https://crimea.ria.ru/20230102/bolee-60-rossiyskikh-voennykh-pogibli-v-makeevke-posle-udara-vsu-1126239822.html

Более 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ

Более 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Более 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ

Более 60 российских военных погибли в Макеевке в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T16:31

2023-01-02T16:31

2023-01-02T16:33

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

сво

макеевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Более 60 российских военных погибли в Макеевке в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что два из выпущенных снарядов были сбиты. Еще четыре, оснащенные фугасной головной частью, поразили место расположения российских военных. В результате погибли 63 российских военнослужащих. В Минобороне подчеркнули, что родным и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

донецкая народная республика (днр)

макеевка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сво, макеевка