https://crimea.ria.ru/20230106/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshimi-geroyami-spetsoperatsii-1126270852.html
В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации
В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 06.01.2023
В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации
В Севастополе в пятницу простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T15:58
2023-01-06T15:58
2023-01-06T16:02
севастополь
сво
утраты
общество
михаил развожаев
андрей турчак
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.В последний путь бойцов 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота проводили родные, близкие и губернатор города Михаил Развожаев и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. "Побед без потерь не бывает – горькая истина. И наши ребята никуда не уходят. Память о них, их беспримерном подвиге останется с нами навсегда. И лучшим ее проявлением станет наша общая Победа", — написал Турчак в своем Telegram-канале.Он добавил, что отдавшие свою жизнь военные до конца исполняли свой воинский долг."У Алексея Куликова остались отец и мать, у Дмитрия Клепова – мама и супруга. Соболезнования родным и близким. Дай им Бог сил и духовной крепости пережить эту утрату. Мы будем рядом и поддержим", — добавил Турчак.По словам Развожаева, военные героически погибли при артиллерийском обстреле в Херсонской области.Алексей Куликов родился в Севастополе. С 2016 года связал свою жизнь с военной службой. Прошел путь от водителя-электрика отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота до командира стрелкового взвода. Дмитрий Клепов родился в Братске, Иркутской области. С 2015 года служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота. Начинал военную службу санитаром-стрелком, пулеметчиком и окончил заместителем командира десантно-штурмовой роты. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Вооруженные силы России в пятницу объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января, но ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Рождественское перемирие: как отреагировали на УкраинеУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шестиЗеленский отверг предложенное Россией перемирие на Рождество
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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севастополь, сво, утраты, общество, михаил развожаев, андрей турчак, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации
В Севастополе простились с погибшими в зоне проведения спецоперации морпехами
15:58 06.01.2023 (обновлено: 16:02 06.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
В последний путь бойцов 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота проводили родные, близкие и губернатор города Михаил Развожаев и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
"Побед без потерь не бывает – горькая истина. И наши ребята никуда не уходят. Память о них, их беспримерном подвиге останется с нами навсегда. И лучшим ее проявлением станет наша общая Победа", — написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он добавил, что отдавшие свою жизнь военные до конца исполняли свой воинский долг.
"У Алексея Куликова остались отец и мать, у Дмитрия Клепова – мама и супруга. Соболезнования родным и близким. Дай им Бог сил и духовной крепости пережить эту утрату. Мы будем рядом и поддержим", — добавил Турчак.
По словам Развожаева, военные героически погибли при артиллерийском обстреле в Херсонской области.
Алексей Куликов родился в Севастополе. С 2016 года связал свою жизнь с военной службой. Прошел путь от водителя-электрика отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота до командира стрелкового взвода.
Дмитрий Клепов родился в Братске, Иркутской области. С 2015 года служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота. Начинал военную службу санитаром-стрелком, пулеметчиком и окончил заместителем командира десантно-штурмовой роты.
"Также сегодня в Севастополе простились еще с одним нашим бойцом – Дмитрием Мельниченко – гвардии старшиной 1 статьи номера расчета минометного взвода 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Дмитрий Олегович родился в Кривом Роге, с 2003 года жил и служил в Севастополе", - указал Развожаев.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Вооруженные силы России в пятницу объявили режим прекращения
огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января, но ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций российской армии.
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