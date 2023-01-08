https://crimea.ria.ru/20230108/prigranichnye-oblasti-rossii-vnov-pod-obstrelom-vsu-chto-izvestno-1126300890.html

Приграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известно

Приграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Приграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известно

Вооруженные силы Украины в воскресенье в очередной раз обстреляли приграничные области России – Курскую и Белгородскую. Об атаках сообщили губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T18:52

2023-01-08T18:52

2023-01-08T19:15

белгородская область

курская область

происшествия

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всу (вооруженные силы украины)

сво

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ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в воскресенье в очередной раз обстреляли приграничные области России – Курскую и Белгородскую. Об атаках сообщили губернаторы регионов.Курская область"Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов", – написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.По его информации, пострадавших нет, не зафиксировано и повреждений в жилом секторе. Однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка, а также прилегающего села Попово-Лежачи. По словам Старовойта, ремонтные бригады уже приступили к работам по восстановлению сетей.Белгородская областьПо сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, удар ВСУ 8 января пришелся на село Новая Таволжанка."В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля", – сообщил Гладков.Новые регионы РФРанее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ продолжали интенсивные обстрелы не только российских позиций, но и населенных пунктов в период, когда Россия объявила режим временного прекращения огня (с 12.00 6 января до 24.00 7 января).Только по жилым кварталам Донецка украинские войска выпустили более 160 снарядов крупного калибра и 20 реактивных снарядов систем залпового огня. А в Запорожской области противник за сутки открывал артиллерийский огонь 89 раз.В Совместном центре контроля и координации ДНР сообщили, что с полуночи и до шести часов вечера 8 января вооруженные формирования Украины обстреляли регион более 20 раз. По Донецку ударили снарядами и ракетами, десять из которых попали в Киевский район в северной части города.Здесь также сообщили об ударе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Зуевской ТЭС в населенном пункте Зугрэс. А при атаке ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию погибли две женщины.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода

белгородская область

курская область

россия

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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