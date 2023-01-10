ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Власти Белгородской области сообщили об обстреле Шебекино минувшей ночью
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинские националисты обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате обстрела повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Также повреждена опора линии электропередачи.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
На месте работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируется к полудню.
В воскресенье 8 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получил ангар для выращивания птицы. 2 января вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром Белгородской области. Повреждения получили два частных домовладения и автомобиль.
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