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Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек
Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек
Число российских военных, погибших при ударе ВСУ по пункту дислокации в Макеевке, выросло до 89 человек. Об этом сообщил первый замначальника Главного... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T07:16
2023-01-04T07:18
сво
макеевка
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
армия и флот
сергей севрюков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Число российских военных, погибших при ударе ВСУ по пункту дислокации в Макеевке, выросло до 89 человек. Об этом сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Севрюков.Ранее сообщалось о 63 погибших.Севрюков уточнил, что украинская артиллерия в 00.01 мск 1 января нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате детонации в здании обрушились перекрытия.Офицеры части и бойцы других подразделений сделали все, чтобы спасти пострадавших. Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения.Обстоятельства трагедии расследует специальная комиссия. Основной причиной в Минобороны назвали массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих, чтобы нанести удар."По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - добавил Севрюков.Также сообщается, что российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой наносился удар. Кроме того, в районе железнодорожной станции Дружковка уничтожено еще четыре установки HIMARS, четыре установки РСЗО RM-70 Vampire, свыше 800 снарядов к ним, восемь автомобилей и более 200 украинских националистов и иностранных наемников.
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сво, макеевка, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия, армия и флот, сергей севрюков
Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек

МО: в результате удара ВСУ по Макеевке число погибших российских военных выросло до 89

07:16 04.01.2023 (обновлено: 07:18 04.01.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Число российских военных, погибших при ударе ВСУ по пункту дислокации в Макеевке, выросло до 89 человек. Об этом сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Ранее сообщалось о 63 погибших.
Севрюков уточнил, что украинская артиллерия в 00.01 мск 1 января нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей. Два снаряда перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. В результате детонации в здании обрушились перекрытия.
Офицеры части и бойцы других подразделений сделали все, чтобы спасти пострадавших. Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения.
"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших - замкомандира полка подполковник Бачурин", - сообщил Севрюков.
Обстоятельства трагедии расследует специальная комиссия. Основной причиной в Минобороны назвали массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих, чтобы нанести удар.
"По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - добавил Севрюков.
Также сообщается, что российские войска ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой наносился удар. Кроме того, в районе железнодорожной станции Дружковка уничтожено еще четыре установки HIMARS, четыре установки РСЗО RM-70 Vampire, свыше 800 снарядов к ним, восемь автомобилей и более 200 украинских националистов и иностранных наемников.
СВОМакеевкаМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияАрмия и флотСергей Севрюков
 
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