области — власти - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Украина наращивает силы в Запорожской области — власти
Вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны. Об этом заявил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T12:26
2022-12-02T12:47
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Командование ВСУ наращивает группировку войск в Днепропетровской и подконтрольной ему части Запорожской области и пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию обороны и наши позиции. Но наша армия готова к любым провокациям противника. Фортификационные сооружения возводятся полным ходом", - цитирует Рогова РИА Новости.По его словам, украинские войска готовятся к наступлению и уже перебросили на запорожскую линию фронта артиллерию с управляемыми снарядами."В Никополе Днепропетровский области практически закончено формирование большой тактической группы украинских боевиков "Сич". Ее хотят использовать для наступления на наши позиции, когда установится ровная сухая погода", - заявил член главного совета администрации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, большинство жителей города Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной, обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь.
https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html
https://crimea.ria.ru/20221201/zapad-naraschivaet-postavki-morskogo-vooruzheniya-kievu-chego-mozhno-zhdat-1125640129.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Украина наращивает силы в Запорожской области — власти

Украина наращивает группировку войск на границе Запорожской области, заявил Рогов

12:26 02.12.2022 (обновлено: 12:47 02.12.2022)
 
© DIMITAR DILKOFFУкраинский военный. Фото AFP
Украинский военный. Фото AFP
© DIMITAR DILKOFF
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Командование ВСУ наращивает группировку войск в Днепропетровской и подконтрольной ему части Запорожской области и пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию обороны и наши позиции. Но наша армия готова к любым провокациям противника. Фортификационные сооружения возводятся полным ходом", - цитирует Рогова РИА Новости.
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