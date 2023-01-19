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Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма
Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" Крым. Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T11:49
2023-01-19T11:49
2023-01-19T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" Крым. Об этом он заявил в ходе так называемого "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.В частности, украинский президент потребовал у НАТО артиллерийские системы с дальнобойными ракетами."Нужны системы, которые могут работать на большую дистанцию… Мы говорим о наших оккупированных территориях. Оттуда летят ракеты, идет артиллерия. Например, тот же Херсон – на другом берегу стоит артиллерия, оружие, но мы не можем дотянуться… Для этого нужно соответствующее оружие, оно есть у партнеров", – заявил Зеленский.Ранее газета The News York Times сообщила, что в США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. Категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким.Дипломат отметил, что продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине
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сша, политика, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, украина
Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма
Зеленский в Давосе обратился к Западу: дайте нам ваше оружие – и мы вернем Крым
11:49 19.01.2023 (обновлено: 11:52 19.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" Крым. Об этом он заявил в ходе так называемого "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Это наша земля. Наша цель – деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым – наша территория, это наше море и наши горы. Дайте нам ваше оружие – мы вернем наше", – сказал он.
В частности, украинский президент потребовал у НАТО артиллерийские системы с дальнобойными ракетами.
"Нужны системы, которые могут работать на большую дистанцию… Мы говорим о наших оккупированных территориях. Оттуда летят ракеты, идет артиллерия. Например, тот же Херсон – на другом берегу стоит артиллерия, оружие, но мы не можем дотянуться… Для этого нужно соответствующее оружие, оно есть у партнеров", – заявил Зеленский.
Ранее газета The News York Times сообщила
, что в США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. Категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким.
Дипломат отметил, что продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения.
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