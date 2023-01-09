https://crimea.ria.ru/20230109/kirkorov-otvetil-zelenskomu-na-popadanie-v-sanktsionnyy-spisok-kieva-1126306899.html

Киркоров ответил Зеленскому на попадание в санкционный список Киева

Киркоров ответил Зеленскому на попадание в санкционный список Киева - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Киркоров ответил Зеленскому на попадание в санкционный список Киева

Народный артист России и Украины, популярный эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал решение о включении его в санкционный список Киева. РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T13:29

2023-01-09T13:29

2023-01-09T13:29

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общество

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владимир зеленский (президент украины)

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Народный артист России и Украины, популярный эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал решение о включении его в санкционный список Киева.Артист отметил, что культуру, песни и произведения литературы невозможно отменить, и призвал Зеленского "понять и принять" это.Он также выразил сожаление, что на Украине фанатики, "захватившие пропагандистские и новостные повестки", не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости."А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — заключил певец, обращаясь к Зеленскому.Киркоров также опубликовал кадры из выпущенного в 2009 году клипа к песне "Просто подари". В клипе певец дает подзатыльник Зеленскому, также снявшемуся в этом видео.Ранее президент Украины подписал указ о новых санкциях против ряда российских деятелей шоу-бизнеса, актеров и представителей СМИ. Под ограничения попали 119 человек, среди которых певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Михаил Шуфутинский, Баста (Василий Вакуленко), актеры Максим Аверин, Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Виктор Сухоруков, юмористы Евгений Петросян и Владимир Винокур.

https://crimea.ria.ru/20210624/Kirkorov-rezko-otvetil-SBU-na-vklyuchenie-ego-v-chernyy-spisok-1119724416.html

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политика, общество, украина, владимир зеленский (президент украины), культура, новости