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Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html
Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт
Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T17:51
2023-01-16T17:51
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
украина
беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимир Евсеев.В понедельник противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Дроны заходят с моряСпециалист отметил, что атакующие Севастополь дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.По словам Евсеева, БПЛА, в отличие от пилотируемых самолетов, могут длительное время лететь на предельно малых высотах, поэтому радарам не всегда удается заблаговременно обнаружить и перехватить.Цель – создать инфоповодПо мнению военного эксперта, основная цель атаки на Севастополь – создание Киевом повода для информационной компании под условным названием "ответ за потерю Соледара"."Они (ВСУ – ред.) применили 10 беспилотников. Если бы им удалось сделать что-то серьезное, это было бы очень хорошо для информационной компании. Тем более сейчас, когда наши войска готовятся освободить Артемовск, Украине нужны какие-то информационные поводы. Кроме того, полагаю, они пытались прощупать слабые места в нашей противовоздушной обороне и нанести какой-то ущерб Черноморскому флоту", – пояснил аналитик.Евсеев добавил, что отправка ударных дронов – наименее затратная для ВСУ военная операция.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольНад Симферополем сработала ПВО"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), украина, беспилотник, чф рф (черноморский флот российской федерации), мнения, авторы, владимир евсеев
Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт

Эксперт Евсеев: ВСУ могут запускать беспилотники на Севастополь из Николаева или Очакова

17:51 16.01.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкЭксперт Евсеев: ВСУ могут запускать беспилотники на Севастополь из Николаева или Очакова
Эксперт Евсеев: ВСУ могут запускать беспилотники на Севастополь из Николаева или Очакова - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимир Евсеев.
В понедельник противник попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.

Дроны заходят с моря

"Скорее всего, запуск осуществляется из Николаева. Он ближе (к Крыму), там есть возможность скрыть все эти летательные аппараты, потому что на более близких территориях все открыто, там дроны не разместить. Николаев и тот же Очаков в этом плане обладают достаточно большим удобством", – предположил Евсеев.
Специалист отметил, что атакующие Севастополь дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.
По словам Евсеева, БПЛА, в отличие от пилотируемых самолетов, могут длительное время лететь на предельно малых высотах, поэтому радарам не всегда удается заблаговременно обнаружить и перехватить.
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Цель – создать инфоповод

По мнению военного эксперта, основная цель атаки на Севастополь – создание Киевом повода для информационной компании под условным названием "ответ за потерю Соледара".
"Они (ВСУ – ред.) применили 10 беспилотников. Если бы им удалось сделать что-то серьезное, это было бы очень хорошо для информационной компании. Тем более сейчас, когда наши войска готовятся освободить Артемовск, Украине нужны какие-то информационные поводы. Кроме того, полагаю, они пытались прощупать слабые места в нашей противовоздушной обороне и нанести какой-то ущерб Черноморскому флоту", – пояснил аналитик.
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Евсеев добавил, что отправка ударных дронов – наименее затратная для ВСУ военная операция.
"Ущерб от потери БПЛА не так велик, поскольку их Украине поставляют постоянно. У них мало танков, мало бронетехники, а вот проблем с поставками дронов нет, поэтому ВСУ используют их как расходный материал. Для них сейчас потеря беспилотников не представляет большой проблемы, потому что они легко управляются и поставки могут быть достаточно большие", – считает он.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаБеспилотникЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)МненияАвторыВладимир Евсеев
 
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