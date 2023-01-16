https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html

Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт

Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T17:51

2023-01-16T17:51

2023-01-16T17:51

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севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимир Евсеев.В понедельник противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Дроны заходят с моряСпециалист отметил, что атакующие Севастополь дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.По словам Евсеева, БПЛА, в отличие от пилотируемых самолетов, могут длительное время лететь на предельно малых высотах, поэтому радарам не всегда удается заблаговременно обнаружить и перехватить.Цель – создать инфоповодПо мнению военного эксперта, основная цель атаки на Севастополь – создание Киевом повода для информационной компании под условным названием "ответ за потерю Соледара"."Они (ВСУ – ред.) применили 10 беспилотников. Если бы им удалось сделать что-то серьезное, это было бы очень хорошо для информационной компании. Тем более сейчас, когда наши войска готовятся освободить Артемовск, Украине нужны какие-то информационные поводы. Кроме того, полагаю, они пытались прощупать слабые места в нашей противовоздушной обороне и нанести какой-то ущерб Черноморскому флоту", – пояснил аналитик.Евсеев добавил, что отправка ударных дронов – наименее затратная для ВСУ военная операция.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольНад Симферополем сработала ПВО"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели

https://crimea.ria.ru/20230110/v-krymu-prokommentirovali-soobscheniya-o-rabote-pvo-nad-simferopolem-1126323068.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), украина, беспилотник, чф рф (черноморский флот российской федерации), мнения, авторы, владимир евсеев