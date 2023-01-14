https://crimea.ria.ru/20230114/rabota-pvo-nad-simferopolem-i-podzatylnik-zelenskomu-top-nedeli-1126394125.html

"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели

"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели - РИА Новости Крым, 14.01.2023

"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели

"Работа ПВО" над Симферополем и обстрелы Белгородской области, признание Германии о вовлеченности в конфликт с Россией, заявление Лаврова о перспективах... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T19:07

2023-01-14T19:07

2023-01-14T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. "Работа ПВО" над Симферополем и обстрелы Белгородской области, признание Германии о вовлеченности в конфликт с Россией, заявление Лаврова о перспективах расширения БРИКС, а также ответ Киркорова Зеленскому. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней."Работа ПВО" над СимферополемВо вторник некоторые СМИ и Telegram-каналы Крыма опубликовали фото и видео белых полос в небе над Симферополем. На Украине заявили, что в крымской столице якобы работают системы ПВО. Однако информированный источник сообщил РИА Новости Крым, что полосы являются следами от пролетевших самолетов. Никакой информации о работе систем противовоздушной обороны в этот день в районе крымской столицы не было. Обстрелы Белгородской областиНа этой неделе продолжались обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. В частности, в ночь на 10 января украинские националисты обстреляли город Шебекино. При ночном обстреле никто не пострадал, но уже вечером того же дня удары повторились, в результате пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Также на этой неделе украинские боевики били по Белгородской области 8 и 11 января. В первом случае поврежден ангар для выращивания птицы в селе Новая Таволжанка, в последнем - жилые дома и ЛЭП в Старом Хуторе. Заявление Лаврова о БРИКСОрганизация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может превратиться в объединение множества государств, если принять всех желающих на вступление, заявил на этой неделе глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, уже сейчас на полноправное членство в организации претендуют 15-17 государств. Это показал июньский саммит объединения. Признание ГерманииПоставляя на Украину тяжелую технику и оружие, Германия становится стороной конфликта с Россией. Об этом в понедельник заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен.Кроме того, он выразил уверенность, что Украина с точки зрения конституционных прав человека не является свободным государством. Подзатыльник ЗеленскомуНародный артист России и Украины Филипп Киркоров на этой неделе прокомментировал решение о включении его в санкционный список Киева: "Спасибо Вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности", – обратился Киркоров к Зеленскому в своих соцсетях.Он также подчеркнул, что культуру отменить невозможно, констатировал, что Зеленский слишком вошел в роль, прописанную "сценаристами" из-за океана, заметил, что этот сценарий приведет Украину к пепелищу и опубликовал кадры из выпущенного в 2009 году клипа к песне "Просто подари", где певец дает подзатыльник Зеленскому, также снявшемуся в этом видео.

https://crimea.ria.ru/20230108/v-minzdrave-kryma-prokommentirovali-situatsiyu-s-lekarstvami-v-aptekakh-1126299834.html

https://crimea.ria.ru/20221227/armiya-rossii-razbila-artilleriyu-vsu-strelyavshuyu-po-donetsku-1126154951.html

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