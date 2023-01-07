https://crimea.ria.ru/20230107/rezhim-tishiny-po-ukrainski-pvo-sbity-rakety-nad-novymi-subektami-rf-1126290266.html

"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ

"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ - РИА Новости Крым, 07.01.2023

"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ

Несмотря на установленный режим прекращения огня на Рождественские праздники, украинские войска продолжают обстрелы — система противовоздушной обороны сбила... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T15:39

2023-01-07T15:39

2023-01-07T15:39

сво

армия и флот

россия

запорожская область

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

рождество христово

патриарх кирилл (владимир гундяев)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126290121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_165d494fad993caa90a16e13c1242584.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Несмотря на установленный режим прекращения огня на Рождественские праздники, украинские войска продолжают обстрелы — система противовоздушной обороны сбила несколько ракет и беспилотников над новыми субъектами РФ. Об этом в субботу сообщает Минобороны России.Кроме того, по данным Минобороны, в небе над новыми субъектами России были перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Также, произведенная в США противорадиолокационные ракеты HARM были сбиты в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское Донецкой Народной Республики и Очереватое Запорожской области, добавили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники.Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперации

россия

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, армия и флот, россия, запорожская область, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев)