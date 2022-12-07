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Лавров рассказал об очереди желающих вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Лавров рассказал об очереди желающих вступить в БРИКС
Лавров рассказал об очереди желающих вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Лавров рассказал об очереди желающих вступить в БРИКС
Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может превратиться в объединение 15-17 государств, если принять всех желающих в нее вступить, заявил... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T12:19
2022-12-07T12:19
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
в мире
брикс
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может превратиться в объединение 15-17 государств, если принять всех желающих в нее вступить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ноябре МИД Алжира сообщил, что страна подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Посол России в этом государстве Валерьян Шуваев заявил, что Россия не возражает против присоединения Алжира к организации.Также СМИ сообщали о планах Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Аргентины и Египта стать членами БРИКС. Обсуждение и возможное решение о вступлении этих стран можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году, отметила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.
https://crimea.ria.ru/20220623/kreml-predstavil-itogovuyu-deklaratsiyu-sammita-briks-1123636249.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, брикс, российская федерация (россия, рф)
Лавров рассказал об очереди желающих вступить в БРИКС

Лавров: БРИКС может стать объединением из 15-17 стран, если принять всех желающих

12:19 07.12.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может превратиться в объединение 15-17 государств, если принять всех желающих в нее вступить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В "пятерку" БРИКС, которая сейчас пользуется огромным вниманием, выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15-17 стран, как показал июньский саммит БРИКС, проводившийся в режиме ВКС нашими китайскими коллегами", - сказал министр в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения".
В ноябре МИД Алжира сообщил, что страна подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Посол России в этом государстве Валерьян Шуваев заявил, что Россия не возражает против присоединения Алжира к организации.
Также СМИ сообщали о планах Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Аргентины и Египта стать членами БРИКС. Обсуждение и возможное решение о вступлении этих стран можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году, отметила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.
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