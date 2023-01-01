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Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года
Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года
Первый месяц нового года разделится на три этапа — спокойствия, подведения итогов и бурной деятельности. В целом январь благоприятен, особенно для тех, кто... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2023-01-01T12:05
2022-12-16T17:12
астрология
астропрогноз
крым
общество
новости крыма
новости
михаил бородачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Первый месяц нового года разделится на три этапа — спокойствия, подведения итогов и бурной деятельности. В целом январь благоприятен, особенно для тех, кто собирается соединиться узами брака. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Три январских темыПосле полнолуния и до середины месяца звезды советуют подводить итоги прошлого года. Это "период разумения", когда "сознание будет развернуто в нужную сторону". Со второй половины месяца необходимо переходить к активным действиям: "Марс пойдет директно — а это планета деловой активности. Можно по полной программе развернуться и идти вперед. И весь остальной год — это год поступательного продвижения вперед", — говорит Бородачев.Кроме того, с 7 января и до конца месяца россияне ощутят благоприятную энергию, желание дружить и любить, разумно подходить к решению вопросов и заботиться друг о друге. Все потому, что ответственная за нежные чувства Венера переходит в Водолей — знак России.Крымчанам ничто не угрожаетНо на всякий случай рекомендует быть сосредоточенными и не расслабляться. В семейных и сердечных делах Бородачев обещает крымчанам наступление хорошего времени в конце января: "В конце месяца Венера входит в Рыбы — а это нежность, отзывчивость между супругами и влюбленными. Хорошее время для свадеб — потом рождаются очень сильные дети".Прогноз для знаков зодиакаКозерогам звезды рекомендуют строить планы по благоустройству своей жизни, улучшению материально-денежного состояния. В делах их ждет успех. Девиз месяца — "Полный веред!".Раки будут балансировать между необходимостью работать и поддерживать семью. При этом людям этого знака удастся взять дела в свои руки.Депрессивное настроение Водолеев сменится на конструктивное. Особенные успехи вероятны в социальной сфере, медийном пространстве, волонтерстве.Львы будут подстраиваться под меняющийся мир. Важно скорректировать свои позиции, перестроить свое мировоззрение, иначе можно оказаться на обочине.Рыбы почувствуют потребность в творчестве и искусстве. В этой сфере для них открываются большие возможности. Хорошая возможность проявить себя в лучшую сторону.Девы — хорошие организаторы, эта тематика будет востребована. В целом — благоприятный период.Овны проявят самостоятельность и инициативу, и получат вознаграждение. Если вы сможете повести за собой команду, не побоитесь ответственности, получите хорошие результаты.Весы склонны к компромиссам, дипломатии и миролюбию. Но придется выбирать между "худым миром и доброй ссорой". Весь январь для них — время противоречий.Тельцы и Скорпионы продолжат всеми способами добиваться своих целей. У многих людей этих знаков произойдет форматирование личной жизни. Вероятны вспышки страсти. Не нужно терять голову.Близнецы поймут, чему им нужно учиться, исправят ошибки, в том числе мировоззренческие. Особенно это касается молодых людей, рожденных под этим знаком.А вот Стрельцы в январе, напротив, примерят на себя роль учителей, будут формировать новую парадигму жизни, станут хорошим примером для подражания.Читайте также на РИА Новости Крым:Работодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудниковСтали известны знаки зодиака, которым не нравится извинятьсяУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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астрология, астропрогноз, крым, общество, новости крыма, новости, михаил бородачев
Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года

Астролог Бородачев дал прогноз на первый зимний месяц

12:05 01.01.2023
 
© Depositphotos.comАстрономия
Астрономия - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Depositphotos.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Первый месяц нового года разделится на три этапа — спокойствия, подведения итогов и бурной деятельности. В целом январь благоприятен, особенно для тех, кто собирается соединиться узами брака. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Три январских темы

"Первая часть января — это зависание во всех делах и отношениях. Такое состояние продлится до полнолуния, которое наступит 7 января. Все дела в это время окажутся "в подвешенном" состоянии, это нужно принять и спокойно заниматься какими-то домашними и семейными делами", — советует астролог.
После полнолуния и до середины месяца звезды советуют подводить итоги прошлого года. Это "период разумения", когда "сознание будет развернуто в нужную сторону".
Со второй половины месяца необходимо переходить к активным действиям: "Марс пойдет директно — а это планета деловой активности. Можно по полной программе развернуться и идти вперед. И весь остальной год — это год поступательного продвижения вперед", — говорит Бородачев.
Кроме того, с 7 января и до конца месяца россияне ощутят благоприятную энергию, желание дружить и любить, разумно подходить к решению вопросов и заботиться друг о друге. Все потому, что ответственная за нежные чувства Венера переходит в Водолей — знак России.

Крымчанам ничто не угрожает

"Крыму в январе ничто не угрожает. И в принципе этап тревог для полуострова завершается. В 2023 году еще будут какие-то тревожные моменты, но они не приведут к разрушительным действиям", — обещает астролог.

Но на всякий случай рекомендует быть сосредоточенными и не расслабляться. В семейных и сердечных делах Бородачев обещает крымчанам наступление хорошего времени в конце января: "В конце месяца Венера входит в Рыбы — а это нежность, отзывчивость между супругами и влюбленными. Хорошее время для свадеб — потом рождаются очень сильные дети".

Прогноз для знаков зодиака

Козерогам звезды рекомендуют строить планы по благоустройству своей жизни, улучшению материально-денежного состояния. В делах их ждет успех. Девиз месяца — "Полный веред!".
Раки будут балансировать между необходимостью работать и поддерживать семью. При этом людям этого знака удастся взять дела в свои руки.
Депрессивное настроение Водолеев сменится на конструктивное. Особенные успехи вероятны в социальной сфере, медийном пространстве, волонтерстве.
Львы будут подстраиваться под меняющийся мир. Важно скорректировать свои позиции, перестроить свое мировоззрение, иначе можно оказаться на обочине.
Рыбы почувствуют потребность в творчестве и искусстве. В этой сфере для них открываются большие возможности. Хорошая возможность проявить себя в лучшую сторону.
Девы — хорошие организаторы, эта тематика будет востребована. В целом — благоприятный период.
Овны проявят самостоятельность и инициативу, и получат вознаграждение. Если вы сможете повести за собой команду, не побоитесь ответственности, получите хорошие результаты.
Весы склонны к компромиссам, дипломатии и миролюбию. Но придется выбирать между "худым миром и доброй ссорой". Весь январь для них — время противоречий.
Тельцы и Скорпионы продолжат всеми способами добиваться своих целей. У многих людей этих знаков произойдет форматирование личной жизни. Вероятны вспышки страсти. Не нужно терять голову.
Близнецы поймут, чему им нужно учиться, исправят ошибки, в том числе мировоззренческие. Особенно это касается молодых людей, рожденных под этим знаком.
А вот Стрельцы в январе, напротив, примерят на себя роль учителей, будут формировать новую парадигму жизни, станут хорошим примером для подражания.
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АстрологияАстропрогнозКрымОбществоНовости КрымаНовостиМихаил Бородачев
 
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