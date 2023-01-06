https://crimea.ria.ru/20230106/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshimi-geroyami-spetsoperatsii-1126270852.html

В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации

В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 06.01.2023

В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации

В Севастополе в пятницу простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T15:58

2023-01-06T15:58

2023-01-06T16:02

севастополь

сво

утраты

общество

михаил развожаев

андрей турчак

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.В последний путь бойцов 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота проводили родные, близкие и губернатор города Михаил Развожаев и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. "Побед без потерь не бывает – горькая истина. И наши ребята никуда не уходят. Память о них, их беспримерном подвиге останется с нами навсегда. И лучшим ее проявлением станет наша общая Победа", — написал Турчак в своем Telegram-канале.Он добавил, что отдавшие свою жизнь военные до конца исполняли свой воинский долг."У Алексея Куликова остались отец и мать, у Дмитрия Клепова – мама и супруга. Соболезнования родным и близким. Дай им Бог сил и духовной крепости пережить эту утрату. Мы будем рядом и поддержим", — добавил Турчак.По словам Развожаева, военные героически погибли при артиллерийском обстреле в Херсонской области.Алексей Куликов родился в Севастополе. С 2016 года связал свою жизнь с военной службой. Прошел путь от водителя-электрика отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота до командира стрелкового взвода. Дмитрий Клепов родился в Братске, Иркутской области. С 2015 года служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота. Начинал военную службу санитаром-стрелком, пулеметчиком и окончил заместителем командира десантно-штурмовой роты. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Вооруженные силы России в пятницу объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января, но ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Рождественское перемирие: как отреагировали на УкраинеУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шестиЗеленский отверг предложенное Россией перемирие на Рождество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, сво, утраты, общество, михаил развожаев, андрей турчак, чф рф (черноморский флот российской федерации)