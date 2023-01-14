Рейтинг@Mail.ru
"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230114/rabota-pvo-nad-simferopolem-i-podzatylnik-zelenskomu-top-nedeli-1126394125.html
"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели
"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели - РИА Новости Крым, 14.01.2023
"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели
"Работа ПВО" над Симферополем и обстрелы Белгородской области, признание Германии о вовлеченности в конфликт с Россией, заявление Лаврова о перспективах... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T19:07
2023-01-14T19:07
новости крыма
новости
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
сергей лавров
брикс
политика
филипп киркоров
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126395842_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_da8e6ce883e8aef0ae8e35399d4f9fab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. "Работа ПВО" над Симферополем и обстрелы Белгородской области, признание Германии о вовлеченности в конфликт с Россией, заявление Лаврова о перспективах расширения БРИКС, а также ответ Киркорова Зеленскому. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней."Работа ПВО" над СимферополемВо вторник некоторые СМИ и Telegram-каналы Крыма опубликовали фото и видео белых полос в небе над Симферополем. На Украине заявили, что в крымской столице якобы работают системы ПВО. Однако информированный источник сообщил РИА Новости Крым, что полосы являются следами от пролетевших самолетов. Никакой информации о работе систем противовоздушной обороны в этот день в районе крымской столицы не было. Обстрелы Белгородской областиНа этой неделе продолжались обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. В частности, в ночь на 10 января украинские националисты обстреляли город Шебекино. При ночном обстреле никто не пострадал, но уже вечером того же дня удары повторились, в результате пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Также на этой неделе украинские боевики били по Белгородской области 8 и 11 января. В первом случае поврежден ангар для выращивания птицы в селе Новая Таволжанка, в последнем - жилые дома и ЛЭП в Старом Хуторе. Заявление Лаврова о БРИКСОрганизация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может превратиться в объединение множества государств, если принять всех желающих на вступление, заявил на этой неделе глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, уже сейчас на полноправное членство в организации претендуют 15-17 государств. Это показал июньский саммит объединения. Признание ГерманииПоставляя на Украину тяжелую технику и оружие, Германия становится стороной конфликта с Россией. Об этом в понедельник заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен.Кроме того, он выразил уверенность, что Украина с точки зрения конституционных прав человека не является свободным государством. Подзатыльник ЗеленскомуНародный артист России и Украины Филипп Киркоров на этой неделе прокомментировал решение о включении его в санкционный список Киева: "Спасибо Вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности", – обратился Киркоров к Зеленскому в своих соцсетях.Он также подчеркнул, что культуру отменить невозможно, констатировал, что Зеленский слишком вошел в роль, прописанную "сценаристами" из-за океана, заметил, что этот сценарий приведет Украину к пепелищу и опубликовал кадры из выпущенного в 2009 году клипа к песне "Просто подари", где певец дает подзатыльник Зеленскому, также снявшемуся в этом видео.
https://crimea.ria.ru/20230108/v-minzdrave-kryma-prokommentirovali-situatsiyu-s-lekarstvami-v-aptekakh-1126299834.html
https://crimea.ria.ru/20221227/armiya-rossii-razbila-artilleriyu-vsu-strelyavshuyu-po-donetsku-1126154951.html
крым
германия
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126395842_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_62906b3884d6f136444d26639e4aa51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, сергей лавров, брикс, политика, филипп киркоров, владимир зеленский (президент украины), германия, белгородская область
"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

19:07 14.01.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. "Работа ПВО" над Симферополем и обстрелы Белгородской области, признание Германии о вовлеченности в конфликт с Россией, заявление Лаврова о перспективах расширения БРИКС, а также ответ Киркорова Зеленскому.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.

"Работа ПВО" над Симферополем

Во вторник некоторые СМИ и Telegram-каналы Крыма опубликовали фото и видео белых полос в небе над Симферополем. На Украине заявили, что в крымской столице якобы работают системы ПВО. Однако информированный источник сообщил РИА Новости Крым, что полосы являются следами от пролетевших самолетов. Никакой информации о работе систем противовоздушной обороны в этот день в районе крымской столицы не было.
В Минздраве Крыма сообщили о некотором дефиците лекарств импортного производства в аптеках - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 18:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках

Обстрелы Белгородской области

На этой неделе продолжались обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. В частности, в ночь на 10 января украинские националисты обстреляли город Шебекино. При ночном обстреле никто не пострадал, но уже вечером того же дня удары повторились, в результате пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Также на этой неделе украинские боевики били по Белгородской области 8 и 11 января. В первом случае поврежден ангар для выращивания птицы в селе Новая Таволжанка, в последнем - жилые дома и ЛЭП в Старом Хуторе.

Заявление Лаврова о БРИКС

Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может превратиться в объединение множества государств, если принять всех желающих на вступление, заявил на этой неделе глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, уже сейчас на полноправное членство в организации претендуют 15-17 государств. Это показал июньский саммит объединения.

Признание Германии

Поставляя на Украину тяжелую технику и оружие, Германия становится стороной конфликта с Россией. Об этом в понедельник заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен.
"Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта. Вы должны понять, что теперь мы выступаем стороной конфликта против России", – сказал Маасен.
Кроме того, он выразил уверенность, что Украина с точки зрения конституционных прав человека не является свободным государством.
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 15:44
Армия России разбила артиллерию ВСУ, стрелявшую по Донецку

Подзатыльник Зеленскому

Народный артист России и Украины Филипп Киркоров на этой неделе прокомментировал решение о включении его в санкционный список Киева: "Спасибо Вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности", – обратился Киркоров к Зеленскому в своих соцсетях.
Он также подчеркнул, что культуру отменить невозможно, констатировал, что Зеленский слишком вошел в роль, прописанную "сценаристами" из-за океана, заметил, что этот сценарий приведет Украину к пепелищу и опубликовал кадры из выпущенного в 2009 году клипа к песне "Просто подари", где певец дает подзатыльник Зеленскому, также снявшемуся в этом видео.
 
Новости КрымаНовостиКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьСергей ЛавровБРИКСПолитикаФилипп КиркоровВладимир Зеленский (президент Украины)ГерманияБелгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:38Время снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год
19:07"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели
18:47Прогульщикам платят больше: аналитики раскрыли секрет успеха
18:30Главные события и заявления дня: 14 января
17:46Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян
17:32Новая волна взрывов в городах Украины – что известно
17:08В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах
16:48Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой
16:46Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"
16:37Турция предрекла провал мирных планов по Украине без учета мнения России
16:02Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ
15:30В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику
15:02Умерла Инна Чурикова
14:15Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской области
14:14Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
13:53Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста
13:38Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве
12:37Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект
12:17Движение по Крымскому мосту возобновили
12:03ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты
Лента новостейМолния