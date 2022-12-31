https://crimea.ria.ru/20221231/vremya-zagadok-astrolog-poobeschal-god-nepredskazuemykh-sobytiy-1125815002.html

Время загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событий

Время загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событий - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Время загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событий

Год Черного Водяного Кота окажется непредсказуемым, как все своенравные и независимые кошачьи. Вероятны внезапные перемены, неожиданные события, финансовые... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T16:25

2022-12-31T16:25

2022-12-31T16:25

радио "спутник в крыму"

общество

астропрогноз

михаил бородачев

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новости

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новый год 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Год Черного Водяного Кота окажется непредсказуемым, как все своенравные и независимые кошачьи. Вероятны внезапные перемены, неожиданные события, финансовые потрясения, но если проявить внимательность и аккуратность, пробудить в себе творческое начало и действовать в дружеском союзе с окружающими людьми, в итоге 2023-й окажется удачным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Время загадок"И россиян, и всю нашу цивилизацию ждет необычный год. Символ года - Кот. Это загадочное существо, которое спит днем и бодрствует по ночам. Придется соединять разумное с интуитивным. Это год непредсказуемых событий. Нужно настраиваться на быструю смену ситуации и действовать", - предупреждает астролог.Кроме того, год Кота - время пробуждения активности, творческих мотивов, реализации глубинных талантов. Если раскрыть собственную творческую энергию, загадки, которые преподнесет Кот, покажутся не сложными.Чего ждать крымчанамТакже он не исключает пробуждения вулканов и локальных землетрясений:"Поскольку Средиземноморье до Кавказа, включая Крым - это зона сейсмической активности, могут быть некоторые потряхивания. Например, в Турции, но скажутся и в Крыму. Поскольку Юпитер в 11-летнем цикле максимально близко приближается к Земле и Солнцу - суммарная гравитация Солнца и Юпитера, может вызвать шевеление тектонических плит", - поясняет астролог.Прогноз для знаков зодиакаТельцы и Овны - знаки, которым в 2023 году принадлежит инициатива. От их поведения будет зависеть их собственная судьба, и судьба окружающих. Представителям этих знаков нужно закладывать собственные стратегические проекты - в личном хозяйстве и на работе. Это будет планирование на целые 12 лет вперед, поскольку начинается новый космический цикл. От личной инициативы будет зависеть очень многое.Весы окажутся в фарватере событий, им придется реагировать на ход событий. Все инициативы в 2023 году будут реализованы, если рядом с Весами окажутся хорошие помощники и наставники.Скорпионы исправляют ошибки прошлого. Необходимо помочь себе и другим войти в разум и исправить прошлые оплошности. Для людей этого знака будут ярко проявляться мотивы дружбы, семейственности, объединения с другими людьми.Близнецы будут метаться, постоянно находиться в состоянии принятия решений. Время, когда нужно подготовить почву для будущего благополучия, "подстелить соломку".Стрельцы - это идеологи и руководители. В 2023 году они будут в растерянности, концепцию благополучия на работе и в семье будет сложно выработать. Необходимо придерживаться нравственных правил, тогда из этого родятся верные решения.Раков ожидает укрепление семейных связей. Если работать во благо семьи, это принесет очень хорошие материальные и моральные результаты.Козероги будут увлечены работой, деятельностью. Успех будет зависеть от их волевого импульса. Люди этого знака, если захотят, смогут сдвинуть горы. Нужно прислушаться к себе, и делать то, чего вам действительно хочется, ориентироваться на ситуацию, учитывать мнение семьи и коллег.Водолеи освобождают себя для новых инициатив, в течение всего года им хорошо заниматься новыми делами. Произойдет перемена сознания, хорошее время для креатива, самообразования. Отличная возможность проявить себя и проложить дорогу вверх.Львы будут пытаться удержать свои позиции. Те, кто хорошо проявлял себя в прошлые годы, получат дивиденды.Девы должны быть аккуратны и тщательны. Важно договариваться с людьми, учитывать все мелочи и нюансы. Тогда можно избежать неожиданных неприятностей.Рыбам необходимо перестать жить иллюзиями. Представителям этого знака пора определиться, решить направление дальнейшего движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудниковАпокалипсис сегодня: чего нельзя делать в пятницу 13-гоМистика циферблатов: в Крыму есть знаки тайных обществ?Стали известны знаки зодиака, которым не нравится извиняться

https://crimea.ria.ru/20221230/nash-laskovyy-i-nezhnyy-zver-kakimi-byli-gody-krolika-v-proshlom-1125886821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, астропрогноз, михаил бородачев, астрология, новости, россия, крым