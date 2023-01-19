https://crimea.ria.ru/20230119/zelenskiy-potreboval-u-zapada-oruzhie-dlya-vozvrascheniya-kryma-1126471698.html

Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма

Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" Крым. Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T11:49

2023-01-19T11:49

2023-01-19T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" Крым. Об этом он заявил в ходе так называемого "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.В частности, украинский президент потребовал у НАТО артиллерийские системы с дальнобойными ракетами."Нужны системы, которые могут работать на большую дистанцию… Мы говорим о наших оккупированных территориях. Оттуда летят ракеты, идет артиллерия. Например, тот же Херсон – на другом берегу стоит артиллерия, оружие, но мы не можем дотянуться… Для этого нужно соответствующее оружие, оно есть у партнеров", – заявил Зеленский.Ранее газета The News York Times сообщила, что в США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. Категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким.Дипломат отметил, что продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, украина