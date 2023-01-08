https://crimea.ria.ru/20230108/operatsiya-vozmezdiya-armiya-rossii-nanesla-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1126297675.html

Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ

Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ

В Минобороны России сообщили о реализованной операции возмездия в ответ на удар украинской армии по пункту временной дислокации российских бойцов в Макеевке. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T15:35

2023-01-08T15:35

2023-01-08T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили о реализованной операции возмездия в ответ на удар украинской армии по пункту временной дислокации российских бойцов в Макеевке. По данным ведомства, в течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. После чего в результате массированного ракетного удара Вооруженных сил России были уничтожены более 600 человек.Первого января при ударе ВСУ по пункту дислокации российских военных погибли 89 человек. Украинская артиллерия в 00.01 мск 1 января нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате детонации в здании обрушились перекрытия.Обстоятельства трагедии расследует специальная комиссия. Основной причиной в Минобороны назвали массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих, чтобы нанести удар.Российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой наносился удар. Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человекВ Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ

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макеевка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, макеевка, донецкая народная республика (днр), армия и флот