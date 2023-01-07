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"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ
"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ - РИА Новости Крым, 07.01.2023
"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ
Несмотря на установленный режим прекращения огня на Рождественские праздники, украинские войска продолжают обстрелы — система противовоздушной обороны сбила... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T15:39
2023-01-07T15:39
2023-01-07T15:39
сво
армия и флот
россия
запорожская область
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Несмотря на установленный режим прекращения огня на Рождественские праздники, украинские войска продолжают обстрелы — система противовоздушной обороны сбила несколько ракет и беспилотников над новыми субъектами РФ. Об этом в субботу сообщает Минобороны России.Кроме того, по данным Минобороны, в небе над новыми субъектами России были перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Также, произведенная в США противорадиолокационные ракеты HARM были сбиты в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское Донецкой Народной Республики и Очереватое Запорожской области, добавили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники.Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперации
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сво, армия и флот, россия, запорожская область, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев)
"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ
Российским ПВО сбиты несколько украинских ракет, выпущенных во время "режима тишины"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Несмотря на установленный режим прекращения огня на Рождественские праздники, украинские войска продолжают обстрелы — система противовоздушной обороны сбила несколько ракет и беспилотников над новыми субъектами РФ. Об этом в субботу сообщает Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по данным Минобороны, в небе над новыми субъектами России были перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Также, произведенная в США противорадиолокационные ракеты HARM были сбиты в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское Донецкой Народной Республики и Очереватое Запорожской области, добавили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники.
Вооруженные силы России объявили
режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.
В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию
в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня
по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели
режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.
После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался
от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.
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