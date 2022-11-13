https://crimea.ria.ru/20221113/rabotodateli-nazvali-predpochtitelnye-znaki-zodiaka-sotrudnikov-1125319394.html
Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников
Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников
Люди, рожденные под знаками тельца, девы, овна и льва являются лучшими сотрудниками, по мнению российских работодателей. Результаты соответствующего... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T19:58
2022-11-13T19:58
2022-11-13T19:58
астрология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Люди, рожденные под знаками тельца, девы, овна и льва являются лучшими сотрудниками, по мнению российских работодателей. Результаты соответствующего исследования аналитиков сервиса "Работа.ру" приводят "Известия".При этом, соискатели еще чаще проверяю совместимость гороскопов с будущими начальнкиами - так поступают 46% россиян."Для тех, кто верит в гороскопы в обычной жизни, данный показатель стал важен и в рабочей сфере, ведь, согласно астрологическому учению, знаки зодиака обладают определенными характером, складом ума, темпераментом", - считают авторы исследования.Ранее Астролог Бородачев предсказал космическую погоду ноября.
https://crimea.ria.ru/20221017/sotsseti-i-pogoda-chto-meshaet-rossiyanam-iskat-rabotu-1124914640.html
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астрология, общество
Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников
Исследование: самыми работящими оказались тельцы, девы, овны и львы