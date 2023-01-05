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Экстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусы
Экстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусы - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Экстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусы
Финалист шоу "Битва экстрасенсов", предсказатель Зираддин Рзаев сделал прогноз на 2023 год. РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T09:09
2023-01-05T09:09
2023-01-05T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Финалист шоу "Битва экстрасенсов", предсказатель Зираддин Рзаев сделал прогноз на 2023 год.По мнению Рзаева, этот год будет удачным для создания семьи: "Родится много талантливых детей".Он также предсказал успех тем, кто занимается бизнесом в сфере строительства и производством в области технологий, а для представителей других отраслей, по мнению провидца, год будет менее удачным. "Этот год будет рискованным для людей, которые занимаются экономикой, работают в банковской сфере. Речь идет о покупках акций. Если предсказывать общее, то экономика России, в отличие от стран Запада, будет в лучшем состоянии. Возможно, поднимется курс доллара, но с рублем ничего критического не произойдет", - считает Рзаев. Он также допускает, что наступивший год может положить конец конфликту на Украине. Рзаев также напомнил, что еще в 2017 году предсказывал появление новых вирусов. "В этом году они тоже будут, а человечество ждут большие изменения", - сказал он в интервью порталу НСН. Ранее ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев заверил, что 2023 год окажется непредсказуемым: вероятны внезапные перемены, неожиданные события и финансовые потрясения.Читайте также на РИА Новости Крым:Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц годаСложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости КрымБез них опустел полуостров... Потери 2022 года
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мнения, общество, в мире, зираддин рзаев, политика, экономика
Экстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусы
Финалист "Битвы экстрасенсов" сделал прогнозы на 2023 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Финалист шоу "Битва экстрасенсов", предсказатель Зираддин Рзаев сделал прогноз на 2023 год.
По мнению Рзаева, этот год будет удачным для создания семьи: "Родится много талантливых детей".
Он также предсказал успех тем, кто занимается бизнесом в сфере строительства
и производством в области технологий, а для представителей других отраслей, по мнению провидца, год будет менее удачным.
"Этот год будет рискованным для людей, которые занимаются экономикой, работают в банковской сфере. Речь идет о покупках акций. Если предсказывать общее, то экономика России, в отличие от стран Запада, будет в лучшем состоянии. Возможно, поднимется курс доллара, но с рублем ничего критического не произойдет", - считает Рзаев.
Он также допускает, что наступивший год может положить конец конфликту на Украине.
"В политической сфере нынешний год будет более конкретным и ясным. Нас ждут неоднократные переговоры, которые решат судьбу Украины. Возможно, что они приведут к завершению конфликта", - не исключает экстрасенс.
Рзаев также напомнил, что еще в 2017 году предсказывал появление новых вирусов. "В этом году они тоже будут, а человечество ждут большие изменения", - сказал он в интервью порталу НСН
.
Ранее ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев заверил, что 2023 год окажется непредсказуемым
: вероятны внезапные перемены, неожиданные события и финансовые потрясения.
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