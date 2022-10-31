https://crimea.ria.ru/20221031/pik-kosmicheskogo-shtorma-astrolog-poobeschal-neprostoy-noyabr-1125176664.html

Пик космического шторма: астролог пообещал непростой ноябрь

Пик космического шторма: астролог пообещал непростой ноябрь - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Пик космического шторма: астролог пообещал непростой ноябрь

В первой половине ноября космическая погода продолжит бушевать под влиянием вихревых энергий Урана, далее Солнце воссоединится с Венерой - это выровняет... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T20:16

2022-10-31T20:16

2022-10-31T19:06

астрология

астропрогноз

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В первой половине ноября космическая погода продолжит бушевать под влиянием вихревых энергий Урана, далее Солнце воссоединится с Венерой - это выровняет ситуацию, но только для тех, кто проявит доброжелательность и откажется от агрессии. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Космическая погода"В ноябре продолжит штормить. Это будет пиковый месяц в этом штормовом 2022 году. Первая половина ноября трудная, как никогда. Все кармические недоработки за много десятилетий дадут о себе знать. 8 ноября случится лунное затмение, а Луна отвечает за нашу психику, эмоции. И вот, Луна в соединении с вихревым Ураном - это неожиданные поступки и непредсказуемое поведение. Причем, как со знаком плюс, так и с минусом: у кого-то внезапный удачный брак, у кого-то авария. Многое будет зависеть от того, о чем вы думаете до 8 ноября, какие сигналы подаете в космос", - говорит астролог.По его словам, нестабильный эмоциональный период продлится в течение пяти дней, примерно до 12 ноября. Далее последует второй, более конструктивный отрезок месяца:Кроме того, во второй половине месяца Меркурий войдет в знак скорпиона. Это значит, люди смогут яснее увидеть все происходящее вокруг них, реально оценить своих партнеров, разглядеть нечто важное. В зависимости от того, что это будет, партнеры могут расставаться навсегда или же, напротив, создавать новые семьи."24 ноября будет новолуние. Солнце перейдет в знак Стрельца. Наступит время стратегического планирования", - констатирует Бородачев.Прогноз для зодиакаВ ноябре Уран окажет мощное влияние на людей, рожденных под знаками Водолея, Скорпиона, Тельца.Сложное вихревое время можно пережить достойно, опираясь на морально-нравственные качества.Львы тоже остро ощутят ураническое время. Напряженный период на работе. Возможны смещения среди Львов-руководителей.У Овнов уходит период наступательной активности, начинается время для отдыха. Возьмите передышку и в делах, и в любви. То же касается Весов, которым важно проявить конструктивизм и сохранить свой ресурс.Рыбам и Девам следует внимательно относиться к своей психике, не строить иллюзий и не проявлять излишних эмоций. В целом период благоприятный.Не самое простое время наступает для Близнецов. Важно вспомнить прошлое, проанализировать все неудачи и удачи, чтобы взять правильный курс. Людям этого знака предстоит выбирать свой дальнейший путь.Также на распутье окажутся Стрельцы. При этом для них ноябрь - хороший месяц, открывающий карт-бланш во всех вопросах. Люди этого знака смогут не только выбрать правильный вектор, но и задать его близким людям.Козероги достигнут хороших результатов, если проявят силу воли. Кроме того, полезно возглавлять процессы, держать все под контролем. Если Козерог найдет для себя правильную мотивацию, он способен свернуть горы.А вот Раки будут сомневаться, что присуще людям этого знака. Вероятны волнения, разногласия в семьях. Если проявить осмотрительность и осторожность - ситуацию можно будет выровнять.

https://crimea.ria.ru/20221025/koridor-zatmeniy-blagopriyaten-dlya-rossii--astrolog-1125084013.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, астропрогноз