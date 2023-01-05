https://crimea.ria.ru/20230105/ekstrasens-predrek-konets-konflikta-na-ukraine-i-novye-virusy-1126251467.html

Экстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусы

Экстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусы - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Экстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусы

Финалист шоу "Битва экстрасенсов", предсказатель Зираддин Рзаев сделал прогноз на 2023 год. РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T09:09

2023-01-05T09:09

2023-01-05T09:09

мнения

общество

в мире

зираддин рзаев

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1b/1121882625_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_004aeded70ea86e48f6be2f509ac4ff1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Финалист шоу "Битва экстрасенсов", предсказатель Зираддин Рзаев сделал прогноз на 2023 год.По мнению Рзаева, этот год будет удачным для создания семьи: "Родится много талантливых детей".Он также предсказал успех тем, кто занимается бизнесом в сфере строительства и производством в области технологий, а для представителей других отраслей, по мнению провидца, год будет менее удачным. "Этот год будет рискованным для людей, которые занимаются экономикой, работают в банковской сфере. Речь идет о покупках акций. Если предсказывать общее, то экономика России, в отличие от стран Запада, будет в лучшем состоянии. Возможно, поднимется курс доллара, но с рублем ничего критического не произойдет", - считает Рзаев. Он также допускает, что наступивший год может положить конец конфликту на Украине. Рзаев также напомнил, что еще в 2017 году предсказывал появление новых вирусов. "В этом году они тоже будут, а человечество ждут большие изменения", - сказал он в интервью порталу НСН. Ранее ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев заверил, что 2023 год окажется непредсказуемым: вероятны внезапные перемены, неожиданные события и финансовые потрясения.Читайте также на РИА Новости Крым:Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц годаСложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости КрымБез них опустел полуостров... Потери 2022 года

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, общество, в мире, зираддин рзаев, политика, экономика