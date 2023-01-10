https://crimea.ria.ru/20230110/vsu-obstrelyali-gorod-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1126316232.html

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.01.2023

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Минувшей ночью украинские националисты обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T10:35

2023-01-10T10:35

2023-01-10T10:35

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинские националисты обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Уточняется, что в результате обстрела повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Также повреждена опора линии электропередачи.На месте работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируется к полудню.В воскресенье 8 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получил ангар для выращивания птицы. 2 января вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром Белгородской области. Повреждения получили два частных домовладения и автомобиль.В Белгородской, Брянской и других приграничных областях России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыПод Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеБелгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект

https://crimea.ria.ru/20221229/novye-ataki-na-prigranichnye-rayony-rossii-pvo-sbili-bespilotniki-1126186668.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, шебекино (город в белгородской области)