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ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.01.2023
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Минувшей ночью украинские националисты обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T10:35
2023-01-10T10:35
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинские националисты обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Уточняется, что в результате обстрела повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Также повреждена опора линии электропередачи.На месте работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируется к полудню.В воскресенье 8 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получил ангар для выращивания птицы. 2 января вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром Белгородской области. Повреждения получили два частных домовладения и автомобиль.В Белгородской, Брянской и других приграничных областях России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыПод Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеБелгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект
https://crimea.ria.ru/20221229/novye-ataki-na-prigranichnye-rayony-rossii-pvo-sbili-bespilotniki-1126186668.html
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, шебекино (город в белгородской области)
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Власти Белгородской области сообщили об обстреле Шебекино минувшей ночью

10:35 10.01.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинские националисты обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате обстрела повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Также повреждена опора линии электропередачи.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
На месте работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируется к полудню.
В воскресенье 8 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получил ангар для выращивания птицы. 2 января вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром Белгородской области. Повреждения получили два частных домовладения и автомобиль.
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Белгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВОШебекино (город в Белгородской области)
 
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