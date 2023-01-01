https://crimea.ria.ru/20230101/tri-glavnykh-temy-yanvarya-astrologicheskiy-prognoz-na-pervyy-mesyats-goda-1125944938.html

Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года

Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года

Первый месяц нового года разделится на три этапа — спокойствия, подведения итогов и бурной деятельности. В целом январь благоприятен, особенно для тех, кто... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2023-01-01T12:05

2023-01-01T12:05

2022-12-16T17:12

астрология

астропрогноз

крым

общество

новости крыма

новости

михаил бородачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/08/1118560859_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_5a0a28ffa018a9c82f500578ec8fe5d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Первый месяц нового года разделится на три этапа — спокойствия, подведения итогов и бурной деятельности. В целом январь благоприятен, особенно для тех, кто собирается соединиться узами брака. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Три январских темыПосле полнолуния и до середины месяца звезды советуют подводить итоги прошлого года. Это "период разумения", когда "сознание будет развернуто в нужную сторону". Со второй половины месяца необходимо переходить к активным действиям: "Марс пойдет директно — а это планета деловой активности. Можно по полной программе развернуться и идти вперед. И весь остальной год — это год поступательного продвижения вперед", — говорит Бородачев.Кроме того, с 7 января и до конца месяца россияне ощутят благоприятную энергию, желание дружить и любить, разумно подходить к решению вопросов и заботиться друг о друге. Все потому, что ответственная за нежные чувства Венера переходит в Водолей — знак России.Крымчанам ничто не угрожаетНо на всякий случай рекомендует быть сосредоточенными и не расслабляться. В семейных и сердечных делах Бородачев обещает крымчанам наступление хорошего времени в конце января: "В конце месяца Венера входит в Рыбы — а это нежность, отзывчивость между супругами и влюбленными. Хорошее время для свадеб — потом рождаются очень сильные дети".Прогноз для знаков зодиакаКозерогам звезды рекомендуют строить планы по благоустройству своей жизни, улучшению материально-денежного состояния. В делах их ждет успех. Девиз месяца — "Полный веред!".Раки будут балансировать между необходимостью работать и поддерживать семью. При этом людям этого знака удастся взять дела в свои руки.Депрессивное настроение Водолеев сменится на конструктивное. Особенные успехи вероятны в социальной сфере, медийном пространстве, волонтерстве.Львы будут подстраиваться под меняющийся мир. Важно скорректировать свои позиции, перестроить свое мировоззрение, иначе можно оказаться на обочине.Рыбы почувствуют потребность в творчестве и искусстве. В этой сфере для них открываются большие возможности. Хорошая возможность проявить себя в лучшую сторону.Девы — хорошие организаторы, эта тематика будет востребована. В целом — благоприятный период.Овны проявят самостоятельность и инициативу, и получат вознаграждение. Если вы сможете повести за собой команду, не побоитесь ответственности, получите хорошие результаты.Весы склонны к компромиссам, дипломатии и миролюбию. Но придется выбирать между "худым миром и доброй ссорой". Весь январь для них — время противоречий.Тельцы и Скорпионы продолжат всеми способами добиваться своих целей. У многих людей этих знаков произойдет форматирование личной жизни. Вероятны вспышки страсти. Не нужно терять голову.Близнецы поймут, чему им нужно учиться, исправят ошибки, в том числе мировоззренческие. Особенно это касается молодых людей, рожденных под этим знаком.А вот Стрельцы в январе, напротив, примерят на себя роль учителей, будут формировать новую парадигму жизни, станут хорошим примером для подражания.Читайте также на РИА Новости Крым:Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудниковСтали известны знаки зодиака, которым не нравится извинятьсяУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, астропрогноз, крым, общество, новости крыма, новости, михаил бородачев