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Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников
Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников
Люди, рожденные под знаками тельца, девы, овна и льва являются лучшими сотрудниками, по мнению российских работодателей. Результаты соответствующего... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T19:58
2022-11-13T19:58
астрология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Люди, рожденные под знаками тельца, девы, овна и льва являются лучшими сотрудниками, по мнению российских работодателей. Результаты соответствующего исследования аналитиков сервиса "Работа.ру" приводят "Известия".При этом, соискатели еще чаще проверяю совместимость гороскопов с будущими начальнкиами - так поступают 46% россиян."Для тех, кто верит в гороскопы в обычной жизни, данный показатель стал важен и в рабочей сфере, ведь, согласно астрологическому учению, знаки зодиака обладают определенными характером, складом ума, темпераментом", - считают авторы исследования.Ранее Астролог Бородачев предсказал космическую погоду ноября.
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астрология, общество
Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников

Исследование: самыми работящими оказались тельцы, девы, овны и львы

19:58 13.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкОтдел кадров
Отдел кадров - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Люди, рожденные под знаками тельца, девы, овна и льва являются лучшими сотрудниками, по мнению российских работодателей. Результаты соответствующего исследования аналитиков сервиса "Работа.ру" приводят "Известия".
По результатам опроса, внимание на гороскоп соискателей обращают 15% работодателей. Особенно это касается кандидатов на руководящие должности и менеджеров по продажам. Предпочтение чаще всего отдают тельцам, девам, овнам и львам, а вот скорпионы и раки остаются в аутсайдерах.
При этом, соискатели еще чаще проверяю совместимость гороскопов с будущими начальнкиами - так поступают 46% россиян.
"Для тех, кто верит в гороскопы в обычной жизни, данный показатель стал важен и в рабочей сфере, ведь, согласно астрологическому учению, знаки зодиака обладают определенными характером, складом ума, темпераментом", - считают авторы исследования.
Ранее Астролог Бородачев предсказал космическую погоду ноября.
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