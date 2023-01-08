https://crimea.ria.ru/20230108/operatsiya-vozmezdiya-armiya-rossii-nanesla-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1126297675.html
Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
В Минобороны России сообщили о реализованной операции возмездия в ответ на удар украинской армии по пункту временной дислокации российских бойцов в Макеевке. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T15:35
2023-01-08T15:35
2023-01-08T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили о реализованной операции возмездия в ответ на удар украинской армии по пункту временной дислокации российских бойцов в Макеевке. По данным ведомства, в течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. После чего в результате массированного ракетного удара Вооруженных сил России были уничтожены более 600 человек.Первого января при ударе ВСУ по пункту дислокации российских военных погибли 89 человек. Украинская артиллерия в 00.01 мск 1 января нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате детонации в здании обрушились перекрытия.Обстоятельства трагедии расследует специальная комиссия. Основной причиной в Минобороны назвали массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих, чтобы нанести удар.Российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой наносился удар. Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человекВ Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, макеевка, донецкая народная республика (днр), армия и флот
Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
Минобороны объявило об операции возмездия за удар по российским военным в Макеевке
15:35 08.01.2023 (обновлено: 16:04 08.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили о реализованной операции возмездия в ответ на удар украинской армии по пункту временной дислокации российских бойцов в Макеевке.
По данным ведомства, в течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. После чего в результате массированного ракетного удара Вооруженных сил России были уничтожены более 600 человек.
"В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", – сообщили в ведомстве.
Первого января при ударе ВСУ по пункту дислокации российских военных погибли 89 человек
. Украинская артиллерия в 00.01 мск 1 января нанесла удар
шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате детонации в здании обрушились перекрытия.
Обстоятельства трагедии расследует специальная комиссия. Основной причиной в Минобороны назвали массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих, чтобы нанести удар.
Российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой наносился удар.
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