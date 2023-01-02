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Более 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ
Более 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Более 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ
Более 60 российских военных погибли в Макеевке в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T16:31
2023-01-02T16:31
2023-01-02T16:33
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
сво
макеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Более 60 российских военных погибли в Макеевке в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что два из выпущенных снарядов были сбиты. Еще четыре, оснащенные фугасной головной частью, поразили место расположения российских военных. В результате погибли 63 российских военнослужащих. В Минобороне подчеркнули, что родным и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сво, макеевка
Более 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ
Минобороны: 63 военных ВС РФ погибли в пункте временной дислокации в Макеевке от удара ВСУ
16:31 02.01.2023 (обновлено: 16:33 02.01.2023)